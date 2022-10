120 Gbit/s: Intel präsentiert Thunderbolt 5

An der Datenrate von Thunderbolt hat sich seit dem Erscheinen von Thunderbolt 3 wenig geändert, der 2020 angekündigte Nachfolger Thunderbolt 4 brachte nur kleinere interne Verbesserungen und strengere Spezifikationen (etwa das Erreichen bestimmte Datenraten oder Ladeleistungen).

Mit dem jetzt vorgestellten Thunderbolt 5 sollen dagegen viele Neuerungen kommen, wie der Entwickler Intel ankündigt. Datenraten von bis zu 120 Gbit/s statt 40 Gbit/s wie bei Thunderbolt 4 sollen etwa möglich sein. Ein erster Prototyp wurde nun vom Thunderbolt-Entwickler Intel offiziell vorgestellt. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig, die Vorstellung erfolgt in Abstimmung mit der neuen Spezifikation USB4 v2 (oder USB4 Version 2.0), die zeitgleich ebenfalls vorgestellt wurde. 2019 hatte Intel nämlich den Standard an die USB-IF übergeben, Thunderbolt ist seitdem ein Teil des sehr weit gefassten USB-Standards. Ein weiterer Unterschied: die Spezifikationen von Thunderbolt sind verpflichtend, bei USB4 sind viele Bestandteile nur optional.

Neu in Thunderbolt 5

Daten sollen bidirektional mit bis zu 80 Gbit/s übertragen werden, was etwa den Zugriff auf eine externe SSD beschleunigt. Bisher sind in der Praxis auch über Thunderbolt 4 nur Datentransfers mit knapp 2400 MB/s oder 2,4 GB pro Sekunde möglich, mit Thunderbolt 5 soll sich diese Datenrate verdoppeln.

Beim Anschluss eines externen Monitors (also in eine Richtung) sind sogar 120 Gbit/s möglich. Das soll die Nutzung von hochauflösenden Displays mit hohen Bildraten ermöglichen. In einem von Intel bereitgestellten Video wird etwa der gleichzeitige Betrieb eines 8K-Monitors und einer externen SSD als Beispiel gezeigt. Vor allem videointensive Anwendungsgebiete sollen profitieren – nicht zuletzt Gaming, wie Lyle Warnke von Intel erklärt.

Eine weitere Neuerung ist die Unterstützung von Display Port 2.1. Kompatibilität mit früheren Versionen von Thunderbolt, USB und Display Port bleibt erhalten, auch bestehende passive Kabel mit bis zu einem Meter Länge sollen unterstützt werden. Ob Apple diese neue Schnittstelle einführen wird, ist bisher nicht bekannt. Bisher war Apple bei der Nutzung von Thunderbolt immer der Vorreiter, die Macbook-Air-Modelle setzen aber immer noch auf Thunderbolt 3. Thunderbolt 4 bleibt bisher den Macbook-Pro- und Mac-Studio-Modellen vorbehalten. Auch Intel hat noch keinen Zeitplan vorgestellt. Erste USB-4.2.0-Geräte sollen laut USB IF Ende 2023 erscheinen.

Aktuell bester Preis: Macbook Air 2022 8 GB RAM, 256 GB SSD, 8-Kern-GPU