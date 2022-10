iPad 10, iPad Air 2022 oder iPad Pro 2021: Was lohnt sich mehr?

Das iPad der zehnten Generation unterscheidet sich deutlich von seinem unmittelbaren Vorgänger, während das iPad Pro 11” an sich nur teurer geworden ist, aber nur wenige Veränderungen bringt. Die gute Nachricht dabei: Das iPad Pro 11” aus dem Frühjahr 2021 wird bei Dritthändlern günstiger, wer nicht unbedingt das allerneuste Modell braucht, kann jetzt ein Schnäppchen machen – solange die Vorräte reichen. Aber braucht man überhaupt ein Pro, reicht nicht das neue iPad 10,9” völlig aus? Und wie sieht es mit dem iPad Air aus, das Apple im Frühjahr 2022 aktualisiert hatte? Wir ziehen den Vergleich.

iPad (2022) vs. iPad Pro (2021) vs. iPad Air (2022): Der Bildschirm

Das Basis-iPad ist äußerlich nicht gewachsen, dünnere Rahmen und besonders der Verzicht auf den Home-Button ermöglichen aber nun eine Diagonale von 10,9 Zoll – die Touch-ID ist in den Ein/Aus-Schalter oben auf der kurzen Seite gelandet. Das iPad Pro verwendet statt der Touch-ID die Face-ID zur Authentifizierung, so finden auf einer ähnlich großen Fläche mehr Pixel Platz. Die Diagonale beträgt hier 11 Zoll und während auf dem Pro 2388 x 1668 Pixel zu sehen sind, bietet das iPad 10 immerhin 2360 x 1640 Pixel – die Auflösung von 264 ppi ist gleich. Den gleichen Bildschirm wie das neue iPad 10 hat auch das iPad Air der fünften Generation, das im März dieses Jahres erschienen war – hier unser Testbericht.

Unterschiede bestehen bei der maximalen Helligkeit 600 nits zu 500 nits und bei der Pro-Motion-Technologie. Die adaptive Bildwiederholrate bis 120 Hz ist dem iPad Pro vorbehalten, dieser Bildschirm ist auch der hellste der 11-Zoll-iPads. Im März 2021 hatte das größere Modell der iPad Pro Mini-LED spendiert bekommen, für ein kontrastreicheres und helleres Bild. Das fehlt dem iPad Pro 11”, auch das Nachfolgemodell hat kein Display mit “Super Retina XDR”-Auflösung, wie Apple das nennt. So verwenden jetzt iPad 10, iPad Air 5 und iPad Pro gleichermaßen die Liquid Retina genannte Technologie mit True Tone, bei dem sich die Farbtemperatur des Displays dem Umgebungslicht anpasst. Sprich: Die Bildschirme unterscheiden sich nur marginal.

iPad (2022) vs. iPad Pro (2021) vs. iPad Air (2022): Der Prozessor

Das Einsteiger-iPad hinkt der Prozessor-Entwicklung immer ein wenig hinterher, das Modell von 2022 hat nun den A14 bekommen, der in den iPhones 12 aus dem Herbst 2020 eingebaut ist. Der im iPad Pro ist ein wenig kraftvoller, den M1 hatte Apple für seine ersten Apple-Silicon-Macs konzipiert, die im November 2020 herausgekommen waren, im Frühjahr 2021 fand der Chip seinen Weg in die iPads Pro – und ein Jahr später auch in das iPad Air.

Der M1 basiert dabei auf – richtig – dem A14, hat jedoch mehr CPU- und GPU-Kerne aktiv. So verfügt der M1 über vier statt nur zwei Performance-Kernen und acht statt vier GPU-Kerne. Jeweils vier Effizienzkerne und 16 für die neuronale Engine sind gleich. Für den A 14 gibt Apple die Größe des Arbeitsspeichers nicht an, beim M1 beträgt dieser 8 GB, das iAPd Pro ist optional auich mit 16 GB RAM zu bekommen, in den größeren Konfigurationen. Bei den meisten Aufgaben, die man mit einem iPad erledigen will, werden diese Unterschiede kaum eine Rolle spielen, vor allem aber bei grafiklastigen Benchmarks und bei der Bildbearbeitung wird er jedoch messbar sein.

iPad (2022) vs. iPad Pro (2021) vs. iPad Air (2022): Die Schnittstellen

Apple hat nun auch das Basis-iPad von Lightning auf USB-C umgestellt, zwei Jahre, bevor das in der EU verpflichtend wäre. Trotz der Gemeinsamkeit des USB-C-Formats besteht ein Unterschied: Das iPad Pro 11” unterstützt Thunderbolt respektive USB 4, das iPad 10 bleibt bei USB 3 stehen, auch das iPad Air muss auf Thunderbolt verzichten. Einen Smart Connector zum Anschluss externer Tastaturen haben alle drei Modelle – aber auch Bluetooth-Tastaturen lassen sich nutzen. Bei den drahtlosen Schnittstellen liegt das jüngste Modell leicht vorne, es unterstützt bereits Bluetooth 5.2, iPad Air und iPad Pro nur Bluetooth 5.0. WiFi 6 und 5G sind bei allen Standard.

