iMac Pro: Mit diesen Neuerungen wieder perfekt

Im April 2021 hat Apple den iMac mit einem schicken neuen Design und einem neuen M1-Prozessor aufgefrischt. Das war ein dringend benötigtes Update für eine ikonische Computerreihe. Da wir uns dem zweiten Geburtstag des iMac M1 nähern, habe ich darüber nachgedacht, was ich mir für die nächste Aktualisierung wünschen würde.

Meine Überlegungen ergeben: Die meisten Funktionen, die ich mir wünsche, passen nicht zum aktuellen iMac. Stattdessen würde ich mir eine Rückkehr des iMac Pro wünschen, der letztes Jahr eingestellt wurde. Wie beim Macbook braucht Apple auch beim iMac verschiedene Produktlinien – eine für Normalverbraucher und eine für anspruchsvollere Nutzer.

Gerüchte, dass Apple an einem iMac Pro arbeitet, tauchen sporadisch auf, aber es ist schon eine Weile her, dass wir etwas gehört haben. Aber wenn Apple den iMac aktualisiert (wahrscheinlich im nächsten Frühjahr), würde ich mich freuen, wenn Apple einen neuen iMac Pro vorstellt und den ultimativen All-in-one-Desktop wieder in die Produktpalette aufnimmt.

iMac Pro: Ein schnellerer M2 Pro Prozessor

Natürlich sollte ein Computer, der “iMac Pro” heißt, einen Prozessor auf Profi-Niveau haben. Die Frage ist jedoch, welcher Profi-Prozessor? Im letzten Jahr wurde spekuliert, dass Apple die M1 Pro- und Max-Chips in einem iMac Pro verwenden könnte, was angesichts der Tatsache, dass der aktuelle iMac mit einem M1 ausgestattet ist, durchaus Sinn ergeben würde.

Ein M2 iMac würde das aktuelle M1 Modell ersetzen, sodass es nahe liegt, dass ein iMac Pro mit einem M2 Pro und Max ausgestattet wäre. Apple

Diese Spekulationen kamen jedoch zu einem Zeitpunkt, als man davon ausging, dass der iMac Pro noch in diesem Jahr auf den Markt kommen würde. Da es keine neuen Gerüchte gibt, scheint es nun so, als würde ein neues Modell nicht vor 2023 oder vielleicht sogar 2024 erscheinen. Erschwerend kommt hinzu, dass Apple Anfang des Jahres das M2 Macbook Air und das 13-Zoll Macbook Pro auf den Markt gebracht hat, und auch beim iMac ist ein Upgrade auf das M2 fällig. Die Verschiebung auf das Jahr 2023 und die Existenz des M2 kann also zu dem Schluss führen, dass Apple einen M2 Pro und Max in einem iMac Pro einsetzen wird.

Aber dann ist da noch der Mac Studio mit M1 Max- und M1 Ultra-Prozessoren, der im März herauskam. Die Mac-Reihe würde seltsam erscheinen, wenn es einen neuen M2 Pro iMac Pro gäbe und der Mac Studio immer noch die Prozessoren des Vorjahres hätte. Den Mac Studio erst nach einem Jahr zu aktualisieren, wäre nicht ungewöhnlich – Berichten zufolge wird Apple die M1 Pro und Max 14- und 16-Zoll Macbook Pro Modelle nach nur einem Jahr aktualisieren. Und als Apple noch Intel-Prozessoren verwendete, waren jährliche Aktualisierungen an der Tagesordnung.

Da wir hier nur spekulieren, ist es leicht, radikalere Überlegungen anzustellen. Was wäre zum Beispiel, wenn Apple den M1 iMac für eine weitere Generation beibehält und stattdessen einen M1 Pro und M1 Max iMac Pro herausbringt? Das scheint eine Möglichkeit zu sein, den iMac Pro und den Mac Studio weiter zu differenzieren. Auf jeden Fall wird ein M1 Pro oder M2 Pro Prozessor die Leistung liefern, die Benutzer benötigen.

Das Studio Display ist der iMac Pro – fast

Über das Comeback des iMac Pro kursierten gegen Ende des Jahres 2021 diverse Berichte, in denen es hieß, im ersten Quartal 2022 käme ein iMac Pro mit 27-Zoll-Display auf den Markt kommen würde. Stattdessen feierte das Studio Display zu diesem Zeitpunkt sein Debüt, sodass es möglich ist, dass die Gerüchteküche das Studio Display mit dem iMac Pro verwechselt hat.

