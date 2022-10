Was ist Magsafe und welche Vorteile bringt es für iPhone und Macbook?

Ursprünglich wurde Magsafe mit dem Ziel entwickelt, das Laden eines Macbooks gleichzeitig komfortabler und sicherer zu gestalten. Das spiegelt auch der Name wider, der sich eben aus der Abkürzung für „Magnet“ und „safe“ (sicher) zusammensetzt. Ein fest mit dem Notebook verbundenes Ladekabel ist eine potenzielle Stolperfalle. Wenngleich das selten zu Verletzungen führen dürfte, ist die Hardware durch den Sturz vom Schreibtisch durchaus gefährdet.

Magsafe verzichtet auf eine konventionelle mechanische Verbindung. Stattdessen sind die Kontakte am Anschlusskabel und der Anschlussbuchse ringförmig von Magneten umgeben. Es handelt sich also um keinen klassischen Stecker, sondern eher um eine Kontaktverbindung, die durch Magnete in einer passenden Vertiefung am Notebook fixiert wird.

Lange Zeit Standard, ein paar Jahre verloren gegangen, endlich wieder da: der Magsafe-Anschluss am Macbook Pro. Apple

Magsafe am MacBook Pro – magnetisch, sicher und komfortabel

In der Praxis erweist sich diese Verbindung nicht nur als sicher, sondern auch als komfortabel. Der Magsafe-Anschluss ist symmetrisch aufgebaut, ähnlich wie Lightning und USB-C – es spielt also keine Rolle, in welcher Ausrichtung er verbunden wird. Zudem sorgen die Magnete dafür, dass er wie von Zauberhand in die exakte Position gebracht wird, sofern man ihn nur in die Nähe der Anschlussbuchse führt. Speziell bei schlechten Lichtverhältnissen ist das äußerst praktisch.

Entsprechend enttäuscht waren viele Macbook-Pro-Nutzer, als der Anschluss 2017 von der Feature-Liste verschwand. Erst im Herbst 2021 hat Apple Magsafe in der inzwischen dritten Generation wieder als Feature der neuen Macbooks Pro M1 Pro und Max zurückgebracht.

Kabelloses Laden am iPhone geht dank Magsafe noch einfacher. IDG

Magsafe für das iPhone – kabelloses Laden in Perfektion

Kurze Zeit vorher debütierte Magsafe als iPhone-Feature im Jahre 2020. Seit der 12. iPhone-Generation sorgt die magnetische Verbindung auch hier für komfortables Laden und viele weitere Vorzüge. Das standardisierte kabellose Laden per Qi-Standard wurde durch Magsafe aufgewertet.

Unsichtbar und ringförmig in die Gehäuserückseite integrierte Magnete sorgen für eine solide Verbindung zwischen Handy und Ladestation. Anders als bei normalem Qi-Laden muss nicht mehr darauf geachtet werden, das Handy manuell in die optimale Position zu bringen. Ein Verrutschen während des Ladens ist ebenso ausgeschlossen.

Mit der Einführung von Magsafe hat Apple auch die Leistung bei kabellosem Laden erhöht. Ist das Handy magnetisch fixiert, werden iPhones an passenden Ladegeräten mit bis zu 15 Watt geladen.

Die Magsafe-Powerbank von Apple ist eins der besten Zubehörprodukte dieser Art, doch von anderen Herstellern gibt es auch großartige Alternativen. Apple

Komfortables Laden auch unterwegs – mit Magsafe bleibt alles in Position

Bereits stationär bieten diese Vorzüge deutlich mehr Komfort. Richtig praktisch wird es jedoch bei der Verwendung von Powerbanks. Soll das iPhone unterwegs kabellos geladen werden, ist die magnetische und zuverlässige Verbindung zwischen Handy und Powerbank unverzichtbar. Selbst im Rucksack oder in der Strandtasche ist ein optimales und unterbrechungsfreies Laden nahezu garantiert.

Mit Magsafe-Wallets können Sie Ihre wichtigsten Karten direkt am iPhone behalten. Apple

Noch mehr Möglichkeiten mit Magsafe durch Zubehör

Die praktischen Magnete im iPhone-Gehäuse können auch noch für viele weitere Zwecke genutzt werden. So bieten Apple und auch Dritthersteller Wallets (Geldbörsen) an, die magnetisch auf der Handy-Rückseite fixiert werden können. Ebenfalls erhältlich sind Halterungen, mit denen das iPhone beispielsweise im Auto magnetisch fixiert werden kann. Für ambitionierte Fotografen gibt es magnetische Halterungen, die sich über ein Standardgewinde auf alle gängigen Stative schrauben lassen. Der große Vorteil liegt im komfortablen Verbinden und Lösen des Smartphones, das maximale Flexibilität mit sicherem Fixieren kombiniert.

Magsafe-Hüllen haben im Inneren einen Ring aus kleinen Magneten, damit die Funktionalität von Magsafe auch durch dickeres Silikon erhalten bleibt. GagliardiPhotography / Shutterstock

Passende Handyhüllen – nicht alle Produkte halten, was sie versprechen

Um eine sichere Magsafe-Verbindung zu gewährleisten, sollten originale Apple Hüllen oder zumindest Hüllen namhafter Dritthersteller verwendet werden. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass die Handyhülle Magsafe-kompatibel ist. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird die magnetische Verbindung für viel Freude beim Laden und der Verwendung von Zubehör sorgen.

