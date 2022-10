Apples billige Produkte – und billige Tricks

“Upselling” heißt die Marketing-Strategie, mit der man versucht, aus seinem Portfolio vorwiegend die teureren Produkte zu verkaufen. An sich ist das nichts Kriminelles oder Verwerfliches, bietet doch der Hersteller für den höheren Preis bessere Produkte mit mehr Speicherplatz oder besserer Kamera an. Doch bei Apple finden sich in manchen Produktkategorien Einstiegsgeräte, die man nur wenig empfehlen kann.

iPhone 14 vs. iPhone 14 Pro

Über die Unterschiede von iPhone und iPhone Pro sind seit drei Jahren wahrscheinlich Regalmeter an Beiträgen erschienen. Apple kommuniziert in dem Fall recht eindeutig: Wer eine bessere Kamera und seit 2022 auch einen besseren Bildschirm und Prozessor haben will, muss mehr zahlen. Zwischen iPhone 14 (999 Euro) und iPhone 14 Pro (1299 Euro) bestehen 300 Euro Preisunterschied, doch es wird jedem auf den ersten Blick klar, wofür man diese zusätzliche 300 Euro zahlt. Zudem hat Apple seit dem iPhone 13 die Speichergröße von 64 GB abgeschafft. Man kann seit zwei Jahren zur Einstiegskonfiguration greifen und trotzdem genügend Platz für seine Fotos bekommen.

Lesetipp: iPhone 14 vs. iPhone 14 Pro

iPad 10

Für Apple ist das iPad 10 eine der Einstiegsmöglichkeiten in die Welt des iPad. Das Tablet kostet jetzt ab 579 Euro, eine Entscheidung entschließt sich uns nicht: Will man das iPad primär mit dem Apple Pencil nutzen, ist man auf den Stift der ersten Generation angewiesen. Dieser ist mit dem iPad 10 nur wenig kompatibel: Der Stift hat einen Lightning-Stecker, das iPad jedoch eine USB-C-Buchse. Der Hersteller löst das Problem mit einem passenden Adapter, der im Apple Store 10 Euro kostet. Diesen Kauf kann man nicht umgehen, weil man den Apple Pencil der ersten Generation mit dem iPad durchs Einstecken und Aufladen koppelt. Sprich, ohne den zusätzlichen Adapter kann man den Apple Pencil auf dem iPad 10 nicht nutzen.

Apple TV 4K 2022

Das Apple TV 4K der letzten Generation hat Apple zuletzt im Preis gesenkt. Aber auch hier findet sich ein großes “Aber”: Will man das Gerät als Smart-Home-Hub mit Matter nutzen, muss man zum teureren Modell für 189 Euro greifen, das billigere Apple TV 4K hat keine Thread-Netzwerkunterstützung.

Lesetipp: Apple stellt Apple TV 4K vor – und senkt die Preise

Macbook Pro 13 Zoll

Als das Macbook 13 Zoll mit dem M2-Prozessor herausgekommen ist, hat man den Unterschied mit bloßem Auge nicht gesehen. Erst spätere Tests haben gezeigt, dass die 256-GB-Konfiguration des Rechners etwas langsamer ist als die 512-GB-Version. Apple baut bei den kleinsten Größen der M2-Macbooks einen einzigen Speicher-Riegel ein, der sich auf die Lese- und Schreibe-Geschwindigkeiten negativ auswirken kann.

Lesetipp: Warum die SSD im Macbook Pro 13″ 256 GB so lahm ist

iMac 24 Zoll

Auch beim iMac 24 Zoll gibt es eine Einstiegsvariaten mit dem M1-Chip, dessen integrierte Grafikkarte “nur” sieben Kerne nutzt. Beim “billigeren” iMac fehlen dazu die Farbvarianten Gelb, Orange und Violett, dazu zwei zusätzliche USB-4- bzw. Thunderbolt-Anschlüsse und die Gigabit-Verbindung.

Familienfreigabe bei iCloud

Will man den eingekauften iCloud-Speicher mit anderen Familienmitgliedern teilen, muss man bei iCloud gleich zum mittleren Angebot mit 200 GB für knapp drei Euro pro Monat greifen. Das Einstiegsangebot von 50 GB bleibt von der Funktion ausgeschlossen.

Fazit:

Apples Preisgestaltung ist in meisten Fällen fair und nachvollziehbar: Pro-Geräte mit mehr Funktionen sind teurer, Einstiegsgeräte sind billiger. In manchen Fällen wie beim iMac 24 Zoll oder beim Apple TV 4K der dritten Generation wirken die Einschränkungen recht willkürlich, als ob man unbedingt noch ein paar zusätzliche Euros aus dem Verkauf herausholen will.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB Space Schwarz