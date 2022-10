Apple stellt iPad 10 mit USB-C und neuem Design vor – alle Infos

Seit ziemlich genau 14 Uhr MESZ war der Apple Online Store geschlossen, wir hatten den Grund richtig spekuliert: Soeben hat Apple eine Pressemitteilung veröffentlicht, die das neue Basis-iPad ankündigt: Dieses bringt einige Überraschungen wie den Verzicht auf den Home-Button.

iPad der zehnten Generation: Das ist neu

Einige der in den letzten Wochen kursierenden Spekulationen haben sich bestätigt, Details überraschen jedoch: Das Design des iPad ist ein wenig eckiger geworden und ähnelt nun mehr dem der anderen iPad-Modelle sowie der aktuellen iPhones (ab der 12er-Serie). Die Rahmen sind ein wenig schmäler geworden, vor allem lässt Apple jetzt den Home-Button weg. So wächst die Bildschirmdiagonale des klassischen iPads kräftig, von zuletzt 10,2 auf 10,9 Zoll – bei etwa gleichen äußeren Maßen. Die Display-Technologie nennt Apple Liquid Retina – wie bei iPad Air, Mini und dem iPad Pro 11”.

Die Touch-ID bleibt bestehen und wandert wie bei iPad Air und iPad Mini an den Ein/Aus-Schalter oben an der schmalen Seite des Geräts. Der Chip, den das iPad antreibt, ist der A 14 Bionic, der erstmals vor zwei Jahren in den iPhones 12 zu sehen war. Dieses SoC (System-on-a-Cip) nutzt 16 neuronale Kerne, das sind doppelt so viele wie im A 13 – das soll die Fähigkeiten des Machine Learnings um 80 Prozent steigern. Bei der Performance vergleich Apple einerseits das neue iPad mit dem der siebten Generation – und verspricht eine um das Dreifache gestiegene Leistungsfähigkeit. Gegenüber dem “bestverkauften Android-Tablet” soll das Plus fünffach ausfallen. Das iPad 10 bietet laut Hersteller gegenüber seinem direkten Vorgänger eine 20-prozentiges Plus bei der CPU-Leistung und zehn Prozent mehr bei der GPU-Performance.

USB-C muss sein

Eine wesentliche Änderung betrifft die Schnittstelle: Als letztes Gerät der iPad-Reihe wechselt das iPad 10,9” auf USB-C, das hier im Jahr 2012 eingeführte Lightning ist bei Apples Tablets jetzt Geschichte. Hatte Apple im Jahr 2018 zunächst das iPad Pro mehr oder minder freiwillig auf USB-C umgestellt und damit für mehr Möglichkeiten des Anschlusses von Peripherie gesorgt, ist der Wechsel beim Basismodell durch eine neue EU-Richtlinie geradezu erzwungen. Diese sieht vor, dass ab 2024 Elektronik in der EU einem einheitlichen Ladestandard gehorchen muss. Das wird auch das iPhone betreffen, womöglich passiert der Wechsel hier schon im kommenden Jahr.

Eine Konsequenz des Verzichts auf USB-C: Der Apple Pencil der ersten Generation, auf den das iPad weiter setzt, funktioniert nur, wenn man ihn über einen Adapter am iPad auflädt. Dieses Stück mit einem USB-C-Stecker und einer Lightning-Buchse kostet zehn Euro extra, der Apple Pencil ist für 119 Euro zu haben.

Schneller Funk – hohe Preise

Apple stattet auch das Basis-Modell mit einem 5G-Funkmodem aus – das weiterhin von Qualcomm stammen dürfte, die eigene Lösung lässt noch auf sich warten. Für das WLAN nutzt Apple den aktuellen Standard WiFI 6. Wie schon die iPads Pro im Frühjahr 2021, das iPad Mini im Herbst 2021 und das iPad Air 2022 im Frühjahr 2022 wird das iPad im Zuge des Upgrades auf 5G teurer. Hatte das LTE-iPad der neunten Generation noch ab 519 Euro gekostet, steigt der Preis auf 579 Euro für die 64-GB-Variante mit 64 GB Speicher und WiFi. Die verfügbaren Speichervariationen sind weiterhin 64 GB und 256 GB, die größere Variante kostet jeweils 200 Euro Aufpreis, bisher waren das 170 Euro. Ordentlich Aufpreis verlangt Apple für die Funkvarianten, die iPads mit 5G kosten 779 und 979 Euro. An den hohen Euro-Preisen ist nicht nur der starke US-Dollar schuld, in den USA steigt der Preis von 379 US-Dollar auf 449 US-Dollar für die Basisvariante.

Vier Farben – jetzt bestellen

Ab dem 26. Oktober werden die neuen iPads im Handel sein, bestellen kann man schon jetzt – und hat dabei die Auswahl aus vier Farben: Blau, Rosé, Silber und Gelb.

iPad 10 bei Apple bestellen

Aktuell bester Preis: iPad 10,2” (9. Gen.) mit 256 GB in Silber