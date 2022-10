So hohe Stromkosten verursacht ein Homepod – das Ergebnis haben wir nicht erwartet

Weil der Strom immer teurer wird, fragen Sie sich völlig zurecht, wie hoch wohl die Betriebskosten eines Homepod (Mini) sind, der schließlich permanent im Wartemodus ist und dabei Strom verbraucht. Er muss aktiv sein, um auf Sprachbefehle zu reagieren.

Um berechnen zu können, wie hoch die Kosten sind, genügt der Blick auf die verbrauchten kWh. Der Homepod scheint hier mit niedrigen Werten zu überzeugen: So verbraucht der große alte Homepod von 2018 im „Low Power Mode“ immerhin 1,76 W und beim Abspielen von Musik 9,25 W – bei 50 Prozent Lautstärke. Der kleine Homepod Mini verbraucht im Wartemodus sogar nur 0,71 W und beim Abspielen magere 1,28 W. Das ist nicht viel: Der Konkurrent Sonos One etwa verbraucht im Standby knapp 4 Watt.

Wie wir sehen werden, sollte man aber die Kosten des Homepod nicht unterschätzen.

Modell Low Power Mode Musik abspielen Homepod 1,75 W 9,25 W Homepod Mini 0,71 W 1,28 W

Eine Anmerkung: Das dem Mini beiliegende 20 W-Netzteil erscheint fast überdimensioniert, es muss aber offenbar Lastspitzen bei einem Neustart oder Update abfangen können. Relevant sind für die Stromkosten allerdings nur der Stromverbrauch beim Abspielen von Musik und im Standby.

Low power mode bedeutet, dass ein Homepod eingeschaltet ist, aber keine Musik abgespielt wird. Dieser Status wird laut Apple sofort beim Stoppen der Musik aktiviert. Auffällig: Der Stromverbrauch im Wartemodus erscheint sehr gering, andere Apple-Geräte sind im „Standby“ aber noch besser! So verbraucht ein iMac 24-Zoll im „echten“ Ruhezustand sogar nur 0,6 Watt. Beim iMac muss allerdings auch kein Mikrofon auf Sprachbefehle warten und sofort reagieren. Auch das WLAN-Modul muss beim Homepod aktiv bleiben, damit etwa Airplay funktioniert.

So berechnen wir die Kosten

Unter den Nutzern eines Homepods gibt es sicher große Unterschiede: Der eine lässt seinen Homepod den ganzen Tag im Hintergrund laufen, andere nur wenige Stunden am Tag. Wir haben deshalb zwei Extreme durchgerechnet: Einen „Heavy User“, der auf zehn Stunden Nutzungszeit kommt und den „Gelegenheitsnutzer“, mit nur zwei Stunden täglicher Nutzungszeit.

Stromkosten eines Heavy-Users

Sie hören den ganzen Tag Musik, im Alltag läuft deshalb Ihr Homepod bis zu zehn Stunden pro Tag. Nicht zu vergessen: Wir gehen dabei von einer festen Lautstärke von 50 Prozent aus, bei anderen Einstellungen würde auch der Stromverbrauch steigen bzw. sinken.

Weitere 14 Stunden ist er außerdem im „Standby“, würde doch sonst die Sprachsteuerung nicht funktionieren. Beim Homepod Mini ergeben sich so im Abspielbetrieb 365 x 10 h x 1,28 W und beim Ur-Homepod 365 x 10 h x 9,25 W. Das sind 4.627 Wh respektive 33.762,5 Wh im Jahr, die im Musikbetrieb anfallen. Dazu kommen noch die 14 Stunden Standby also 365 x 14 h x 0,71 W beim Homepod Mini und 365 x 14 h x 1,76 W beim Homepod. Das sind weitere 3.628,1 bzw. 8.993,6 Wh jährlich, die auf Kosten von Siri gehen.

Bei dem in Deutschland aktuell geltenden Preis von 37,30 Cent/kWh (laut BDEW Durchschnitspreis im Juli 2022) multipliziert man diesen Stromverbrauch in kWh mit dem Strompreis: Also 37,30 Cent x 8,255 = 3,08 Euro beim Homepod Mini bzw. 37,30 Cent x 42,720 kWh = 15,93 Euro beim Homepod.

