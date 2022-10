iOS 17: Diese iPhones erhalten das nächste Update

Obwohl Apple iOS 16 erst am 12. September auf die iPhones der Nutzer gebracht hat, arbeitet das Unternehmen natürlich schon an der nächsten Version: iOS 17. Denn bis zur Vorstellung im Sommer nächsten Jahres auf der eigenen Entwicklerkonferenz WWDC 2023 sind es nur noch wenige Monate.

iOS 17 wird vermutlich erst im September 2023 erscheinen, wenn auch die iPhone-15-Modelle auf den Markt kommen. Offiziell hat Apple entsprechend noch nicht bekannt gegeben, welche iPhones mit iOS 17 laufen werden. Apple gehört aber zu den Herstellern, die ihre Smartphones am längsten mit Updates versorgen. Wir können also mit hoher Sicherheit sagen, dass nachfolgende Produkte iOS 17 bekommen:

iPhone 8 (Plus) und iPhone X kamen 2017 auf den Markt und beide Modelle hat Apple noch auf iOS 16 aktualisiert. Damit wird wahrscheinlich nach sechs Jahren großer iOS-Updates Schluss sein – wie zuvor beim iPhone 7 (Plus). Nur iPhone 6S (Plus) und das erste iPhone SE profitierten bislang von satten sieben Jahre Software-Aktualisierungen.

Unserer Meinung nach wird Apple von der kommenden Kompatibilitätsliste die iPhones aus dem Jahr 2017 streichen. Dies hat einen einfachen Grund: Im A12, der im iPhone XS und XR eingebaut ist, findet sich eine neuere Generation der Neuronalen Engine, die Apple im eigenen Hause entwickelt hat. Statt Zwei-Kern-Design im A11 hat Apple seiner Neuronalen Engine 2018 gleich acht Kerne spendiert, mittlerweile gibt es in aktuellen Apple-Produkten diesen Co-Prozessor mit sechzehn Kernen. Dies hat zu Folge, dass manche spannenden Funktionen in iOS 14, 15 und 16 nur auf den neueren Smartphones ab iPhone XS funktionieren konnten, nicht aber auf den Vorgänger-Generationen. Dazu gehören die Live-Text-Überschriften, 3D-Klang in Facetime (iOS 15) oder Visual Lookup (schlaue Bilderkennung in der Foto-Mediathek) unter iOS 16. hk

Vielleicht überrascht uns Apple nächstes Jahr aber erneut und streicht die 2017er Modelle nicht aus dem Update-Programm. Mit Gewissheit können wir das jedoch erst im Sommer 2023 sagen. Traditionell findet die WWDC in der ersten Juni-Woche (5. bis 9. Juni 2023) statt.

Aktuell bester Preis: Apple iPhone 14 Pro 128 GB in Schwarz