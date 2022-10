Apple Card: Sparkonto für Rückzahlungen – weiter nur in USA

Apple hat in den USA am Donnerstag eine neue Funktion für Apple-Card-Benutzer angekündigt, mit der die “Daily Cash” bei Zahlung mit der Apple Card genannten Rabatte direkt auf ein Sparkonto eingezahlt werden kann, anstatt unverzinst auf dem Guthaben der Apple-Cash-Karte liegenzubleiben.

Wer das nutzen will, muss jedoch zu diesem Zweck ein neues Sparkonto bei Goldman Sachs eröffnen, dem Finanzinstitut, das hinter der Apple Card steht. Weiterhin ist die Apple Card nur in den USA verfügbar, von Goldmans Online-Banking-Tocher “Marcus”, die sich an Endkunden richtet, fehlt weiter jede Spur. Apple könnte jedoch in Europa auf Alternativen setzen.

Rabatte ansparen

Die neue Sparoption wird laut einer Pressemitteilung von Apple U.S. “in den kommenden Monaten” eingeführt. Sobald ein hochverzinsliches Sparkonto von Goldman Sachs eröffnet ist, wird eine neue Option in Apple Wallet erscheinen, mit der Daily Cash entweder auf die Apple-Cash-Karte zum Ausgeben oder auf das Sparkonto übertragen wird. Die Benutzer können die Auswahl jederzeit ändern.

Die Benutzer können ein Bankkonto mit dem Goldman Sachs Sparkonto verknüpfen und Geldbeträge zwischen den beiden Konten überweisen. Und der Kontostand ist über Apple Wallet einsehbar.

In der Pressemitteilung heißt es, dass für das Sparkonto “keine Gebühren, keine Mindesteinlagen und kein Mindestguthaben” anfallen. In einer Fußnote heißt es jedoch, dass das Goldman Sachs Sparkonto nur für Besitzer einer Apple Card verfügbar ist, die die “Teilnahmebedingungen” erfüllen. Es ist nicht klar, ob es sich bei dem Sparkonto um das Marcus Online Savings Account von Goldman Sachs handelt, das derzeit einen Zinssatz von 2,15 Prozent bietet.

Nutzer können ihr Daily Cash bereits manuell auf ihr eigenes Bankkonto übertragen. Dazu öffnen sie Wallet, wählen die Apple Cash Karte aus, tippen dann auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts und wählen “Transfer to Bank”.

Mit der Apple Card können Nutzer 3 Prozent Daily Cash auf Apple-Pay-Einkäufe bei ausgewählten Händlern erhalten, ansonsten sind es 1 oder 2 Prozent.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Macworld.com