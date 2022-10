17.10.22: Himmel auf den Kopf

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Goldener Herbst mit mildem Wetter – was will man mehr. Auch beim Sparen kommt es auf jede Kilowattstunde an, gut, dass die Heizung nicht so viel zu tun hat, selbst in der klaren Nacht auf den heutigen Montag war es gefühlt mehr Sommer als Winter.

Es muss im Jahr 1604 eine ähnlich klare Nacht zum 17. Oktober gewesen sein, als der Astronom Johannes Kepler im Sternbild des Schlangenträgers einen neuen Stern, beobachtete. Kepler war nicht der erste, schon eine Woche zuvor hatten andere Astronomen in Italien, China und Korea die Neuerscheinung am Himmel gesichtet, Kepler war aber derjenige, der diesen Stern am intensivsten beobachtete und am genauesten beschrieb. Daher trägt der heute noch den Namen Keplers Stern – ist aber längst keiner mehr, denn das, was da am Nachthimmel so urplötzlich hell aufleuchtete, war eine heute sogenannte Supernova.

Also ein ausgebrannter Stern, der in sich zusammenstürzt und in einem gigantischen Feuerwerk so viel Fusionsenergie freilässt wie in seinem gesamten bisherigen Sternenleben nicht und die dabei erbrüteten schweren Elemente in das All schleudert. Was Kepler und seine Zeitgenossen nicht wussten: Wir auf hauptsächlich auf Kohlenstoff und Sauerstoff aufgebauten Lebewesen verdanken unsere Existenz überhaupt erst solchen Sternexplosionen. Was der Astronom vor fast 420 Jahren aber immerhin erahnte: Die Supernova war nicht von dieser Welt, sondern musste sich weit jenseits der Mondbahn ereignet haben.

Viel, viel weiter, wie wir heute wissen, 20.000 Lichtjahre ist die Sternenleiche von uns entfernt. Explodiert ist SN1604 also zu einer Zeit, als unsere Vorfahren noch nicht einmal die Landwirtschaft erfunden hatten, so lange hat das Licht zu uns gebraucht.

Bis heute ist die Nova von 1604 die letzte in unserer Galaxis beobachtete, in anderen Sternsystemen entdecken Astronomen alle naslang Novae – das ist auch gut so, denn aus deren Helligkeit, Spektrum und Verlauf kann man auf die Entfernung der Galaxie schließen. Supernovae sind gewissermaßen die ultimativen Entfernungsmaßstäbe im Universum: Da man aus ihrer Art schließen kann, wie hell sie absolut leuchten, kann man aus ihrer scheinbaren Helligkeit, die bei uns ankommt ihre Entfernung errechnen.

Letztendlich führt die genaue Kenntnis der Entfernung zu einer besseren Bestimmung der Hubble-Konstante, die wiederum im Wesentlichen das reziproke Maß für das Alter des Universums ist. Aus einem hellen Stern, den Kepler vor 418 Jahren in einer Oktobernacht erstmals am Himmel aufblinken sah, folgten also Erkenntnisse, die uns gut 13,8 Milliarden Jahre in die Vergangenheit zurückschicken.

Zu Keplers Zeiten war es noch völlig undenkbar, dass diese schwachen Nebel andere Sternsysteme sind, deren Licht Millionen von Jahren zu uns gebraucht hat. Oder dass sich das Universum ausdehnt, von einem einzelnen Punkt in der vergangenen Raumzeit aus. So eine Nova ist schon super, die nächste mit bloßem Auge sichtbare – also eine in unserer eigenen Galaxis – ist an sich längst überfällig. Statistisch gesehen müsste sich alle 50 Jahre eine ereignen.

Je nachdem, wo es den nächsten Stern zerreißen wird, ist das aber eine schlechte Nachricht für das irdische Leben. Denn der von einer Supernova ausgesandte Gammablitz würde fast alles auf dem Planeten auf null setzen, das Leben müsste sich neu aufrappeln. Das Universum gibt, das Universum nimmt. Glücklicherweise sind die wahrscheinlichsten Kandidaten für die nächsten Supernovae in unserer Nachbarschaft weit genug entfernt, respektive ihre Rotationsachsen so geneigt, dass ihre Gammablitze uns nicht erreichen werden. Der Himmel wird uns nicht auf den Kopf fallen.

Lesetipps für den Montag:

Schon bald: Es sei nur noch eine Frage von Tagen, schrieb Mark Gurman am Wochenende in seinem Newsletter “Power On”, bis Apple neue iPads vorstellen werde – es könnte also schon in dieser Woche passieren, dass Apple per Presseaussendung eine handvoll neue Geräte ankündigt. Dass es kein Oktober-Event mit neuen Produkten geben werde, hatte Gurman schon vor Wochen erklärt. Substantiell Neues zu den iPads des Herbst 2022 sagt Gurman nicht, bei neuen Modellen des iPad Pro soll es sich um M2-Updates der bewährten Geräte handeln, das Einsteiger-iPad bekomme durch dünnere Ränder und ein eckigeres Design einen auf 10,5 Zoll gewachsenen Bildschirm und USB-C statt Lightning. Wir werden vor allem am Dienstag dieser Woche ganz genau auf den Apple Store achten.

