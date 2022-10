iPad 10 und iPad 9 im Vergleich

Ohne eine Keynote, nur per Pressemitteilung hat Apple gestern Abend die zehnte Generation seines iPads vorgestellt. Damit zieht das Einstiegsgerät mit dem Rest des Portfolios gleich: Lightning ist (fast) endgültig Geschichte, der Home-Button auch. Das flache Design hat nach vier Jahren auch die billigste Preiskategorie erreicht.

Obwohl billig kann man das neue iPad nicht nennen: Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist die einfachste Konfiguration um 150 Euro teurer geworden. Etwas ungewöhnlich, aber Apple lässt im Store das iPad der neunten Konfiguration weiterhin verkaufen, hebt aber Preise um 50 Euro, wenn man nun die Preise fürs iPad 9 noch von vorgestern und für das iPad 10 vergleicht, ist das neue iPad gleich 200 Euro teurer geworden!

Design-Unterschiede

Am auffälligsten sind wohl die Änderungen auf der Oberfläche: Das neue iPad spricht jetzt die aktuelle Design-Sprache, und die ist flach und bunt. Statt nur zwei Farben – Silber und Grau, – gibt es noch Rosa und Gelb dazu. Da der Home-Button entfällt und die Touch-ID in den Seitenknopf wandert, sind die Seitenränder am Display schmaler geworden, das Display entsprechend größer.

Die Kamera sitzt jetzt nicht mehr bündig mit der Oberfläche im Gehäuse, sondern steht etwas ab. Dafür ist das iPad 10 im Vergleich mit Vorgänger flacher geworden: Das iPad 9 ist 7,5 mm tief, das iPad 10 kommt auf schmale 7 mm.

Display

Die Display-Diagonale im neuen iPad hat sich von 10,2 auf 10,9 Zoll erhöht, Apple baut dazu einen besseren Bildschirm ein. Statt Retina Display führt das iPad 10 das Liquid Retina, was eine höhere Auflösung hat (2360 × 1640 vs. 2160 × 1620) und was zumindest teilweise den Preisanstieg erklären kann. Apple hat jedoch bei der Laminierung und Antireflex-Beschichtung gespart: Genauso wie beim iPad 9 fehlt diese zusätzliche Schicht dem iPad-10-Display. Anders als beim iPad Air der fünften Generation unterstützt das iPad-10-Bildschirm keinen großen Farbraum (P3). Es bleibt bei sRGB wie beim iPad 9.

Prozessor

Das iPad 10 wird nun mit dem A14 ausgeliefert, das ist der Chip aus dem iPhone 12 von vor zwei Jahren. Das iPad 9 hatte noch den A13 eingebaut bekommen, den Prozessor aus dem iPhone 11 (Pro). Anders als bei den A14, A15 und A15 sind aber die Unterschiede zwischen A14 und A13 deutlich größer. Zum einen hat Apple mit der vierzehnten Generation seiner iPhone-Prozessoren besser Neuronale Engine mit 16 Kernen eingebaut. Zum anderen war noch der A13 mit dem 7-nm-Verfahren gefertigt, der A14 war der erste Chip bei Apple im 5-nm-Verfahren. Solche Generationenwechsel bringen meist deutliche Steigerungen bei der Leistung und Energieeffizienz.

Kamera

Die beiden Kameras auf der Vorder- und der Rückseite hat Apple im iPad 10 überarbeitet. Statt der alten 8-MP-Kamera führt das iPad 10 die etwas zeitgemäßere 12-MP-Kamera. Deren Eckdaten lehnen sich stark an die vom iPad Air der fünften Generation. Anscheinend hat Apple sie von dort übernommen.

Die Vorderkamera unterstützt nun das Querformat, beim iPad eigentlich eine Grundvoraussetzung, da das Gerät meist im Querformat genutzt wird. Weitere Eckdaten wie Blende (f/2.4), Zoom (2x) oder Auflösung (12 MP) haben sich nicht geändert.

Das Dilemma mit Apple Pencil und USB-C

Manchmal trifft Apple die Entscheidungen, die man beim besten Willen nicht erklären kann: Das iPad zehnter Generation setzt nun auf USB-C als Anschlussform. Das ist auch verständlich, wird doch die EU ab dem kommenden Jahr diese als Pflicht bei den verkauften Geräten verlangen.

Es ist übrigens noch nicht bekannt, welche der Generationen von USB-Standard (USB 3.0, 3.1 oder 3.2) der neue USB-C-Anschluss unterstützt. Trotz der neuen Ladebuchse ist das iPad 10 mit dem Apple Pencil der ersten Generation kompatibel, und der Stift wird bekanntlich über einen Lightning-Anschluss aufgeladen. Deswegen verkauft Apple nun einen speziellen Lightning-auf-USB-C-Adapter für Apple Pencil, der zusätzliche zehn Euro kostet. Abgesehen von den Umweltschutzargumenten fragt man sich, ob Apple tatsächlich im Unterschied zum Apple Pencil 2 so viel eingespart hat, wenn das Unternehmen nun extra einen zusätzlichen Adapter produzieren muss.

Die USB-C-Buchse hat noch einen Nebeneffekt für Videowiedergabe: Über einen passenden Adapter kann das iPad 10 native Display-Port-Ausgabe unterstützen. Im Unterschied zum iPad 9 kann das neuere iPad ein externes Display mit bis zu 4K bei 30 Hz oder bei 1080p bei 60 Hz betreiben.

5G und Bluetooth 5

Der Generationenwechsel ist nun auf den iPads vollzogen: Das neue iPad kann nach Wunsch im 5G-Netz funken. Gleichzeitig damit hat Apple seine neue Generation der iPads auf den aktuelleren Bluetooth-Standard umgezogen: Das iPad 10 versteht nun Bluetooth 5.2, das iPad der neunten Generation blieb noch bei Bluetooth 4.2.

Preise

All diese Änderungen haben ihren Preis: Im Vergleich zum iPad 9 hat sich das iPad 10 um 150 Euro verteuert (429 Euro vs. 579 Euro). Bei den Cellular-Modellen beträgt der Preisanstieg gar 180 Euro (599 Euro fürs iPad 9 vs. 779 Euro fürs iPad 10). Anders als bei den vergangenen Generationen bleibt das iPad 9 weiterhin im Store verfügbar, es bleibt nach wie vor das preisgünstigste iPad im Portfolio. Apple hat jedoch in Deutschland im Vergleich mit den USA die Preise um 50 Euro gehoben.

Die iPad-Modelle der zehnten und neunten Generation im Detail