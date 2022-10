So bauen Sie Ihren eigenen Retro-Mac – aus Papier

Wer wollte nicht schon mal einen Original-Macintosh von 1984 oder sogar ein Vorgängermodell, die Apple Lisa, zu Hause stehen haben? Auch ein Apple II, sogar mit verschiedenen Bildschirminhalten von damals aktuellen Spielen, findet sich bei den Bastelvorlagen von Rocky Bergen, die er im Internet Archive anbietet. Aber klar, mit den echten Geräten von damals, die durchaus einige User und Fans noch zu Hause stehen und manchmal sogar im Betrieb haben, kann auch er nicht dienen. Dafür aber mit weiteren Modellen, die nicht mit Apple zu tun haben, wie etwa ein Amstrad CPC 264, ein Commodore 64, Amiga 500 und IBM-Modelle bis hin zu Sega, Nintendo und dem ZX Spectrum, ein früher Heimcomputer aus dem Jahr 1982.

Bequem herunterzuladen und auszudrucken

All dies präsentiert das Internet Archive übersichtlich in ”Finder-Struktur” auf der linken Seite mit den verfügbaren Dateien der Computermodelle, rechts mit den herunterladbaren Bastelbögen in verschiedenen Formaten, wie EPUB oder PDF und viele andere. Die farbigen Bastelvorlagen lassen sich dann ausdrucken und mit Geschick schneiden (am besten mit einem Teppichmesser und Lineal statt einer Schere), falten und zusammenkleben. Zum Dank bittet Rocky Bergen lediglich darum, ihm über diesen Link “einen Kaffee zu kaufen“.

Auf dieser Seite findet sich auch ein Youtube-Video, in dem er flott zeigt, wie er selbst einen Bastelbogen auf Papier (DIN A3) mit 80lb Stärke (120 gsm) zu einem fertigen Modell umsetzt. Um präzise falten zu können, setzt Bergen Legosteine ein. Auf seinem Twitter-Account werden von Usern verschiedene Details und Probleme dazu diskutiert. Das ”Museum”, das man sich auf diese Weise zu Hause einrichten kann, ist nicht besonders groß – ein fertiges Modell passt bequem in eine Handfläche. Trotzdem eine tolle Aktion auch für lange Winterabende, bei denen es mal nicht der neueste Streaming-Hit auf dem realen Bildschirm sein soll.