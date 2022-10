iPhone 14 Plus verkauft sich schlechter als gedacht

Mit seiner 14er-Reihe hat Apple das Mini-Modell eingestellt, stattdessen gibt es ein Plus-iPhone in Größe von iPhone 14 Pro Max. “Macrumors” berichtet nun mit Verweis auf “Digitimes”, dass sich das neue Modell eher enttäuschend verkauft.

Trend zum Pro hält an

Demnach sind die Verkäufe von iPhone 14 und iPhone 14 Plus deutlich hinter denen von iPhone 14 Pro und Pro Max. Da die Pro-Modelle jedoch recht beliebt sind, wird wohl der iPhone-Hersteller auf die gleiche Menge der verkauften iPhones kommen wie im vergleichbaren Zeitraum 2021. In vergangenen Jahren hat sich das iPhone 12/13 Mini unter Erwartungen verkauft, deswegen hat Apple das kleine Modell eingestellt.

Die Lieferzeiten der unterschiedlichen Modelle im deutschen Online-Store von Apple bestätigen indirekt die Behauptungen der Quellen von “Digitimes”: Auf ein iPhone 14 Pro mit 128 GB in Schwarz muss man derzeit knapp drei Wochen bis Mitte November warten. Beim Pro Max in der gleichen Konfiguration musste man sich ebenfalls bis 9. bis 16. November gedulden. Das gilt für fast alle Farben und Speicher-Konfiguration der Pro-iPhones. Das iPhone 14 ist dagegen quer durch die Bank bei Bestellung heute oder spätestens am Montag, den 17. Oktober zu haben. Wer in einer großen Stadt mit einem Apple Store wohnt, kann das Gerät noch heute abholen. Das Gleiche gilt für das Plus-Modell. Auch unsere Auswertung der Bestellungen an den ersten zwei Tagen nach dem Marktstart bestätigt: iPhone 14 Pro ist besonders beliebt, das Plus – eher nicht.

Nach Berechnungen von “Macrumors” sollte Apple in der zweiten Hälfte von 2022 rund 90 Millionen neue iPhones produzieren. Die Menge könnte sich auf 80 Millionen Geräte reduzieren, wenn Apple wie berichtet die Bestellungen bei den Fertigern etwas nach unten korrigiert.

