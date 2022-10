Macbook der Zukunft lädt iPhone drahtlos – Patent

Apple hat ein Patent mit der Nummer 20220326777 für eine “Vorrichtung mit einem integrierten Schnittstellensystem” angemeldet, berichtet Apple World Today. Diese beziehe sich auf einen Laptop mit einem Gehäuse, das zumindest teilweise aus einem transparenten Material wie Glas besteht. Auch Kunststoff oder ein keramisches Material können demnach infrage kommen.

Das transparente dielektrische Material könne eine durchgehende oder nahtlose Eingabefläche bilden, die das Aussehen und die Haptik des Geräts verbessern, ohne dabei die Nachteile einiger herkömmlicher Gerätekonstruktionen zu haben, heißt es dazu weiter. Dazu könnte über das Hauptdisplay hinaus ein zweites Display im Basisteil kommen, das durch das obere Gehäuse sichtbar wäre und eine virtuelle Tastatur und ein virtuelles Trackpad anzeigen könnte. Das Patent erwähnt auch eine optional magnetisch befestigte “echte” Tastatur.

iPhone aufladen, Touch-ID inklusive

Außerdem könnte eine Teil der Oberfläche des Laptops zum Aufladen eines Geräts wie eines iPhones oder einer Apple Watch genutzt werden. Ferner ließe sich ein Game-Controller magnetisch befestigen.

Weitere Einsichten zu diesem Patent, dessen Antrag ursprünglich auf 2018 zurückgeht und zu dem Apple nun 20 weitere Details hinzugefügt hat, findet man bei Patently Apple. Hier wird auf zusätzliche spannende Ideen hingewiesen, wie, dass das ”Glass Macbook” Touch-ID und andere biometrische Sensoren unter dem Glas im Bereich der Handballenablage zur Überwachung von Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Körpertemperatur und auch der Handabdruck-ID bieten könnte.

Reale Umsetzung von Patentanträgen schwer vorherzusehen

Patentanträge sind freilich zunächst mal Ideen und Erfindungen, die nicht unbedingt in die fertigen Marktprodukte eingehen – dennoch zeigen sie oft interessante Entwicklungen, die man dann manchmal auf seinem Apple-Gerät tatsächlich so oder ähnlich findet. Die Nützlichkeit vieler hier beschriebener Patentanträge auch in der Praxis dürfte ziemlich unbestritten sein, wie etwa seine anderen Geräte daran aufzuladen oder eine virtuelle Tastatur anzubieten, die sich schnell und unkompliziert für bestimmte Zwecke umschalten ließe. Aber was ein Macbook der Zukunft dann wirklich davon bringt, lässt sich derzeit schwer voraussagen.