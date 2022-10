Mit dem iPhone 14 Plus bei O2 mehr als 300 Euro sparen

Erst seit wenigen Tagen sind die neuen Modelle der iPhone-14-Familie zu haben. Das iPhone 14 Plus richtet sich vor allem an Nutzer, die einen größeren 6,7-Zoll-Bildschirm bevorzugen, aber nicht gleich zum teuren iPhone 14 Pro Max greifen wollen. Für einen Listenpreis von 1.149 Euro – und somit 300 Euro günstiger ­– ist das Plus-Modell eine gute Wahl.

Das Super Retina XDR Display bietet eine Auflösung von 2.778 x 1,284 Pixeln mit einer Helligkeit von 1200 nits. So lässt sich der Bildschirm auch bei hellem Sonnenlicht problemlos ablesen. Für den Antrieb sorgt Apples A15 Bionic Chip mit sechs Rechen- und fünf Grafikkernen. Das bringt auch für Gamer ausreichend Leistung. Gut: Apple setzt beim iPhone 14 Plus auf neue Kameratechnologie. Hinter der Hauptkamera steckt ein neuer 12-MP-Sensor, der die Lichtausbeute und Bildqualität noch einmal erhöht. Daneben gibt es eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera. Der 120-Grad-Bildwinkel eignet sich besonders für kreative Bildgestaltung, Landschaftaufnahmen und Gruppenfotos. Dank des großen Akkus verspricht Apple bis zu 26 Stunden Videowiedergabe und bis zu 100 Stunden Audioplayback.

Doch so viel Leistung hat natürlich ihren Preis: Apple verlangt für das iPhone 14 Plus in der Ausstattung mit 128 GB Speicher satte 1.149 Euro. Doch es geht auch günstiger – im Bundle mit dem Tarif O2 Free M.

Bis zu 411 Euro im Tarif O2 Free M sparen

Ohne Smartphone kostet O2 Free M mit 20 GB Inklusiv-Volumen 29,99 Euro im Monat. Für 25 Euro mehr im Monat gibt es das iPhone 14 Plus mit dazu. Bei einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten entspricht das einem Gesamtpreis für den Tarif von 900 Euro für Neukunden. Rechnet man die einmalige Zuzahlung von 1 Euro, die Versandkosten von 4,99 Euro und den Anschlusspreis von 39,99 Euro dazu, bleibt eine Ersparnis von knapp 203 Euro. Auf den kommt dann noch der Wechselbonus von 100 Euro bei Mitnahme der Rufnummer zu O2. So liegt die Gesamtersparnis bei stolzen 303 Euro.

Junge Leute unter 28 Jahren sparen monatlich weitere drei Euro und bezahlen dann 52,99 Euro. Ihre Gesamtersparnis beträgt dann maximal 411 Euro.

