Originalverpacktes iPhone von 2007: Bei diesem Preis fiel der Hammer

Aktualisierung vom 17. Oktober 2022:

Wer unsere Meldung verfolgt hat und auch die Auktion, dürfte schon gesehen haben, dass am Ende noch weit mehr herauskam als ”nur” 30.000 US-Dollar für das Original-verpackte iPhone von 2007 – nämlich für sage und schreibe 39.339,60 US-Dollar wechselte das Sammlerstück am Ende seinen Besitzer. Das dürfte nach unserer Kenntnis der höchste je für ein Original-iPhone aufgerufene Preis bei einer Auktion gewesen sein. Der höchste angebotene Preis für ein originalverpacktes iPhone von 2007 lag nach dieser Meldung von Zdnet.com im August 2022 bisher bei 35.000 US-Dollar – auch kein Schnäppchen, sondern ein eigentlich unfassbarer Preis für ein solches an sich völlig veraltetes Technikstück, das man sich wohl nur leistet, wenn man wirklich völlig von einem solchen ”Vintage”-Gerät begeistert ist. Man darf gespannt sein, ob sich diese Grenze bei einer künftigen Auktion für ein solches Modell noch weiter und über die 40.000 US-Dollar hinaus verschieben lässt.

Ursprüngliche Nachricht vom 14. Oktober 2022

LCG-Auctions will bis zum 16. Oktober in seiner ”2022 Fall-Premier-Auction” unter anderem auch ein original-verpacktes iPhone von 2007 versteigert haben – die Erwartungen für den Schlusspreis liegen bei 30.000 US-Dollar oder sogar darüber! Dies berichtet Apple Insider. Die Gebote begannen bei 2500 US-Dollar und liegen aktuell nach 15 Geboten bei knapp unter 9.500 US-Dollar, Tendenz zweifellos steigend. Die Details einsehen und mitbieten für diese Auktion kann man hier.

iPhone von 2007 so frisch wie damals

Die Verpackungsbox ist demnach in der originalen Plastikfolie versiegelt und unbeschädigt. Sie sei nie mit Verpackungs-, Lager- oder Versandetiketten versehen gewesen und befindet sich im ursprünglichen Fabrikzustand. Die Strichcodes und regulatorischen Informationen sind auf der Rückseite des Kartons sichtbar und nicht verblasst, führt der Auktionsanbieter weiter aus. Bei dem zum Gebot stehenden iPhone handelt sich um ein 8-GB-Modell, das bei seiner Markteinführung 599 US-Dollar kostete. Mitbieten kann man bis zum 16. Oktober um 5 pm EST, das entspricht nach unserer Zeitrechnung 23:00 Uhr am Sonntag. Wer es sich leisten kann und will, erhält damit zweifellos ein exquisites und legendäres Technikgerät, das Steve Jobs offiziell im Januar 2007 in seiner Keynote bei der Macworld in San Francisco vorstellte.

Steve Jobs präsentiert stolz das neue iPhone

Die entscheidenden Ausschnitte dieser Präsentation findet man in diesem Video auf Youtube (Länge 14 Minuten). Dabei geht Steve Jobs kurz auf andere markante Einführungen von Apple-Produkten wie dem Ur-Macintosh (1984) oder dem iPod (2001) ein, zeigt kurz ein ”Fake-iPhone” (einen iPod mit Wählscheibe), um nach weiteren Ausführungen schließlich dem begeisterten Publikum das originale neue iPhone als Integration von iPod, Internet-Communicator und Telefon zu präsentieren. Damals konnte Steve Jobs ein Smartphone mit einem Display von 3,5 Zoll und einer Auflösung von 160 Pixeln pro Zoll noch als ”wirklich groß” anpreisen…

Begehrtes Vintage-Produkt

Erst im August hatte bei einer Versteigerung ein originalverpacktes iPhones für über 35.000 US-Dollar den Besitzer gewechselt, ein originaler iPod hatte immerhin noch 25.000 US-Dollar eingebracht. Für mehrere hundertausend Dollar kommen gelegentlich lauffähige Apple I aus dem Jahr 1976 in den Auktionshandel.