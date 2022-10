19.10.22: Starkes Auslaufmodell

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

War also korrekt, die Spekulation mit dem 18. Oktober als Tag der Vorstellung neuer Apple-Hardware. Es war das gleiche Datum wie vor einem Jahr, anders als an jenem Montag im Oktober 2021 bemühte Apple sich aber nicht mit einer virtuellen Keynote das Publikum anzusprechen und Lust auf neue Macbooks Pro zu machen, sondern zog einfach am frühen Nachmittag unserer Zeit den Stecker aus dem Apple Store und brachte ihn drei Stunden später mit neuen iPads wieder. Auf neue Macs werden wir in diesem Herbst vermutlich noch ein wenig warten müssen, es könnte November werden. Dann aber bekommen voraussichtlich nicht nur die Macbooks Pro in 14 und 16 Zoll ein Update, sondern Apple kann den letzten seiner Art aus dem Store verschwinden lassen, der Mac Mini mit Intel-Chip hat dann vier Jahre nach seiner Premiere seine Schuldigkeit getan. Obwohl: Einer auf x86-Basis bleibt noch, womöglich gar noch eine Weile parallel zu seinem Nachfolger: der Mac Pro.

Heute vor 17 Jahren hatte Apple ein eben solches Auslaufmodell gar noch einmal aktualisiert, es fand über lange Zeit hinweg noch seine Käufer. Der ferne Vorgänger des Mac Pro, der Power Mac G5 late 2005 war der letzte Tower mit PPC, konkret Dual-Core-Chips (und zwar zwei davon) von IBM.

Wir titelten daher im Herbst 2005 auch “Mit der Kraft der vier Herzen” und fragten uns eigentlich nur: “Warum?” Denn nur vier Monate zuvor hatte Apple angekündigt, von der PPC-Plattform wegzugehen und künftig Chips von Intel in seine Macs zu bauen. Die ersten Intel-Macs kamen dann auch schon unerwartet früh im Januar 2006, den ersten Mac Pro – in der etablierten Tower-Form – zeigte Apple dann auf der WWDC im August 2006. Und jetzt wird die Partnerschaft Apple-Intel zur Historie wie der PPC und sein Vorgänger, der 68k-Chip.

Im Oktober 2005 griffen gewiss nicht wenige Anwender zum letzten Power Mac der Apple-Geschichte, weil sie fürchteten, ihre teure PPC-Software würde auf den neuen Maschinen entweder gar nicht laufen oder völlig unzulänglich. Diese Befürchtungen waren ein wenig übertrieben, wenngleich der letzte Power Mac G5 noch viele Jahre in den Macwelt-Benchmarks als imposante Referenzgröße zu finden war.

Auf unserer Reise zurück zum 19. Oktober 2005 ist uns aber noch eine andere kleine Meldung aufgefallen, ein Vorbote eines neuen Zeitalters, wie wir heute wissen. Nach dem eher belächelten “iTunes-Handy” Motorola Rokr deutete Steve Jobs gegenüber Fortune an, Apples Handypläne hätten sich noch nicht erledigt und es sei ein Vergnügen, mit einem Unternehmen wie dem Mobilfunkprovider Cingular Wireless (längst wieder AT&T) zusammenzuarbeiten. Das war die Zeit, als Apple seinen künftigen Partnern in der Telekommunikationsbranche erste Prototypen des iPhone vorführte.

Lesetipp für den Mittwoch

Update voraus: Neue Macs hat es erst einmal nicht gegeben, aber schon in der kommenden Woche kann man seinen Rechner gewissermaßen runderneuern. Denn am Montag, dem 24. Oktober fällt nun endlich der Startschuss für macOS 13 Ventura, das Apple bereits im Juni auf der WWDC der Öffentlichkeit gezeigt hatte und das seither im Beta-Test geprüft wird. Eine der wesentlichen Neuerungen ist die neue Fensterverwaltung Stage Manager, die auch in neuere iPad-Modelle einzieht, nicht nur in jene mit M-Chip. Kommenden Montag wird Apple auch iPadOS 16.1 veröffentlichen, ebenso iOS 16.1.

Noch tiefer: Alles wird teurer, aus unterschiedlichen Gründen, das iPad 10 etwa ist in Deutschland für stolze 579 Euro in der Basisversion zu haben, was ein Plus von 60 Euro gegenüber dem Vorgänger bedeutet (den es jetzt jedoch zum reduzierten Preis gibt). Nur eine Sache ist deutlich günstiger geworden: das Apple TV 4K. Der Analyst Ming-Chi Kuo hatte dies bereits im Sommer prognostiziert, mit dem niedrigeren Preis will Apple den Absatz fördern und damit auch die Verbreitung seines Services Apple TV+. Damit aber nicht genug, eine nächste Generation werde weiter im Preis sinken, behauptet Kuo nun, auf Dauer strebe Apple einen Preis von unter 100 US-Dollar an. Mit dem Erscheinen der neuen Generation mit A15-Chip hat Apple auch das Apple TV HD aus dem Angebot genommen, das vor sieben Jahren die erste Settopbox Apples mit tvOS gewesen war.

