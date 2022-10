Garmin Fenix 7 im Test

Auf den ersten Blick Unsere Wertung Pro Lässt keine Wünsche bei Sport-Auswertung offen

Lange Akkulaufzeiten

Solar-Panel für mehr Unabhängikeit im Freien

(Rudimentäre) Offline-Karten Kontra Recht dick

Genauere Topo-Karten muss man dazu kaufen

Teuer Fazit Garmin Fenix 7 ist eine perfekte Uhr für Outdoor-Sportarten.

Garmin ist der Marktführer im Bereich der Outdoor-Uhren, die Apple Watch Ultra ist für die gleiche Zielgruppe ebenfalls bestimmt, so wollten wir in einem Praxis-Test herausfinden, ob Apples neuestes Produkt eine “richtige” Outdoor-Uhr ersetzen kann.

Bedienung

Garmin ist uns als Marke nicht unbekannt, schließlich haben wir in der Vergangenheit die Venu-Linie getestet. Ist für die beiden die gleiche Garmin-Connect-App auf dem iPhone verantwortlich, hatten wir jedoch anfangs Schwierigkeiten, Fenix 7 zu bedienen. Denn wie bei einer richtigen Outdoor-Uhr setzt der Hersteller verstärkt auf die Tasten als Bedienelemente, das Display reagiert zwar auf Berührungen, im Trainingsmodus kann die Navigation nach Wunsch nur mit Tasten funktionieren. Fenix 7 hat auf den Seiten drei (links) und zwei (rechts) Tasten, drei davon sind zudem mit doppelten Funktionen belegt, je nach Ebene in der jeweiligen App.

In manchen Situationen ist die Bedienung mit den Tasten nur von Vorteil: Mit einem Tipp auf die richtige Taste startet die neue Runde, man muss dafür nicht in den Einstellungen wühlen. Bei manch anderen Vorgängen wie dem Wechseln der Anzeige beim Wandern ist die Touch-Angabe bequemer. Wir empfehlen, bei den beliebten Sportarten, diese Einstellung freizuschalten, sie war bei uns nämlich ab Werk deaktiviert. In der Garmin-Connect-App findet sich die Einstellung unter “Fenix 7 -> Aktivitäten und Apps -> [Name der Aktivität] -> Touchscreen”.

Man kann auf der Fenix 7 noch eigene Tastenkombinationen für bestimmte Befehle definieren, doch das halten wir ein Stück weit für übertrieben. Schließlich will man sich nicht unnötig lange mit der Uhr beschäftigen, zusätzliche Tasten sind eine Abkürzung für die notwendigsten Funktionen, der Rest kann bequemer auf dem Smartphone erledigt werden.

Akkulaufzeiten

Die Akkulaufzeiten einer Garmin-Uhr kann man mit einer Apple Watch nur schwer vergleichen: In einem “normalen” Modus mit etwas Training, Zeit ablesen und Benachrichtigungen checken kann die Uhr eine Woche und mehr mit einer Ladung auskommen. Bei längeren Trainings noch mit Verwendung von GPS-Modulen verringern sich die Laufzeiten: Unsere Wanderung von sechs Stunden hatte knapp 20 Prozent an Akku-Kapazität beansprucht, wir hatten aber gezielt die Uhr in der Sonne gehalten, sodass die Smartwatch noch über die integrierten Solar-Panels etwas auflädt. Selbst mit dem aktivierten GPS-Modus beim Training hat die Fenix 7 mehrere Tage und zwei längliche Wanderungen ausgehalten. Für ein langes Wanderwochenende muss man für die Uhr kein Ladekabel und Netzteil einpacken.

