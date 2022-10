iPad Pro 2022 vorgestellt: M2-Chip, aber hoher Preis

Nicht immer wird ein Apple-Gerät im Rahmen einer Keynote vorgestellt, so wie jetzt auch die neuen iPads. Die neuen iPad-Pro-Modelle sollten vermutlich in der Keynote im September nicht von wichtigeren Produkten wie dem iPhone 14 ablenken, nun sind sie aber endlich da und können ab sofort bestellt werden. Ab Mittwoch, dem 26. Oktober sind sie auch in den Stores verfügbar. Neu ist vor allem der schnellere M2-Chip, schnelleres WLAN und eine neue Schwebefunktion für den Apple Pencil.

Kaum neue Funktionen

Optisch hat sich bei den neuen Modellen nichts geändert, selbst Größe und Gewicht stimmen mit den Vorgängern überein. Die Vorgängerversion brachten dagegen ebenfalls kein neues Aussehen, aber weit mehr technische Neuheiten. Erstmals bekamen die iPads vor einem Jahr etwa 5G, Thunderbolt und den M1-Chip. Auch das LED-Display des 12,9-Zoll-Modells war ein echter Sprung nach vorne, war es doch das erste iPad-Display mit HDR-Unterstützung. Beim neuen iPad 10 gibt es da schon mehr Neuerungen.

Der neue M2-Chip

Laut Apple ist die CPU um 15 Prozent schneller, die Neural-Engine um 40 Prozent und die Speicherbandbreite hat sich um 50 Prozent verbessert. Welchen Performance-Sprung dies liefert, hängt offenbar von den verwendeten Apps ab. Nicht unterschätzen sollte man schließlich die anderen Verbesserungen des System-on-a-Chip: Neben der schnelleren CPU erhält man eine leistungsstärkere GPU und schnelleres Speichersystem, sowie eine verbesserte Neural Engine und Media Engine. Die neue Media Engine macht etwa eine neue Video-Funktion exklusiv möglich, man kann nämlich über die internen Kameras erstmals ProRes-Videos aufnehmen. Auch das Bearbeiten dieses Profi-Videoformates soll um das Dreifache schneller sein.

Der M2-Chip lieferte auch beim Macbook Air M2 in den Performance-Messungen knapp 20 Prozent mehr Leistung, das ist wie der Kollege Jason Cross schrieb „ein nettes Upgrade“, aber nicht revolutionär. Wie gut der neue M2-Chip sich in den iPad Pro schlägt, werden unsere Tests zeigen. Beim Macbook Air M2 zeigten sich schließlich auch Nachteile, wie höherer Stromverbrauch und schnellere Erhitzung, die zu frühem Heruntertakten führen.

Hover-Funktion

Ein Twitter-Beitrag von Tim Cook hatte es heute schon angekündigt: Nutzt man einen Pencil 2 mit dem neuen iPad Pro, gibt es eine neue Hover- oder Schwebe-Funktion. Die Spitze wird schon 12 mm über dem Display erkannt und zeigt eine Vorschau der anvisierten Stelle. Das soll beim Zeichnen und Malen größere Präzision ermöglichen, aber auch bei der Texteingabe helfen. Beim Eingeben von Text („Scribble“ genannt) wird ein Textfeld etwa automatisch vergrößert und Handschrift wird noch schneller in Text umgewandelt. Auch Apps von Drittherstellern können diese neue Funktion nachrüsten.

Apple

Schnelleres Wi-Fi und 5G

Mit Wi-Fi 6E hat Apple auch die WLAN-Schnittstelle auf einen neuen Stand gebracht. Downloads sind hier mit bis zu 2,4 GB/s möglich, laut Apple ist der neue Standard doppelt so schnell wie beim Vorgänger. Auch die Mobilfunkversion mit 5G wurde verbessert, es werden jetzt mehr 5G-Netze unterstützt.

iOS 16

iPadOS 16 ist ab Montag, dem 24. Oktober verfügbar sein und kostenlos mit den neuen Modellen verfügbar – zeitgleich mit der Auslieferung der neuen Modelle. Apple hebt bei dem neuen System vor allem die neuen Funktionen Stage Manager, Unterstützung von Desktop Apps und den Referenzmodus hervor. Noch in diesem Jahr soll bei der Funktion Stage Manager die Unterstützung von externen Displays nachgeliefert werden. Dann werden auch Displays mit bis zu 6K unterstützt. Farbabgleich wird mit dem neuen Referenzmodus möglich, der sich an Fotografen und Videofilmer richtete. Nur das Modell mit 12,9-Zoll XDR-Display unterstützt allerdings diesen Modus.

Preise und Bestellung

Die neuen iPads können ab sofort bestellt werden. Das iPad Pro 11-Zoll kostet nun ab 1049 Euro, das 12,9-Zoll-Modell ab 1449 Euro – jeweils mit 128 GB RAM. Mit Mobilfunkunterstützung erhöht sich der Preis um 200 Euro auf 1249 bzw. 1449 Euro. Als Zubehör ist der Pencil 2 für 149 Euro zu haben, das Magic Keyboard kostet 369 bzw. 429 Euro.