Reaktion: Das iPad der zehnten Generation setzt nun auch auf USB-C, aber weiter auf den Apple Pencil der ersten Generation. Aufladen kann man ihn am Gerät nur mit einem Adapter, der noch mal zehn Euro extra kostet – mit einem neuen Stift zusammen liegt das aber immer noch 20 Euro unter dem Preis eines Apple Pencil der zweiten Generation. Der Zubehörhersteller Logitech liefert mit seinem Crayon, der etwa 70 Euro kostet, eine alternative Lösung, die sich auch an den neuen Port anpasst. Die USB-C-Version unterscheidet sich von der mit Lightning auch noch durch einen Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten, bisher war an der Stelle ein Druckknopf verbaut.

Eingefroren: Apple bestätigt, dass iPhone 14 und iPhone 14 Pro ein Problem mit SIM-Karten haben könnten. Bei einigen Nutzern erscheine eine Fehlermeldung, dass die SIM nicht unterstützte werde, das iPhone friere daraufhin ein. Noch gibt es keine Lösung für das Problem, Apple untersuche es weiter. Die erste Idee, die man in solchen Fällen hat, nämlich das iPhone zurück und nur aufzusetzen, sei zudem eine schlechte, erklärt der Hersteller. Stattdessen solle man lieber etwas abwarten, ob die Meldung verschwinde und das iPhone wieder normal arbeite oder bringe es besser in den nächsten Apple Store.

Gestoppt: Das iPhone 14 Plus scheint offenbar ein noch größerer Ladenhüter zu sein, als die Mini-Ausgaben der iPhones 12 und 13. Wie The Information berichtet, habe Apple die Produktion des größeren iPhones gestoppt und werde den Bedarf neu ausrechnen – bereits produzierte iPhones 14 Plus werden weiter verkauft – sofern sie nicht weiter wie Blei in den Regalen liegen. Das iPhone 14 Plus ist erst seit dem 7. Oktober im Handel und kam damit um Wochen verspätet, die Nachfrage in diesem Jahr konzentriert sich mehr auf das iPhone 14 Pro und Pro Max mit ihren bedeutend besseren Kameras und dem neuesten Chip, dem A16.

Alles nur geklaut: Gestern am frühen Nachmittag twitterte Apple-CEO Tim Cook erstmals mit dem Hashtag #TakeNote, um die kommenden iPads zu promoten – mittlerweile ist daraus eine Hashflag geworden, mit einem eigenen Icon – Apple bezahlt Twitter für die exklusive Nutzung. Irritiert darüber zeigte sich das US-Basketballteam Utah Jazz, das den Hashtag #TakeNote seit 2019 wieder als den seinigen benutzt. Zwar hat die neue Saison noch nicht begonnen und die Hashflag für die Jazz ist derzeit deaktiviert, in Salt Lake City hatte man aber auch erst gestern erfahren, dass der Claim gekapert wurde. Vor 2019 hatte Utah Jazz eine zeitlang den Hashtag #TeamIsEverything verwendet. Der Markenname der NBA-Franchise stammt übrigens aus der Zeit, in dem sie noch nicht in Utah, sondern in New Orleans angesiedelt war – nicht unüblich, der Rekordmeister L.A. Lakers hat eine Vergangenheit in Minnesota, wo es mehr Seen gibt als in Südkalifornien.

Mehr von Foundry

VW mit Brennstoffzelle: 2.000 Kilometer mit einer Tankfüllung

Still und heimlich veröffentlicht VW in Kooperation ein Patent für einer Brennstoffzelle, die mit einer Tankfüllung bis zu 2.000 km weit kommen könnte. Nach außen wurde die Technik allerdings bisher schlechtgeredet. Weiter …

DisplayPort 2.1: VESA spezifiziert neuen Standard

Mit der Spezifikation DisplayPort 2.1 will die VESA den neuen Standard weiter mit USB4 zusammenrücken lassen. Weiter …

Handy am Steuer: Was erlaubt ist – und was nicht

Die Nutzung von Smartphones ist beim Autofahren streng geregelt. Bei Verstößen drohen empfindliche Strafen. Hier lesen Sie, was Sie am Steuer mit dem Handy tun dürfen – und was verboten ist. Weiter …

Werkzeuge, Maschinen und Teile orten: BMW setzt im Werk Leipzig auf 5G

BMW will künftig in seinem Leipziger Werk mittels 5G und Edge Computing Maschinen, Werkzeuge, Autos und Ersatzteile orten. Weiter …