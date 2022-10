So hohe Stromkosten verursacht Ihr Apple TV – hätten Sie das gedacht?

Wegen der gestiegenen Strompreise fragt sich so mancher Apple-Nutzer, wie sich wohl der Betrieb eines Apple TV kostet. Der Medienplayer ist schließlich permanent im Wartemodus und verbraucht Strom, auch per Airplay kann er sofort aktiviert werden. Wir haben für Sie berechnet, was Sie der Betrieb eines Apple TV von 2017 wirklich kostet. Das neue Modell von 2022 ist zwar gerade erschienen, das Vormodell wird aber noch bei vielen Anwendern im Betrieb sind.

Ein Apple TV 4K benötigt nur sehr niedrige Strommengen, dies in allen Betriebsmodi. Apple unterscheidet hier drei Modi: Standby (Sleep/Network), das Streamen von 4K-Filmen per iTunes und das Streamen eines 4K-HDR-Filmes.

Kleine Unterschiede gibt es aber je nach Version des Apple TV, relativ hoch ist übrigens der Energieverbrauch des Apple TV 4K von 2017. Vor allem das Abspielen von HDR-Filme ist hier mit 6,07 W besonders energieintensiv, offenbar wird der A10X-Chip intensiv ausgelastet. Beim Streamen eines 4K-Videos werden nur 3,01 W verbraucht, im Standby nur 0,35 W. Dieser Standby-Verbrauch ist sogar niedriger als bei einem Homepod Mini. Dieser verbraucht vergleichsweise hohe 0,71 W, muss er doch permanent auf Sprachbefehle warten.

Standby bedeutet, dass das Apple TV sich in einem Ruhezustand befindet – ähnlich wie bei einem Mac. Dieser Status aktivierte sich bei den älteren Systemen nach einer Stunde Inaktivität automatisch, beim aktuellen tvOS schon nach 15 Minuten. Man kann ihn aber auch über die Fernbedienung schnell aktivieren, bei der neuesten Remote-Version dient dazu die Power-Taste.

Die neueren Modelle von 2021 und 2022 sind sogar noch effizienter, die Daten haben wir in der Tabelle aufgelistet. Vor allem beim Abspielen von HDR-Filmen verbraucht dieses Modell deutlich weniger Energie.

Apple TV 4K 2017 Apple TV 4K 2021 Apple TV 4K 2022 Standby 0,35 W 0,47 W 0,5 W Streamen 4K 3,01 W 3,25 W 2,30 W Streamen 4K HDR 6,07 W 3,52 W 2,46 W

So berechnen wir die Kosten

Geht es um die TV-Gewohnheiten, gibt es große Unterschiede, durchschnittlich liegt aber die tägliche TV-Nutzung bei 213 Minuten pro Tag oder 3,6 Stunden. HDR-Filme, die beim alten Apple TV 4K den Stromverbrauch erhöhen, sind noch recht selten. Wir rechnen deshalb für unsere Kalkulation mit 3,6 × 3,01 W pro Tag. Zusätzlich kommt noch die Standby-Zeit von 20,4 Stunden hinzu. Das ergibt 20,4 × 0,35 W. In Wattstunden kommen wir so pro Tag auf 10,836 Wh plus 7,14 Wh gleich 17,976 Wh pro Tag oder 6561,24 Wh pro Jahr.

Bei dem in Deutschland aktuell geltenden Preis von 37,30 Cent/kWh (laut BDEW im Juli 2022) multipliziert man diesen Stromverbrauch in kWh mit dem Strompreis: Also 37,30 Cent x 0,017976 = 0,67 Cent pro Tag bzw. 37,30 Cent x 6561,24 kWh = 2,45 Euro im Jahr.

Knapp 2,45 Euro sollte Sie also der Betrieb Ihres Apple TV pro Jahr kosten. Das ist sogar weniger als der Betrieb eines Homepod Mini, der immerhin etwa 3 Euro im Jahr kostet.

TV-Gerät als echter Stromfresser

Natürlich ist unsere Kalkulation in gewisser Weise eine Milchmädchenrechnung, da der Apple TV schließlich an einem Fernseher hängt. Nehmen wir als Beispiel einen 50-Zöller von Samsung, den GQ50LS03BAUXZG. Dieser verbraucht beim Abspielen von Filmen bei herkömmlichem Filmmaterial ungleich höhere 87 W, bei HDR-Inhalten sogar 127 W – im Standby dagegen nur 0,50 W. Nach unserer oben genutzten Nutzungsart ergibt dies 118 kWh oder 44 Euro pro Jahr. (114 318 Wh + 3723 Wh.)

Auch laut einem für TV-Geräte vorgesehenen EU-Standard liegt der jährliche Stromverbrauch dieses Fernsehers bei 121 kWh, was 45 Euro im Jahr entspricht – fast das 20-fache eines Apple TV. Was hier auffällt: Der Standby-Verbrauch ist bei aktuellen Geräten offensichtlich kein Problem mehr und das Trennen vom Stromnetz kann man sich eigentlich sparen. Bei einigen OLED-Fernsehern laufen schließlich sogar Wartungsroutinen in dieser Standby-Zeit und verhindern Bildschirmdefekte.

Warum ist der Apple TV so sparsam?

Eigentlich ist der Apple TV nur ein Medienadapter, mit seinen leistungsfähigen A10, A12 oder A15-Chips basiert er zudem auf einem sehr sparsamen Smartphone-Prozessor. Anders war dies übrigens beim ersten Apple TV, das auf einem Intel-Chip und einer Nvidia-Grafikkarte basierte und ein echter Stromfresser war.

Stromfresser im Blick behalten

Es sind wohl eher andere alte Elektrogeräte, die ihre Stromrechnung belasten – weniger ein aktueller Apple TV. Sie können Ihren individuellen Verbrauch natürlich auch per Strommessgerät überwachen, dies beherrschen sogar die meisten Funksteckdosen. Die intelligente Steckdose Eve Energy unterstützt dabei sogar Homekit. Nach unseren Erfahrungen sind die Messergebnisse dieser Funksteckdosen aber immer mit etwas Misstrauen zu betrachten. Vor allem bei Geräten mit niedrigem Stromverbrauch wie einem Apple TV oder auch iPhone liefert eigentlich nur ein teurer RMS Wattmeter zuverlässige Daten.

Fazit

Apples Apple TV verbraucht nur wenig Strom, mehr als drei Euro pro Jahr muss man nicht einkalkulieren. Auch im Standby ist der Verbrauch sehr niedrig, achten sollte man aber natürlich auf den Stromverbrauch des angeschlossenen TV-Gerätes.

