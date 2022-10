Dieses iPhone-Feature würde macOS so viel besser machen

Bis zum Release von macOS Ventura dauert es wahrscheinlich weniger als zwei Wochen und jede Menge neuer Features soll Ihren alten Mac wieder aufpeppen: Stage Manager, verbesserte Spotlight-Suche, Bearbeiten von Nachrichten und Kamera-Übergabe, nur um einige zu nennen. Doch ein Feature, das ich brauche, um mein macOS-Erlebnis zu verbessern, kommt nicht.

Dabei ist es ziemlich simpel und existiert auf dem iPhone schon seit Jahren. Wenn Sie in einer Webseite scrollen, in einem Feed oder in einer App, können Sie den Bildschirm am oberen Rand antippen – neben der Notch oder der Dynamic Island – und zum Seitenanfang zurückkehren. Es ist ein unglaublicher Kurzbefehl, den ich mehrmals am Tag in den verschiedensten Apps verwende – so häufig, dass ich oft auch die Titelleiste der Fenster auf meinem Mac doppelklicke, um dasselbe zu erreichen.

Ganz offensichtlich passiert dabei nichts. Und dennoch klicke ich mindestens einmal am Tag instinktiv. Und ich bezweifle, dass ich der einzige bin. Als iOS-User:in sind Sie es gewohnt, den oberen Rand des oberen Bildschirms zu berühren, um zum Seitenanfang zurückzukehren. Das ist dasselbe, wie die Titelleiste eines Fensters am Mac doppelzuklicken. Stattdessen „zoomen“ Sie das Fenster oder minimieren es – zwei Dinge, die ich einfach nicht häufig mache. Was ein Doppelklick auf die Titelleiste bewirkt, lässt sich in den Einstellungen unter „Dock & Menüleiste“ anpassen, aber es gibt nur diese beiden Optionen.

In macOS Ventura kommt eine neue Option hinzu: Nichts tun. Doch die Option, die ich haben will, ist die Möglichkeit, zum Seitenanfang zurückzuspringen. Ja, ich weiß, es gibt dafür eine Tastenkombination (Fn + linke Pfeiltaste), aber ich will meine Hände auf dem Trackpad oder der Maus behalten und schnell zum Beginn der Seite zurückspringen. Leider gibt es diese Option auch in Ventura nicht.

Dieser Artikel ist ursprünglich in unserer Schwesterpublikation „Macworld“ erschienen und wurde aus dem Englisch übersetzt.

Anmerkung der Redaktion: Dass der Kollege Michael Simon ungern zwischen Maus bzw. Trackpad und Tastatur hin und her wechselt, ist völlig nachvollziehbar. Die Tastenkombination Fn + linke Pfeiltaste ist denkbar unbequem, da die beiden Tasten so weit auseinander liegen, dass Sie in jedem Fall beide Hände auf der Tastatur haben müssen.

Es geht aber auch deutlich bequemer: Command + Pfeiltaste oben löst exakt dieselbe Funktion aus und geht auch einhändig, da die Command-Taste sich auf einer Mac-Tastatur nicht nur links, sondern auch rechts und damit viel näher an den Pfeiltasten befindet.

Dennoch halte ich es immer für sinnvoll, mehrere Interaktionsmöglichkeiten zu bieten. Leider ist Apple historisch betrachtet kein besonders experimentierfreudiges Unternehmen – zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Ich würde darauf wetten, dass ein Feature, wie Michael Simon es gern hätte, bereits im Gespräch gewesen ist. Mit ein bisschen Glück arbeitet Apple aktiv an seiner Benutzerfreundlichkeit. Mit ein bisschen Pech wurde es bereits vor Jahren getestet und verworfen.

