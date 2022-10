24.10.22: Nächste Runde

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

An sich gibt es an dieser Stelle nichts zu berichten, Sie können weiter gehen. Wie jeden Montagmorgen freut man sich auf den Abend, heute haben wir Macianer auch allen Grund dafür: Gegen 19 Uhr unserer Zeit wird Apple macOS Ventura verfügbar machen. Also die finale Version, wer on den letzten Monaten beim Beta-Test dabei war, hat sich den Release Candidate längst installiert.

Alle andere fragen sich: Ja, braucht’s des? Nun ja, mit gewisser Berechtigung sollte man seinen Mac stets auf den aktuellen Stand halten, der Sicherheit wegen. Natürlich pflegt Apple auch noch Monterey und Big Sur weiter und bringt wichtige Updates zeitgleich mit jenen für das neue Systeme, aber das eben nur noch für ein Jahr (Big Sur) respektive zwei (Monterey). Schon heute wird macOS 10.15 Catalina obsolet, also, wenn es geht, dann sollten Sie schon heute Abend oder wenigstens im Verlauf dieser Woche Ihren Mac aktualisieren.

Einen 24. Oktober hatte Apple schon einmal für ein Betriebssystem-Update genutzt, das war im Jahr 2003 mit Mac-OS X 10.3 Panther der Fall. Damals lag noch etwas mehr Zeit zwischen Updates, die 24 kehrte im Schema aber immer wieder. Am 24. März 2001: Mac-OS X 10.0 (Cheetah). Am 24. August 2002: Mac-OS 10.2 Jaguar – der Tiername war offiziell geworden. Und eben am 24. Oktober 2003 kam der Panthersprung auf Mac-OS X 10.3. Das war übrigens ein Freitag und der Verkauf startete erst um 11 Uhr mittags nach Cupertino-Zeit – das war 20 Uhr MESZ und an sich Ladenschluss in Deutschland. Zu einer Zeit, als es das System noch auf DVD gab und man 129 Euro dafür zahlen musste.

Angesichts des 24er-Rhythmus scherzten wir schon, 10.4 würde dann ja am 24. Dezember 2004 losgelassen werden, in Amerika haben sie an dem Tag noch weniger Probleme mit dem Ladenschluss im Vergleich zu hiesigen Verhältnissen. Aber die 24 war nur Zufall – und die Zeit zwischen Updates begann sich zu dehnen. Der Tiger kam dann auch erst am 30. April 2005 weltweit in die Läden. Da arbeitete Apple schon an einem anderen Gerät mit einem Derivat von Mac-OS X …

Das seither alle Jahre ein Update bekommt, seit Version 4 auch noch kostenlos. Erst profitierte die Softwareentwicklung für das iPhone von dem für den Mac, seit 2012 ist es umgekehrt, seither gilt auch für den Mac ein Jahresrhythmus für das Update der Hauptversionen. Nun also bricht das Jahr von Ventura an, für das es schon nächsten Oktober ein Update geben wird. Nicht am 24. Oktober, denn für Systemupdates hat Apple offenbar den Montag als optimal erkoren.

Weg damit: Apple hat eine reiche Tradition im Weglassen überflüssig gewordener Technik und Schnittstellen. Selbst solche, die es selbst als Alleinstellungsmerkmal bezeichnete wie Firewire hatten ihr Ende zu einem Zeitpunkt gesehen, zu dem viele Anwender sie als unerlässlich ansahen. Erneut läutet das Totenglöckchen für einige Technologien, betrachtet man die neuen Produkte vom 18. Oktober. Nicht nur Lightning hat Apple aus dem iPad entfernt, auch die Kopfhörerbuchse, die es bald nur noch im Mac gibt. Darin wird indes bald Ethernet zur Seltenheit und bei den iPhones und iPads muss man sich an Liquid-Retina-Dispalys gewöhnen, mit abgerundeten Ecke.

Mac auf iPad: Der bisher recht unauffällige Leaker Majin Bu, der bisher nur bei Treffsicherheit in Bezug auf Hüllen aufgefallen ist, kommt auf Twitter mit einem irren Gerücht um die Ecke. Apple plane demnach, für das iPad Pro mit M2-Prozessor im nächsten Jahr eine abgespeckte Version von macOS 14 anzubieten. Dies ist sehr zweifelhaft, mit dem Stage Manager bekommen iPads und Macs immerhin schon eine vereinheitliche Fensterverwaltung, iPads lassen sich auch mit Maus und Trackpads verwenden. Zudem würde ein auf bestimmte Modelle des iPad beschränktes Betriebssystem die Kundschaft eher verwirren als begeistern.