iPad (2022) vs. iPad Pro (2021) vs. iPad Air (2022): Die Eingabe

Die iPads Pro sind schon seit 2018 mit USB-C ausgestattet, seinerzeit führte Apple auch den Apple Pencil der zweiten Generation ein. USB-C am iPad hat zur Folge hat, dass der Apple Pencil der ersten Generation einen Adapter benötigt, von USB-C auf Lightning-Buchse, um ihn am iPad 10 aufladen zu können. Den Adapter gibt es extra, er kostet 10 Euro. Das iPad Air nutzt den Apple Pencil der zweiten Generation, dieser ist 20 Euro teurer als die Kombination aus Apple Pencil 1 und Adapter. Das iPad 10 lässt sich jetzt mit dem Magic Keyboard Folio nutzen, eine etwas reduzierte Version des Magic Keyboard. Dieses kostet 299 Euro. Für die Eingabe verwendet man weiter den Apple Pencil, der ohne Adapter 119 Euro kostet. Für iPad Pro 11” und iPad Air benötigt man den Apple Pencil der zweiten Generation, den man zum Aufladen magnetisch mit einer der langen Seiten des Tablets verbindet.

iPad (2022) vs. iPad Pro (2021) vs. iPad Air (2022): Die Biometrie

Der Home-Button ist jetzt auch beim Basis-iPad verschwunden, die bis dahin darin platzierte Touch-ID ist jetzt wie im iPad Air im Ein/Aus-Schalter. Das iPad Pro nutzt die Gesichtserkennung Face-ID, die Apple im Jahr 2017 mit dem iPhone X eingeführt hatte. Laut Apple ist Face-ID schneller und sicherer bei der Authentifizierung. So fehlt dem iPad 10 das True Depth System, die Optik der Frontkamera ist aber ansonsten die gleiche: 12 Megapixel im Ultraweitwinkel, was Center Stage bei Facetime-Gesprächen erlaubt. Wasim iPad 10 neu ist: Die Frontkamera sitzt jetzt an der langen Seite des Gehäuses: Querformatkamera sagt Apple dazu. Beim iPad Air hatte Apple im Frühjahr die Frontkamera noch an der kurzen Seite gelassen, als Hochformatkamera gewissermaßen …

iPad (2022) vs. iPad Pro (2021) vs. iPad Air (2022): Die rückwärtige Kamera

Das iPad ist zwar nicht die gängigste Kamera, die verbaute Technik lässt aber wenig zu wünschen übrig. Hier ist das iPad Pro mit seiner Dual-Kamera (12 MP Weitwinkel und 10 MP Ultraweitwinkel plus Lidar) aber klar im Vorteil, weiterhin hat das Basis-iPad nur eine rückwärtige Kamera mit 12 MP Weitwinkeloptik, wie auch das iPad Air aus dem Frühjahr 2022.

iPad (2022) vs. iPad Pro (2021) vs. iPad Air (2022): Farben und Speicher

An den bunteren Farben Blau, Rot, Gelb und Silber erkennt man, dass sich das iPad 10 an eine andere Zielgruppe richtet als das iPad Pro 11”, das nur in Space Grau oder Silber erhältlich ist. Wer das iPad eher als einen Ersatz für das Notebook sieht, bekommt mit dem iPad Pro 11” auch mehr und größere Speicheroptionen, beim Basis-Modell ist bei 256 GB Schluss, das iPad Pro beginnt bei 128 GB und man kann es mit bis zu 1 TB Speicher kaufen. Farblich tendiert das iPad Air eher zu den Pro-Modellen, mit dunkleren Lila-, Rosa- und Blau-Tönen, die Speicheroptionen betragen 64 GB und 256 GB wie beim iPad 10.

iPad (2022) vs. iPad Pro (2021) vs. iPad Air (2022): Der Preis

Das iPad 10 ist gegenüber seinem Vorgänger deutlich teurer geworden, die 64-GB-Variante kostet 579 Euro. Im Angebot bleibt daher das iPad 9 bestehen, als günstigstes iPad. Jedoch steigt der Preis in der Euro-Zone auf 429 Euro, das sind 50 Euro mehr, die dem starken US-Dollar geschuldet sind. Apple selbst listet das iPad Pro 11” aus dem Vorjahr nicht mehr, der Nachfolger kostet ab 1.049 Euro. Bei Händlern ist das iPad Pro 11” von 2021 nun aber recht günstig im Abverkauf zu bekommen – so kostet das Basis-Modell mit 128 GB kaum mehr als das iPad Air mit 64 GB, das Apple ab 769 Euro anpreist – aber auch dieses ist im Handel deutlich günstiger zu bekommen.

Drei iPad-Modelle im Vergleich: