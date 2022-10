Hey Siri, warum diktierst du keinen ”-”-Bindestrich?

Mit Siri lässt es sich inzwischen ziemlich komfortabel auf iPhone, iPad oder auf dem Mac diktieren. Gerade für macOS gibt es praktisch keine andere Option mehr, nachdem Dragon von Nuance nicht mehr weiter entwickelt wurde und IBM Via Voice schon lange Geschichte ist. Wir nutzen Siri täglich auf allen diesen Plattformen und sind von der Erkennungsrate im normalen Sprachgebrauch sehr beeindruckt. Doch ein paar merkwürdige Angewohnheiten hat Siri, und man kann sie ihr auch nicht abtrainieren. Wir fragen uns aber, woher dieser Fehler überhaupt kommt, und warum man in Cupertino nicht längst Abhilfe schafft. Denn diese Geschichte mit dem Bindestrich (-), den Siri meistens fälschlich als längeren Gedankenstrich (–) einsetzt, ist nicht nur eine Frage der deutschen Lokalisierung. Dazu gleich mehr.

Planloses Hin und Her

Zunächst mal die Fakten: Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass wir einen Bindestrich “-” diktieren, der in den meisten Fällen aber von Siri als Gedankenstrich “–” geschrieben wird, in anderen Fällen aber doch korrekt als Bindestrich erkannt wird. Manchmal kann man förmlich zusehen, wie Siri erst einen korrekten ”-” macht, dann aber auf den ”–” umschaltet, und gelegentlich ohne erkennbaren Grund wieder zurück. Ein Muster ist darin ist kaum zu erkennen, denn das passiert sogar bei denselben Wendungen mal so und mal so. Zum Beispiel diktieren wir ”Mac Welt-Artikel”. Abgesehen davon, dass Siri ”Macwelt” getrennt schreibt, wird hier tatsächlich korrekt der Bindestrich geschrieben. Sagen wir versuchsweise noch einmal ”Macwelt – Artikel”. Und schon haben wir stattdessen wieder den Gedankenstrich. So geht es die ganze Zeit, man kann sich einfach nicht darauf verlassen. Anders scheint es bei feststehenden Ausdrücken zu sein, bei denen man den Bindestrich gar nicht diktieren muss, sondern einfach die Wendung sagt: ”Magen-Darm-Grippe”. ”H-Milch”. ”Home-Office”. Hier wird der Bindestrich automatisch korrekt gesetzt. Doch dies klappt leider nur in solchen ausgewählten Fällen sicher.

User beschweren sich in den Foren

In der Regel bleibt einem dann nur, wenn man das nicht aus Bequemlichkeit so stehen lassen will, die manuelle Korrektur. Doch in manchen Texten muss es selbstverständlich auch korrekt stehen. Wir haben dazu im Forum von Mactechnews einen Thread von 2021 gefunden, wo das gleiche Problem beklagt wird und ebenfalls keine Lösung präsent ist. Als Beispiel nimmt man hier ”Corona-Infektion”, das auch bei uns mal korrekt mit Bindestrich, dann aber auch mit Gedankenstrich übertragen wird. Auch hier erkennen wir kein nachvollziehbares Muster für die unterschiedlichen Entscheidungen der Software.

Doch wenn man nun denkt, es handele sich hier um ein rein “deutsches” Problem, der irrt. Denn wir haben auch für die amerikanische Sprache dieselbe Thematik und Problematik gefunden. Hier heißt Bindestrich ”hyphen” und Gedankenstrich ”dash”. Unsere Suche ergibt eine Fundstelle im Diskussions-Forum von Apple, wo das Ärgernis unter der Überschrift ”iOS 14.6, Siri Dictation No Longer Inserts ‘ – ‘ when Saying ‘Hyphen’. Now It Writes ‘Dash’ (iOS 14.6, Siri Diktat fügt nicht mehr ” – ” ein, wenn man “Bindestrich” sagt. Jetzt wird “Gedankenstrich” geschrieben) verhandelt wird. Nun besteht das Problem nach unserer eindeutigen Erfahrung nicht nur unter iOS (und hat es wirklich erst mit iOS 14.6 angefangen?), sondern eben auch auf dem Mac und dem iPad. Es scheint also eher ein allgemeines Apple-Phänomen zu sein, dass Siri den Unterschied einfach nicht richtig hinbekommt.

Wann bequemt Apple sich?

Eine Empfehlung, das Problem zu beheben, gibt es in dem Apple-Forum auch: Man soll das Tastaturwörterbuch zurücksetzen, indem man zu ”Einstellungen > Allgemein > iPhone übertragen/zurücksetzen” geht und ”Tastaturwörterbuch zurücksetzen” tippt. Vorher wird übrigens ein Neustart des iPhones empfohlen, den wir aber aus anderen Gründen schon zigfach gemacht hatten. Alsdann soll man ”Einstellungen > Allgemein > Tastatur” aufsuchen und “Vorschläge” aus- und wieder einschalten. Ergebnis bei uns: keine Veränderung… Man wird also offenbar mit dem Verhalten leben müssen, wenn man nun mal gern diktiert. Wir korrigieren das schon fast automatisch und ohne weiter nachzudenken, so sehr sind wir diesen Fehler gewohnt. Trotzdem wäre es wunderbar von Apple, wenn man dieses Problem, das wenigstens für die deutsche und die englische Sprache besteht, mal angehen würde. Zwischen ”Bindestrich” und ”Gedankenstrich” zu unterscheiden oder entsprechend zwischen ”hyphen” und ”dash” kann doch schließlich auch in der Darstellung der Zeichen nicht so schwer sein. Oder doch? ”Siri – Diktate” machen in dieser Hinsicht jedenfalls nicht allzu viel Spaß. Und den ”Bindestrich” dazu kann man sich ersatzweise nun gern selber denken…

Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Gern bei uns im Facebook-Forum oder per Mail mitdiskutieren… Wir sind auf Ihre Beiträge gespannt.