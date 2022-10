Virtual Box bringt Windows und Linux auf ARM-Macs

Die Virtualisierungssoftware Virtual Box von Oracle ist bei vielen Privatanwendern beliebt, ist sie für diese Nutzergruppe doch kostenlos nutzbar. Anders als bei Firmenkunden darf die ausgereifte Virtualisierungssoftware privat uneingeschränkt genutzt werden. Mit der neuen Version 7 gibt es nun erstmals eine Beta-Version für ARM-Macs. Wie bei den Konkurrenten Parallels und Fusion werden allerdings nur die ARM-Versionen von Windows, macOS und Linux unterstützt.

Sogenannte x86-Versionen von Betriebssystemen können auf M1 und M2-Macs nicht virtualisiert werden. Im Unterschied zur Intel-Version von Virtual Box für den Mac verzichtet die ARM-Version außerdem auf Wunsch von Apple komplett auf Kernel Extensions und nutzt als Grundlage Apples eigenen Hypervisor, ein vom Betriebssystem bereitgestelltes Framework. Die aktuelle Version muss deshalb vorerst auf „Internal Networking“ verzichten und bietet laut Oracle bisher nur eine „very modest performance“. Beim ersten Start der Version wird man deshalb gewarnt, dass sich diese Version nicht für den produktiven Einsatz eignet.

Lesetipp: Test – Windows 11 auf M1/M2-Macs endlich ausgereift

In finalen Versionen ist Virtual Box 7.0.0 dagegen für Windows, Linux, Solaris und macOS (Intel) verfügbar und unterstützt hier – neben weiteren Verbesserungen – nun auch Windows 11 in vollem Umfang. So kann die Software die Sicherheitsanforderungen von Windows 11 wie TPM 2.0 erfüllen, bisher mussten Nutzer von Virtual Box hier zu einigen Registry-Einträgen greifen. Zu den Neuerungen gehört außerdem die komplette Verschlüsselung virtueller Maschinen (inklusive Logs), unter Windows 3D-Unterstützung auf Basis von DirectX 11 und DXVK unter Linux. Neu ist ebenso Secure Boot und zahlreiche Verbesserungen der Bedienoberfläche.

Aktuell bester Preis: Parallels Desktop für Mac