Das Studio Display hat die richtigen technischen Daten für einen iMac Pro. Willis Lai / Foundry

Unabhängig davon steht das Studio Display mehrere Stufen über dem aktuellen iMac Display und damit ideal für einen iMac Pro. Tatsächlich hat Apple das Studio Display zusammen mit dem Mac Studio auf den Markt gebracht, sodass die Verwendung dieses Displays in einem iMac Pro den Bedürfnissen der Zielgruppe entspricht.

Das Studio Display ist größer (27 Zoll), heller (600 Nits) und bietet eine höhere Auflösung von 5120 × 2880 als der 24-Zoll-iMac mit seiner Auflösung von 4480 × 2520 und der Helligkeit von 500 nits. Allerdings verfügt das Studio Display nicht über HDR (High Dynamic Range), eine hohe Bildwiederholfrequenz oder Pro Motion (die Fähigkeit, die Bildwiederholfrequenz an die angezeigten Inhalte anzupassen). Apple hat diese Funktionen zu seinen anderen Pro-Geräten hinzugefügt – iPhone, iPad, Macbook – aber ich erwarte nicht, dass Apple sie hier hinzufügen wird. Sie sind eher für die überfällige Aktualisierung des Pro Display XDR bestimmt, aber das ist ein anderes Thema.

Ganz in Schwarz und ohne Kinn

Apple macht gerne klare Designunterschiede zwischen seinen Consumer- und Pro-Level-Geräten. Um einen offensichtlichen Unterschied zwischen dem iMac und dem iMac Pro zu machen (abgesehen von der Größe), könnte Apple den iMac Pro in Space Grau anbieten, wie das ursprüngliche Modell. Aber ich würde mir mehr wünschen als nur eine Farbauswahl für Profis. Ich bin kein Ingenieur, aber auf der Grundlage von Teardowns des iMac und des Studio Display sowie des geringen Strom- und Wärmebedarfs des Apple-Siliziums scheint ein iMac Pro ohne das markante Kinn möglich zu sein. Außerdem könnte Apple etwas tun, um den iMac Pro vom Studio Display zu unterscheiden, etwa ein kleines silbernes Apple Logo auf dem unteren Rahmen anbringen.

Apropos Rahmen: Ich würde mich freuen, wenn der iMac Pro schwarze Rahmen anstelle der weißen Rahmen des iMacs hätte. Mir persönlich gefallen die weißen Einfassungen des iMac nicht und ich wette, dass schwarze Einfassungen von Profi-Anwendern bevorzugt werden.



Zudem behaupte ich, dass Profi-Anwender auch das Nano-Textur-Glas bevorzugen, das für das Studio Display und das Pro Display XDR von Apple erhältlich ist und auch für den inzwischen eingestellten Intel-basierten 27-Zoll-iMac eine Option war. Das Nano-Textur-Glas hat eine matte Oberfläche und reduziert die Blendwirkung besser als das glänzende Glas des iMac. Bitte, Apple, mach es zu einer Option für den iMac Pro!

Die volle Leistungsfähigkeit, bitte!

Nachdem wir nun meinen perfekten iMac Pro von außen entworfen haben, hier die restlichen Spezifikationen, die ich gerne im M1 Pro und M2 Pro Chip sehen würde:

32 GB RAM standardmäßig, aufrüstbar auf 128 GB

512 GB SSD standardmäßig, aufrüstbar auf 8 TB

4 Thunderbolt/USB-C-Anschlüsse

1 USB-A-Anschluss

SDXC-Kartensteckplatz

12 MP Center Stage Kamera

3D-Audio-Unterstützung



Ein teures Unterfangen

Mit all diesen Funktionen ist der iMac Pro sicherlich ein Mac, der am oberen Ende der Preisskala angesiedelt ist. Und das ist auch gut so – der ursprüngliche iMac Pro kostete 4.999 US-Dollar oder 5.600 Euro. Aber Apple Silicon ändert die Dinge – wenn man etwa ein Basismodell des Mac Studio für 2.299 Euro und ein Basismodell des Studio Display für 1.749 Euro kauft, zahlt man etwa 1.500 Euro weniger als den Preis des ursprünglichen iMac Pro. Apple wird wahrscheinlich einen Aufpreis für den All-in-One-Komfort verlangen – wahrscheinlich ab mindestens 4.499 Euro – aber selbst dann ist es das Geld wert. Und mich sehr glücklich machen.

Dieser Artikel ist zuerst auf Macworld.com erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt