Warum das iPhone 14 Plus gefloppt ist

Die ersten Anzeichen, dass das iPhone 14 Plus weniger erfolgreich wird, haben wir bei den Vorbestellungen gleich nach der Keynote gesehen. In den letzten Wochen mehrten sich Berichte, die dies bestätigten. Nun hat Apple offenbar die Produktion laut „The Information“ ganz eingestellt. Sogar in Asien, wo große Bildschirme generell sehr beliebt sind, läuft es offenbar für das iPhone 14 Plus nicht besonders. Aber warum?

Unserer Ansicht nach hat sich Apple beim Konzept eines größeren preiswerten iPhone etwas verkalkuliert. Das iPhone 14 Plus liefert an sich kein Alleinstellungsmerkmal, wie es beim iPhone 13 Mini der Fall war. Er hat die gleiche Größe wie das iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro Max und iPhone 12 Pro Max. Während der Preisunterschied zwischen dem iPhone 14 Plus und iPhone 14 Pro Max noch 300 Euro beträgt, schmilzt dieser, wenn man das Plus mit dem iPhone 13 Pro Max vergleicht. Der Startpreis bei Apple liegt für das Plus bei 1.149 Euro, bei den Händlern kann man das Gerät für 1.129 Euro finden. Wirkliche Preisnachlässe gibt es noch nicht, weil es das Modell erst seit dem 7. Oktober 2022 auf dem Markt gibt. Das iPhone 13 Pro Max gibt es bereits ab 1.229 Euro, es ist also nur ein Preisunterschied von 100 Euro zwischen dem iPhone 14 Plus und dem iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14 Plus und iPhone 13 Pro Max im Vergleich

Vergleicht man die beiden Geräte Seite an Seite, stellt man schnell fest, dass man mit einer Zuzahlung von 100 Euro ein deutlich besseres Smartphone kauft als das iPhone 14 Plus. Das Max-iPhone aus dem Vorjahr hat den gleichen Prozessor wie das iPhone 14 Plus, dafür aber ein deutlich besseres Kamera-System mit der zusätzlichen Tele-Kamera und dem Lidar-Scanner. Das hat zu Folge, dass man mit dem Max-Gerät Bilder im Pro-RAW-Format und Videos im Pro-Res-Format aufnehmen konnte. Das Display hat die gleiche Größe, unterstützt im Unterschied zu iPhone 14 Plus aber Pro Motion mit bis zu 120 Hz. Der Rest der Spezifikationen der beiden Modelle ist fast identisch, außer dass iPhone 14 Plus die Unfallerkennung unterstützt. Das Pro Max vom Vorjahr hat zudem einen etwas besseren Akku: Apple weist dafür 28 Stunden Videowiedergabe aus, bei dem iPhone 14 Plus sind es „nur“ 26 Stunden.

Diese Funktions- und Preisgestaltung des neuen iPhone 14 Plus erklärt offenbar, warum sich das Smartphone nicht in Asien verkauft: Die Kunden dort greifen höchstwahrscheinlich zur Alternative aus dem Vorjahr.

Sieht man sich die beliebten iPhone-Modelle in Deutschland an, kommt das iPhone 14 Plus an den ersten dreißig Positionen nicht vor. Eher überlegen sich Kunden, ein iPhone 13, iPhone 13 Pro oder iPhone 14 Pro zu kaufen. Auf dem vierten Platz kommt schon das iPhone 13 Mini.

Fazit:

Mit dem Einstiegspreis von 1.149 Euro hat Apple sein Plus-Modell in den Bereich von Pro-iPhones katapultiert, gleichzeitig gibt es jedoch nur wenige Funktionen, die das iPhone von seinem nächsten Mitbewerber unterscheiden. Dazu gibt es auf dem Markt immer noch das iPhone 13 Pro Max, das bei aktuellen Preisen ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

