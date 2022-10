Apple Maus: Die besten Alternativen zur Magic Maus

3. Logitech MX Anywhere 3 – Beste portable Maus

Die tragbare MX Anywhere 2S von Logitech war bereits auf unserer Liste der besten Mäuse für den Mac, und die neue MX Anywhere 3, die Ende 2021 auf den Markt kam, schafft es tatsächlich, diese Erfolgsformel zu verbessern. Das Design der Maus wurde ein wenig verfeinert, mit einer etwas stromlinienförmigeren Form, während die beiden seitlichen Tasten ein wenig weiter hinten und näher am Daumen zu sein scheinen, was die Bedienung einfacher und bequemer macht.

Die kompakte kleine Maus bietet immer noch Platz für vier Tasten, die alle über die Einstellungs-App von Logitech programmiert werden können.

Das Scrollrad verfügt über zwei Modi: einen Hochgeschwindigkeits-Modus, mit dem man schnell durch lange Dokumente zoomen kann, und einen langsameren, präziseren Modus, der sich gut für Grafiken und Fotobearbeitung eignet. Die Maus hat kein zweites Scrollrad, mit dem Sie auch horizontal scrollen können. Wenn Sie jedoch beim Scrollen eine der seitlichen Tasten gedrückt halten, schaltet das Haupt-Scrollrad vorübergehend auch auf horizontalen Bildlauf um.

Die Akkulaufzeit beträgt etwa 70 Tage – doppelt so lange wie bei der Magic Mouse von Apple – und der Schnelllademodus ermöglicht eine Nutzungsdauer von drei Stunden nach nur einer Minute Ladezeit, was besonders praktisch ist, wenn Sie mit Ihrem Macbook unterwegs sind.