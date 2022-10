Firefox 106: So ersetzt Firefox teure Software

”Mit Firefox 106 können Sie direkt in Browser-PDFs tippen”, heißt es im Blogpost von Mozilla auf “The Register”, danach gleich eine“ Entschuldigung“ an Adobe, denn die User könnten nun im Browser in PDFs direkt hinein schreiben oder auch zeichnen, so auch etwa mit der eigenen Unterschrift. Zwar kann Firefox wie auch andere Browser PDFs längst im eigenen Fenster anzeigen, auch Formulare ließen sich bereits ausfüllen, doch nun habe man den eingebauten Javascript-basierten PDF-Viewer aktualisiert, sodass Mozilla weitere Funktionen direkt zur Verfügung stellt. Zum Beispiel können User nun PDF-Dokumente mit Anmerkungen versehen, also ohne Umwege über andere lokale PDF-Programme in ein PDF-Dokument tippen oder schreiben, wobei sich auch Parameter wie Farbe, Größe, Linienstärke, Deckkraft auswählen lassen. Dieses bearbeitete und ergänzte PDF-Dokument lässt sich auf der Festplatte oder auf einem anderen Medium speichern und teilen. Außerdem zeigt Firefox ab Version 106 auf anderen Plattformen erstellte Kommentare in PDF-Dateien an, was auch in anderen PDF-Viewern nicht immer anstandslos funktioniert. Hier aber schon?

Der neue Firefox im Mini-Test

Wir laden uns als erstes die neueste Version von Firefox für den Mac herunter (tatsächlich haben wir auf dem Beta-Kanal bereits die Version 107). Dann öffnen wir wahllos verschiedene PDFs, indem wir sie einfach auf das Firefox-Fenster ziehen. Diese werden problemlos dargestellt. Nun findet man oben rechts im Firefox-Menü verschiedene neue Werkzeuge. Damit lässt sich in der Tat ganz einfach in beliebige Stellen des geöffneten PDFs schreiben, die Größe regelt man über einen Schieberegler, die Farbe lässt sich wie gewohnt auswählen, nur die Schrift kann man nicht selbst bestimmen. Beim direkt daneben liegenden Zeichen-Tool, das wie gesagt auch für die eigene Signatur/Unterschrift wichtig ist, wählt man ebenfalls die Farbe im Farbpicker, bestimmt die Dicke des Striches und auch die Transparenz, dies alles geht auch noch nachträglich.

Thomas Hartmann

Die PDF – Datei lässt sich speichern und dann beispielsweise im Apple-Programm Vorschau betrachten. Alle unsere Veränderungen werden problemlos angezeigt. Nun machen wir es umgekehrt und fügen in Vorschau Kommentare, Anmerkungen und eine Sprechblase hinzu, speichern dies und öffnen es in Firefox auf dem Mac – ebenfalls kein Problem, nur bei den Notizen ist die Anzeige nicht so einwandfrei, aber hier haben wir auch in Vorschau selbst schon ein Problem vorliegen.

Ganz zufrieden sind wir noch nicht. So öffnen wir dasselbe PDF unter Windows 11, schon im Explorer sehen wir im Vorschaubild, dass unsere Anmerkungen und Kommentare einwandfrei zur Anzeige kommen, ebenso in den dann benutzten PDF-Programmen unter Windows. Hier tippen wir noch einen weiteren Text ein, speichern wiederum und sehen, dass dies auch auf dem Mac unverändert vorhanden ist.

Thomas Hartmann

Der Browser liest auch Text aus Bildern heraus

Interessant ist ferner die Möglichkeit, aus Fotos Text innerhalb des Browsers zu extrahieren. Dazu heißt es in dem Blog: ”Der PDF-Viewer kann auch auf die verborgene Textebene zugreifen, die in einigen PDFs eingebettet ist, etwa durch OCR-Anwendungen – und er kann diesen Text weiterleiten, so an Bildschirmleseprogramme wie Voiceover für Nutzer mit Sehbehinderungen. Er kann auch Text aus Bildern extrahieren.”

Die letztere Funktion probieren wir an einem einfachen Beispiel aus. Nämlich mit dem Bild des Macwelt-Morgenmagazins vom Donnerstag. Dort sieht man einen schönen Sonnenuntergang am Strand. Uns interessiert jetzt aber lediglich die Schrift: “Macwelt Morgenmagazin“. Mit einem Rechtsklick auf das Bild erscheint die Option, ”Text aus Grafik kopieren”. Genau das machen wir, und schon haben wir die beiden Wörter in unserer Zwischenablage. In Apples Vorschau, wenn man das Foto gespeichert hat, lässt sich dies zwar fast noch leichter herauskopieren. Doch eben – man muss weitere Schritte wie das Herunterladen und erneut öffnen dazwischen legen. Das ist jetzt mit Firefox, sofern es mit dem gegebenen Foto möglich ist, direkt gegeben.

Thomas Hartmann

Fazit

Wer den Firefox-Browser ohnehin nutzt, muss nicht lange nachdenken – die aktuelle Version ist nicht nur sicherer als Vorgänger, sondern enthält die beschriebenen neuen Funktionen. Dazu kommt ebenfalls neu die Firefox-Ansicht (View), die einen schnellen Überblick über kürzlich (laut T3N bis zu 25 auf dem Desktop) geschlossene Tabs gibt und die User auch Seiten auswählen lässt, die diese bei aktiver Synchronisierung auf Firefox Mobile lesen – exklusive den Aktivitäten in privaten Fenstern. Die weiteren Neuerungen finden sich in den Release Notes mit Beispielen. Zum Download für den aktuellen Firefox-Browser von Mozilla geht es über diesen Link, sowohl für Mac als auch Windows. Eine Menge Neues also in dem einmal sehr erfolgreichen, jetzt gegenüber Chrome etwas weniger beachteten Browser – besonders für PDF-Bearbeiter unbedingt einen Versuch wert.