Offline-Karten

Bei der Einrichtung einer neuer Garmin Fenix 7 merkt man, dass die Uhr einige Karten herunterlädt, diese sind ohne Internet-Verbindung in bestimmten Situationen verfügbar. Bei den Outdoor-Trainings wie Joggen oder Wandern bieten sie eine zusätzliche Orientierung, wo man sich gerade befindet. Im Unterschied zu den bekannten Smartphone-Apps ist diese Orientierung sofort verfügbar, man muss das Smartphone nicht herausholen, entsperren und in die App wechseln. Allerdings funktionieren die Garmin-Karten perfekt in der Stadt oder auf den ausgebauten Forstwegen. Wir hatten sie in der Gegend um das Sudelfeld nahe Bayrischzell benutzt: Größere Wege und Forststraßen waren auf der Smartwatch-Karte dargestellt, kleinere Trampelwege aber nicht. Im Wald und in den Bergen kommt man nur mit der Garmin-Karte nicht aus, man muss eine genauere Lösung wie die Karten von DAV, Komoot oder Outdoor Active hinzuziehen. Garmin bietet zwar auch eigene topografischen Karten extra für Smartwatches an, für die muss zusätzlich zahlen.

Display: Helligkeit und Ablesbarkeit

Statt AMOLED wie bei der Apple Watch baut Garmin bei der Fenix-Serie einen MIT-Bildschirm (Memory in Pixel) ein. Dies hat zu Folge, dass die Darstellung im Alltag vielleicht nicht so bunt und leuchtend daher kommt wie auf herkömmlichen OLED-Bildschirmen, in der direkten Sonne ist das Display unübertroffen. Ob mit Sonnenbrille oder ohne, polarisiert oder nicht: Man kann auf den ersten Blick selbst recht kleine Details erkennen, der Bildschirm spiegelt nicht. Was uns positiv aufgefallen bzw. nicht aufgefallen ist: Selbst die mit Sonnencreme eingeschmierten Finger lassen keine Schlieren auf dem Display, oder sind vielmehr nicht sichtbar.

Halyna Kubiv

Wanderung aufzeichnen und auswerten

Tatsächlich hat Garmin in der App und auf der Smartwatch unzählige andere Sportaktivitäten als nur Wandern, die dedizierten Features wie ein Solar-Modul, Offline-Karten, Multiband-GPS, lange Akkulaufzeiten und ein kontrastreiches Bildschirm machen sie zu einem perfekten Wander-Computer.

Beim ersten Start nach der Einrichtung muss man noch die Sportart aus einer langen Liste der unterstützten Aktivitäten auswählen, danach startet die passende Aufzeichnung automatisch, sobald man auf den Start-Knopf drückt. Drückt man nochmal darauf, wird die Aufzeichnung beendet.

Will man die eigene Leistung bewerten, bietet Garmin Connect nach dem Training jede Menge Details, die beispielsweise auf der Apple Watch fehlen: Man kann sich auf der Karte anschauen, wie die Geschwindigkeit, Herzfrequenz oder an Höhe angepasste Geschwindigkeit in jedem Ausschnitt der Route ausgesehen hat. Was noch sehr hilfreich ist, sind die Herzfrequenzsegmente, die auf die individuelle Trainingsintensität hinweisen. Diese werden auf dem Standard-Zifferblatt live während des Trainings angezeigt. Die Apple Watch dagegen kann erst ab watchOS 9 die Herzfrequenzzonen auswerten, und das erst post factum nach dem Training, eine entsprechende Komplikation fehlt der Uhr.

Halyna Kubiv Halyna Kubiv

Fazit

Fenix 7 ist eine Smartwatch, die für ambitionierte Hobby-Sportler und Profis fast gar keine Wünsche offen lässt. Vor dem Start würden wir empfehlen, die Einstellungen der Uhr in der Garmin-Connect-App durchzugehen, denn dort verstecken sich so manche Funktionen, die ab Werk deaktiviert sind (wie zum Beispiel Multiband-GPS), beim Training aber nützlich bis notwendig sind. Trotz ihrer Größe (Durchmesser 47 mm) und Dicke (14,5 mm) stört sie recht wenig im Alltag, bei den meisten Ärmeln passt sie gut durch, auch beim Tippen auf der Tastatur haben wir sie schnell vergessen. Der einzige Wermutstropfen ist ihr Preis, mit knapp 900 Euro für die Saphire Solar Edition gehört sie zu Premium-Sportuhren auf dem Markt.