Das neue iPad Pro 2022 M2 oder doch das iPad Pro von 2021? Unser Vergleich!

Es gibt viele gute Gründe, sich ein iPad Pro zu kaufen. Nur hier verbaut Apple die schnellstmöglichen CPUs, die besten Displays und die schnellsten Komponenten. Auch Funktionen wie die Lidar-Kamera und ein Pro-Motion-Display bekommt nur der Käufer eines iPad Pro. Der Abstand zu den iPad-Air-Modellen bleibt so gewahrt, allerdings ist es nun auch deutlich teurer geworden. Manch Interessent wird sich da fragen, ob das Vormodell von 2021 mit M1-Chip nicht vielleicht die bessere Wahl wäre?

Der Vergleich der beiden Modelle zeigt dann aber doch einige Unterschiede. Vor allem in den Bereichen Leistung und Netzwerk kann das neue Modell punkten – und bei Nutzern eines Apple Pencil.

Der Preis

Die schlechte Nachricht: Leider hat Apple wie beim iPhone nun auch beim iPad Pro den Euro-Preis angehoben: In den USA kostet das iPad Pro 11-Zoll weiterhin ab 799 US-Dollar, das 12,9-Zoll-Modell 1099 Dollar. In Deutschland muss man wegen des niedrigen Euro-Wertes für die neuen Modelle 1049 Euro bzw. 1499 Euro zahlen – deutlich mehr als für den Vorgänger von 2011. Für die Version mit Mobilfunkunterstützung werden weitere 200 Euro Aufpreis fällig. Je nach Ausstattung wird das Gerät recht kostspielig, ein iPad Pro 12,9-Zoll kostet in Maximalausstattung mit 5G und 2TB stolze 3024 Euro – ohne Apple Pencil 2 und Tastatur.

Ein Angebot für den Vorgänger muss man aber erst einmal finden: Vor allem im Einzelhandel war das iPad Pro 11 zuletzt mit hohen Rabatten auf den alten Listenpreis zu haben. Aktuell ist das Angebot aber recht spärlich geworden, vor allem wenn man nach dem beliebten 11-Zoll Modell in Spacegrau sucht. Anscheinend hat Apple für niedrige Restbestände des Vorgängers gesorgt. Immerhin: Bei Computeruniverse gibt es das iPad Pro 11 bei Redaktionsschluss in Silber noch für 829 Euro – 220 Euro weniger als den Nachfolger.

Aktuell bester Preis: iPad Pro 11 Zoll 128 GB in Silber

Design und Ausstattung

Das iPad Pro 2022 unterscheidet sich optisch nicht von seinem Vorgänger. Die Abmessungen sind identisch, sogar das Gewicht ist bis aufs Gramm gleich. Auf den ersten Blick kann man die beiden Modelle nicht unterscheiden. Wie beim Vorgänger stehen als Gehäusefarben Space Grau und Silber zur Wahl.

Neuer Chip: Das kann der M2

Wichtigster Unterschied zum Vorgänger ist der neue M2-Chip, der dem neuen Modell zu höherer Leistung verhilft. Bei einem Vergleich der Performance wird es allerdings kompliziert, da sich der neue M2-Chip nicht nur durch die CPU, sondern auch einige andere Prozessoren unterscheidet – etwa die Grafikkarte und die Media Engine.

Bei der CPU selbst hat sich relativ wenig verändert, wie beim M2-Chip des Macbook Air ist sie höher getaktet und sollte eine bis zu 15 Prozent höhere CPU-Leistung bringen. Im Alltag sollte dies wenig spürbar sein, entscheidender sind aber weitere Verbesserungen des M2-Chips.

Die neue Grafikkarte ist laut Apple um bis zu 35 Prozent leistungsfähiger, was vielen grafiklastigen Apps und Spielen zugutekommen sollte. Auch beim Anschluss eines externen Monitors könnte die neue Grafikkarte Vorteile bringen, das werden aber erste Tests der neuen Modelle zeigen. Beschleunigt hat Apple beim M2 aber ebenso die Speicheranbindung, die um 50 Prozent schneller geworden sei. Die Neural Engine (wichtig etwa für maschinelles Lernen) ist nach Apples Angaben um 40 Prozent flotter.