Erweitert: Google will Apple auf RCS zwingen, um Konversationen über Messenger zu vereinheitlichen, das ist schon länger bekannt. Mit einem neuen Zug setzt Google Apple über iPhone-Nutzer wieder unter Druck, indem es Tap-Back-Reaktionen wie Herzchen oder Daumen nach oben nicht mehr nur auf RCS-kompatible Android-Phones beschränkt, sondern für alle Textnachrichten zulässt. So werden iPhone-Nutzer wieder öfter Textnachrichten wie “Karen lacht” oder “Michael gefällt” bekommen, anstatt Emojis an Sprechblasen.

Kernkraft: Neue Macbooks Pro stehen an, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Mark Gurman nennt in seinem aktuellen Newsletter “Power On” aber keinen möglichen Termin für die Vorstellung der Rechner, nur mögliche Chip-Konfigurationen. Die M2 Pro und Max sollen ihre Vorgänger ablösen, den M2 Max wird es mit 12 CPU-Kernen geben – acht für die Performance und vier für die Effizienz – und mit bis zu 38 GPU-Kernen. Noch eindrucksvoller seien aber die von Apple bereits intern getesteten Varianten für den Mac Pro: 24 CPU Kerne (16 Performance, acht Effizienz), 76 Grafikkerne und 192 GB gemeinsamen Speicher. Spitzenkonfigurationen könnten jedoch mit 48 CPU-Kernen, 152 GPU Kernen und 256 GB Speicher kommen – aber erst nächstes Jahr.

Neues vom Spocht: Apple hat bekanntermaßen in Cupertino in Kalifornien sein Hauptquartier, die texanische Stadt Austin ist aber ein anderer wichtiger Standpunkt: Apple produziert dort unter anderem den Mac Pro. Die Formel 1 gastiert seit gut einem Jahrzehnt auf einer Strecke, die wenig mit den in den USA üblichen Ovalen zu tun hat, sondern ein in europäischer Tradition gebauter Kurs ist, mit Links- und Rechtskurven. Das gestrige Rennen dort hatte aus sportlicher Sicht wenig Neues zu bieten, Max Verstappen gewann seinen 13. Grand Prix in dieser Saison, stellte damit einen bisher von Michael Schumacher und Sebastian Vettel gehaltenen Rekord ein und machte sein Team Red Bull auch zum Konstrukteursweltmeister. Aus unserer Sicht weit spannender ist aber, wer das Rennen mittels schwarz-weiß karierter Zielflagge abwinkte: Apple-CEO Tim Cook, der zusammen mit dem SVP Software and Services Eddy Cue die Strecke besuchte. Apple bemüht sich zwar seit kurzem auch um Sportrechte, Baseball, Football der NFL und Fußball der MLS machen den Anfang. Über Motorsportambitionen für Apple TV+ ist bisher nichts bekannt, Tim Cooks Auftritt muss damit auch nicht in Zusammenhang gestanden haben.

Jubiläum ohne Jubilar: Am Sonntag war es 21 Jahre her, dass Apple den iPod vorstellte, jenes elektronische Gerät, das kein Mac war und Apple allmählich aus seiner Nische führen sollte. Neuartig war an dem Musikplayer nicht nur die 5-GB-Festplatte, die die Speicherkapazität der Geräte der Konkurrenz bei Weitem überstieg, sondern auch die schnelle Firewire-Schnittstelle, die das Befüllen mit 1000 Songs überhaupt erst in endlicher Zeit ermöglichte. Seinen 21sten Geburtstag erlebt der iPod nur noch mehr im Abverkauf, im Frühsommer 2022 hatte Apple endgültig den letzten der Reihe, den iPod Touch eingestellt. Die Musik lebt aber fort, jubelte Apple damals – und in der Tat lebt das Konzept des iPod in den Musik-Apps auf Mac, iPhone und iPad weiter. Apple Insider hat eine ausführliche Würdigung des iPod.