Zukunft: Im gleichen Newsletter erläutert Gurman eine neue Idee für das iPad von 2023. In den letzten Monaten hatte er immer wieder davon gesprochen, dass Apple an einem kombinierten Gerät aus Homepod und iPad arbeite, das als Hub für das Smart Home diene. Laut Gurman werde Apple im kommenden Jahr eine Dockingstation für das iPad präsentieren, das dieses mit hochwertigen Lautsprechern koppeln könnte und was man auf der Anrichte in der Küche, i Wohnzimmer oder auf dem Nachtisch platzieren könnte. Google hat eine ähnliche Lösung für sein Pixel-Tablet in Arbeit. Für Apple bedeutete aber eine derartige Lösung eine bedeutende Aufwertung des Smart Homes. Zudem seien auch weiterhin neue Homepods in Arbeit, die größer werden sollen als die jetzt auch als Smarthomehub dienenden Homepods Mini.

Update: Adobe hat sein Bildbearbeitungsprogramm für Einsteiger Photoshop Elements auf die Version 2023 aktualisiert – bisher gibt es sie nur bei Adobe und nicht im App Store. Seit der Version 2022, die vor einem Jahr erschienen ist, unterstützten die intelligenten Algorithmen von Adobe Sensei das Programm, geführte Bearbeitungen erleichtern gerade Einsteigern die Optimierungen von Bildern. In Version 2023 ist die native Unterstützung von M1/M2-Macs neu. Die Kollegen der Macworld haben das Programm bereits getestet.

Feature-Wunsch: Auf dem iPhone gibt es ein nettes Feature, das sich auch auf dem Mac gut machen würde. Doch leider wird auch das in diesem Monat erscheinende macOS Ventura darauf verzichten, beklagt auf Macworld Michael Simon. Denn scrollt man auf dem iPhone auf einer Website weit nach unten, kommt man mit einem Tipp auf den oberen Rand des Bildschirms zurück an den Anfang der Seite. Das führe dazu, dass er intuitiv auch auf Mac und Windows oben auf die Seite klicke, dann passiert aber nichts. Nur ein kleines, aber recht hilfreiches Feature.

Sound: Apples 3D Audio mit Dolby Atmos wird Mercedes Benz als erster Automobilhersteller in seinem Entertainmensystem anbieten. Den Anfang macht das im September erschienene Sondermodell der Luxuskarosse Maybach by Virgil Abloh mit seinem High-End-4D-Audiosystem von Burmester, das 31 Lautsprecher im Auto nutzt. Auch die MBUX-Infosysteme der regulären Maybachs, der EQS, der EQE und der S-Klasse sollen Apples 3D Audio bekommen.

Auktion: Funktionsfähige Apple I und originalverpackte iPhone von 2007 erzielen bei Auktionen immer wieder Höchstpreise. Bei Bonhams kommt nun aber ein ganz besonderes Stück Technikgeschichte zur Versteigerung – dabei ist das Gerät selbst etwas unspektakulär. Die auf dem Macintosh SE gespeicherten Daten haben es aber in sich denn von 1987 bis 1988 diente der Computer als Arbeitsgerät für Steve Jobs’ Assistenz bei seiner Zweitgründung NeXT. Der heutige Besitzer habe im Jahr 1993 bei Steve Jobs angeheuert, damals sei der SE immer noch auf seinem Schreibtisch gestanden. Auf der Festplatte gebe es noch alte Todo-Listen oder Termine, so ist etwa von einem geplatzten Termin mit dem damaligen Price of Wales zu lesen, der heute als Charles III. bekannt ist. Auch gebe es Hinweise darauf, Steve Jobs’ uneheliche Tochter Lisa Brennan-Jobs habe bei ihren Besuchen im Büro des Vaters den Computer nutzen dürfen. Bis zu 300.000 US-Dollar soll das Einzelstück bei der Auktion einbringen.

Mehr von Foundry

Aus für Microsoft Office – das ist der Nachfolger

Microsoft teilt das Ende für “Microsoft Office” mit. Das ist der Nachfolger. Weiter…

Gmail-Trick verrät, welche Firmen Ihre Daten verkaufen

Sie wollen wissen, welche Firmen Ihre Daten verkaufen? Dann sollten Sie diesen Gmail-Trick kennen. Weiter …

Onlinehändler Otto mit Umsatzeinbruch in Deutschland

Auch die in den vergangenen Jahren erfolgsverwöhnten Onlinehändler wie die Otto-Gruppe spüren die Krise. “In Deutschland ist unser Umsatz im ersten Geschäftshalbjahr von März bis August um 13,5 Prozent zurückgegangen”, sagte Konzernchef Alexander Birken dem “Handelsblatt”. Weiter …

Google will Open Cloud sein

Google hat mit einer Reihe kluger Entscheidungen ein offenes Cloud-Ökosystem geschaffen, das dem Konzern eine Machtposition eröffnet. Die „Openness“ in einen nachhaltigen Vorteil zu verwandeln, wird allerdings nicht einfach. Weiter …