Aktuell bester Preis: iPad Pro 12,9” 128 GB in Space Grau

ProRes – nur mit M2

Für Video-Profis ist das Format ProRes wichtig, da es verlustarmes Bearbeiten von Videos ermöglicht. Erstmals hat Apple dank der neuen Media Engine Hardware-Unterstützung von ProRes-Video ergänzt. Das Abspielen, Bearbeiten und Konvertieren von Videoprojekten ist dadurch um das Dreifache schneller als beim Vorgänger. Auch das direkte Aufnehmen von ProREs über die Kamera ist möglich – bei dem 128-GB-Modell in HD-Auflösung, ab 256 GB Speicher auch in 4K. Plant man das iPad für Videoschnitt zu verwenden, könnte die neue Media Engine sehr nützlich sein.

Arbeitsspeicher identisch

Der Arbeitsspeicher bleibt gleich, die Grundversionen bieten 8 GB RAM, die Versionen mit 1 TB und 2 TB Speicherplatz 16 GB RAM.

Display: Liquid Retina für 11 Zoll, Mini-LED für 12,9 Zoll

Beim Display sind die technischen Daten und die Leistung identisch. Das 11-Zoll-Modell hat weiterhin ein Liquid-Retina-Display mit Pro-Motion-Technologie und der Auflösung 2388 x 1668. Das 12,9-Zoll Modell hat zudem ein XDR-Display mit Unterstützung für HDR-Inhalte und Pro-Motion-Display. Einige hatten gehofft, auch das 11-Zoll-Modell bekäme ein solches XDR-Display auf Basis von Mini-LEDs, das hat sich aber nicht bestätigt. Beim großen Modell beträgt die Auflösung 2732 x 2049 Pixel, die Auflösung bleibt mit 264 ppi wie zuvor. Auch die maximale Helligkeit mit 600 bzw. 1000 Nits ist bei beiden Geräten unverändert.

Unterstützt werden die Farbprotokolle P3, mit iOS 16 kann man das 12,9-Zoll-Modell außerdem als Referenzmonitor verwenden.

Apple Pencil jetzt mit Schwebefunktion

Eine völlig neue Funktion ist für Nutzer des Apple Pencil interessant. Das neue Modell merkt jetzt, wenn die Spitze des Pencils über dem Display schwebt – ab einer Entfernung von 12 mm wird dies vom Display erkannt und exakt verortet. Ein Zeichenprogramm kann dann schon vor der Bildschirmberührung eine Vorschau einblenden, bei Texteingaben eine Vergrößerung. Wie zuvor setzt Apple auf den Pencil der zweiten Generation, diese bleibt unverändert.

Kameras ohne Veränderungen

Die Daten von Front und Rückenkamera sind identisch, es gibt weiterhin eine 12-Megapixel-Hauptkamera und eine 10-Megapixel-Frontkamera. An der Positionierung hat Apple nichts geändert, beim neuen iPad ist die Frontkamera ja an die Seite gewandert Das iPad 2022 soll aber von dem neuen Bildprozessor (ISP) des M2-Chips profitieren, was auch die Fotoqualität beeinflusst. Neben der bereits erwähnten Unterstützung von ProRes-Video wird bei Fotos nun etwa auch Smart HDR 4 unterstützt. Laut Apple soll dies für noch realistischere Fotos sorgen.

Netzwerkfähigkeiten verbessert

Eine Neuerung ist außerdem die Unterstützung von WLAN 6E. Die neue Technologie soll bis zu doppelt so hohe Downloadraten ermöglichen, ein passender Router ist aber erforderlich. Auch die 5G-Unterstützung der Modelle mit Mobilfunk hat Apple verbessert, es sollen nun mehr 5G-Versionen unterstützt werden. Statt Bluetooth 5.0 kommt Bluetooth 5.3 zum Einsatz, das könnte in der Zukunft ebenfalls hilfreich sein.