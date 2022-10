iOS 16.1: Granulare Einstellungen für Copy-Paste

Ab iOS 16.1 wird es möglich sein, granulare Einstellungen für die Zwischenablage, also für Copy-und-Paste-Handlungen einzustellen. Möglich werden in den Einstellungen drei Stufen:

Erlauben: Der App wird erlaubt, auf die Zwischenablage zuzugreifen, ohne weitere Erlaubnisse zu erfragen

Verbieten: Die App wird kein Recht haben auf die Zwischenablage des iPhones zuzugreifen

Fragen: Bei jedem Versuch, die Zwischenablage zu übernehmen, muss die App den Nutzer oder die Nutzerin um Erlaubnis fragen

Diese Einstellung findet sich nach Angaben von “Macrumors” in den Einstellungen-App unter dem Reiter der entsprechenden App. Zudem werden diese Einstellungen nur dann notwendig, wenn die App aus Eigeninitiative auf die Zwischenablage in iOS zugreift. Werden die Daten vom Nutzer kopiert und anderswo eingesetzt, fragt das System nicht mehr nach, ob die Ziel-App die Daten übernehmen darf. Ebenfalls ohne Abfrage funktioniert Copy-und-Paste bei Tastaturkürzeln (eher bei iPadOS) und in den Apps, die bereits ein neues Framework UIPasteControl implementiert haben. Das hat ein Apple-Ingenieur im Developer-Forum auf eine Entwickler-Frage geantwortet.

Apples strengere Kontrolle über den Zugriff auf die Zwischenablage ist eine Reaktion auf Berichte von Anfang 2020. Damals haben die Entwickler entdeckt, dass viele Apps im Hintergrund auf die Zwischenablage des iOS ohne Nutzer-Wissen zugreifen, obwohl sie eigentlich keinen Grund dazu hätten. Bereits iOS 14 hat eine Änderung implementiert, wobei ein kurzes Banner angezeigt hat, welche App auf die Copy-Paste-Daten gerade zugreift. Das hat zumindest für die Transparenz gesorgt, wohin welche Daten fließen. Nun haben die Nutzer mehr Kontrolle darüber, welche Apps und wann den Zugang zu den kopierten Daten haben. Mit iOS 16.1 wird die Kontrolle noch granularer: Auf der App-Ebene kann man entscheiden, ob man dem App-Entwickler den Zugang zu der eigenen Zwischenablage gewährt oder verweigert. So wird die Sicherheit nicht auf Kosten vom Komfort gewährleistet.