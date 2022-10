Apples Design-Buch zu Mondpreisen gehandelt

Etwas überraschend hat Apple im November 2016 ein ungewöhnliches Produkt vorgestellt “Designed von Apple in California” fasste 300 Seiten mit wunderschönen Produktfotos und wenig Text, kostete dann 200 bzw. 300 Euro für kleine und große Variante. Im Sommer 2019 hat Apple den Verkauf eingestellt.

Nun ist das Buch offenbar zu einer Rarität geworden, denn nicht selten werden dafür Preise von 1.000 Euro und mehr aufgerufen. Auf Ebay finden sich beispielsweise aktuelle Angebote für 1.400 Euro oder 1.798 US-Dollar. Für den Versand wollen die Anbieter nochmals knapp 100 Euro. Sicherlich, nicht jedes Angebot auf Ebay wird zu dem Preis angenommen, zu dem es gestellt wurde, doch unter vergangenen Auktionen haben wir nur neun von den verkauften Apple-Bücher gefunden, die Preise schwanken hier von 500 Euro bis 3.000 Euro, der Median-Preis liegt eher im Bereich von 800 Euro.

Apples Produkte, insbesondere recht alte oder aus seltenen Sammlungen in der Originalverpackung, werden nicht selten zu den exorbitanten Preisen abgesetzt. So wurde im August 2022 ein Ur-iPhone in der Originalverpackung zu 35.000 US-Dollar verkauft. Aktuell kann man um ein vergleichbares Gerät mitbieten.

Apples Design-Buch hat sich im Nachhinein als ein Tribut an Jony Ive herausgestellt, der Chefdesigner beteiligte sich zuletzt um die Fertigstellung von Apple Park, 2019 verließ Ive seine Firma (fast) endgültig. Im Sommer 2022 wurde bekannt, dass auch sein Berater-Vertrag mit Apple ausgelaufen sei. Es ist nicht bekannt, wie viele Bücher Apple in den drei Jahren verkauft hat, der Anzahl der Angebote auf Ebay ist recht beschränkt. Es finden sich sogar Suchaufrufe in diversen Foren, von den Nutzern, die das Buch zu etwas moderateren Preisen abkaufen wollen. Wir haben übrigens auch das Buch Ende November verkauft und als Teil unseres Adventskalenders verlost.