Ergebnis: Knapp 16 Euro kann Sie also der Homepod pro Jahr kosten, der Homepod Mini immerhin etwa 3 Euro im Jahr – vor allem die Kosten für den Standby-Verbrauch sind doch höher, als wir erwartet hätten.

Stromkosten eines „Gelegenheitsnutzers“

Im Alltag wird Ihr Homepod vielleicht zwei Stunden pro Tag aktiv genutzt, weitere 22 Stunden sind also Standby. Beim Homepod Mini ergeben sich so im Abspielbetrieb 365 x 2 h x 1,28 W und beim Ur-Homepod 365 x 2 h x 9,25 W – das sind 934,4 Wh respektive 6752,5 Wh pro Jahr, die im Musikbetrieb verbraucht werden. Dazu kommen noch die 22 Stunden Standby also 365 x 22 h x 0,71 beim Homepod Mini und 365 x 22 h x 1,76 W beim Homepod. Das sind weitere 5701,3 bzw. 14132,8 Wh jährlich.

Bei dem in Deutschland aktuell Preis von 37,30 Cent/kWh (laut BDEW Durchschnitspreis im Juli 2022) multipliziert man diesen Stromverbrauch in kWh mit dem Strompreis: Also 0,373 Euro/kWh x 6,6357 kWh = 2,48 Euro bzw. 0,373 Euro/kWh x 20,885 kWh = 7,79 Euro.

Ergebnis: Knapp 8 Euro kann Sie also ein Homepod pro Jahr kosten, ein Homepod Mini immerhin rund 2,50 Euro im Jahr, wenn Sie den smarten Lautsprecher nur gelegentlich nutzen – vor allem die Kosten für den Standby-Verbrauch sind doch höher, als wir erwartet hätten. Selbst wenn Sie zwei Homepod Mini als Paar betreiben, sind die Stromkosten niedriger als die eines großen Homepods.

­Interessant: Laut der Rechnung liegt der alte Homepod bei intensiver Nutzung sogar über den Stromkosten eines 24-Zoll-iMac. Hier kamen wir in einem früheren Artikel auf knapp 8 Euro Stromkosten pro Jahr und somit knapp die Hälfte der Stromkosten des „Heavy Users“. Der Unterschied: Ein iMac wird gezielter genutzt und verbraucht im Ruhezustand wenig Strom

Warum ist der Homepod so stromhungrig?

Das Problem ist hier Siri: Damit Sprachbedienung funktioniert, kann das Gerät nicht in einen tieferen Ruhemodus fallen. Beim Homepod Mini fällt dies weniger ins Gewicht, dank kleinem Netzteil und stromsparenden Komponenten verbraucht das Gerät kaum Strom. Beim originalen Homepod ist aber vor allem die Nutzungszeit ausschlaggebender – handelt es sich doch eigentlich um eine kleine Anlage mit aufwendigem Verstärker und leistungsfähigem Lautsprechersystem.

Stromfresser im Blick behalten Selbst der „Ur“-Homepod verbraucht relativ wenig Strom. Es sind wohl eher alte Elektrogeräte, die ihre Stromrechnung belasten – weniger ein aktueller iMac. Sie können Sie ihren individuellen Verbrauch natürlich auch per Strommessgerät überwachen, dies beherrschen sogar die meisten Funksteckdosen. Die intelligente Steckdose Eve Energy unterstützt dabei sogar Homekit. Nach unseren Erfahrungen sind die Messergebnisse dieser Funksteckdosen aber immer mit etwas Misstrauen zu betrachten. Vor allem bei Geräten mit niedrigem Stromverbrauch wie einer Apple Watch oder einem iPhone liefert eigentlich nur ein teurer RMS-Wattmeter zuverlässige Daten.

Fazit

Apples aktueller Homepod Mini verbraucht nur wenig Strom, mehr als drei Euro pro Jahr muss man nicht einkalkulieren. Beim alten Homepod fällt die Stromrechnung deutlich höher aus, vor allem beim intensiven Betrieb ist der Stromverbrauch beachtlich. Allerdings ist auch die Tonqualität nach unserer Meinung deutlich besser, was für die meisten wohl die zusätzlichen Kosten mehr als aufwiegt.

