Das ist alles neu in macOS 13 Ventura

Gegen 19 Uhr MESZ wird Apple am heutigen 24. Oktober den Download von macOS 13 Ventura freigeben. Einen ersten Blick auf das nächste große Update des Mac-Betriebssystems hatte der Hersteller im Juni auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC gegeben, seit Juli konnten Interessierte Ventura im Rahmen des Public-Beta-Tests prüfen. Alle Neuerungen auf einen Blick:

Systemeinstellungen – vom iPad inspiriert

Öffnet man die Systemeinstellungen von macOS Ventura, sieht alles ganz anders aus als bisher und erinnert an die Einstellungen von iOS und iPadOS. Das Fenster ist im Hochformat gestaltet und hat links eine Seitenleiste, in der die Kategorien aufgelistet sind. Rechts findet man die Einstellungen der jeweils markierten Kategorie. Außer diesem neuen Layout haben sich auch die Untergliederung der Einstellungen geändert, da die Entwickler kräftig umsortiert haben. Und manche Funktionen, die bisher zusammen mit anderen Einstellungen unter einem Dach zu finden waren, haben einen separaten Eintrag in der Seitenleiste bekommen. Man wird darum einige Zeit benötigen, um sich in dieser neuen Ordnung zurechtzufinden. Im Zweifelsfall nimmt man die Suche zu Hilfe. Ausführlichere Informationen zu den neuen Systemeinstellungen finden Sie hier.

Die Systemeinstellungen haben ein komplett neues Erscheinungsbild bekommen, an das man sich erst gewöhnen muss. Macwelt

Stage Manager – neue Fensterverwaltung

Mit dem Stage Manager bietet macOS Ventura eine neue Möglichkeit, die Fenster der Anwendungen zu verwalten. Aktiviert man ihn, wird immer nur das Fenster der aktiven Anwendung eingeblendet, alle anderen Fenster blendet der Stage Manager aus. Man muss also nicht mehr den Vollbildmodus aktivieren, um nur das Fenster der aktiven Anwendung zu sehen. Je nach Einstellung legt der Stage Manager die ausgeblendeten Programme als Miniaturen ab, oder auch diese werden ausgeblendet. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, die Objekte auf dem Schreibtisch auszublenden, solange dieser nicht angeklickt wird. Mehr zum Stage Manager lesen Sie hier.

Der Stage Manager lässt sich schnell über das Kontrollzentrum ein- und ausschalten. Macwelt

Spotlight: Vorschau an anderer Stelle

Hand angelegt haben die Entwickler an das Suchfenster von Spotlight. Anders als bisher wird im Fenster mit den Suchergebnissen nicht mehr automatisch rechts eine Vorschau auf den Inhalt eines Objekts eingeblendet, wenn man es markiert. Sondern man blendet nun mit der Leertaste die Vorschau auf den Inhalt des in der Liste markierten Objekts ein. Wie bisher werden die Top-Suchergebnisse und die Webseiten, die oben in der Liste angeordnet sind, sofort geöffnet, wenn man sie anklickt. Spotlight sucht jetzt auch nach Bildern in der Mediathek von Fotos sowie in Nachrichten und Notizen. Es wird aber nur die als Systemfotomediathek festgelegte Mediathek durchsucht. Auch Text in lokal gespeicherten Bildern erkennt Spotlight.

Spotlight durchsucht jetzt die Systemfotomediathek sowie auch Nachrichten und Mail nach Bildern, die zum Suchbegriff passen. Macwelt

Geändert hat sich das Fenster „Über diesen Mac“. Außer dass es hochkant gestaltet ist, sind die Buttons „Displays“, „Festplatten“, „Support“ und „Ressourcen“ nicht mehr vorhanden. Diese Informationen werden in der Systemeinstellung „Allgemein > Info“ angezeigt, wenn man auf „Weitere Infos…“ klickt, ausgenommen „Ressourcen“.

Time Machine: Jetzt den Rhythmus ändern

Ein bisher von vielen Anwendern vermisste Einstellmöglichkeit für Time Machine findet man in macOS Ventura in der Systemeinstellung „Allgemein > Time Machine“. Nach einem Klick auf „Optionen“ lässt sich nämlich ein Zeitpunkt für die automatische Sicherung angeben (stündlich, täglich, wöchentlich), oder man stellt auf eine manuelle Sicherung um. Diese sollte man dann aber besser nicht vergessen. Und beim Einrichten eines neuen Mediums für das Backup lässt sich über „Festplattenbenutzungslimit“ festlegen, wie viel Speicherplatz Time Machine auf dem Medium belegen darf. Und noch eine kleine Änderung: Im Menü-Extra von Time Machine heißt es jetzt „Time-Machine-Backups durchsuchen“ anstatt „Time Machine öffnen“.

Man kann unter macOS Ventura einstellen, wann Time Machine sichern soll. Macwelt

Mehr Sicherheit mit Zubehör

Neue Sicherheitsfeatures gibt es ebenfalls. Wenn man an einen Mac mit Apple-Chip und macOS Ventura ein externes Laufwerk oder anderes Zubehör über USB oder Thunderbolt anschließt, wird man gefragt, ob man die Verbindung erlaubt und muss dies bestätigen. In der Systemeinstellung „Datenschutz & Sicherheit“ kann man unter „Verbinden des Zubehörs erlauben“ festlegen, ob diese Frage immer oder nur bei noch nicht bekanntem Zubehör erfolgen soll. Alternativ lässt sich das Verbinden immer erlauben oder nur dann, wenn der Mac entsperrt ist. In macOS Ventura lassen sich wichtige Sicherheitsupdates installieren, ohne dass ein Neustart notwendig sein wird (Rapid Security Response). Dazu muss in der Systemeinstellung „Allgemein > Softwareupdate“ die Option „Sicherheitsmaßnahmen und Systemdateien installieren“ aktiviert sein. Die Einstellung blendet sich ein, wenn man rechts neben „Automatische Updates“ auf das Informationssymbol klickt. Hier kann man außerdem festlegen, ob normale Systemupdates automatisch geladen und/oder installiert werden, ebenso wie die Updates für Programme aus dem App Store.

Schließt man neue Datenträger unter macOS Ventura an den Mac an, fragt das System standardmäßig nach, ob man dies erlaubt. Macwelt

Kommunikation mit Mail, Nachrichten, Safari und Facetime

Sowohl Mail als auch Nachrichten und Facetime haben einige Neuerungen zu bieten. In Nachrichten lässt sich eine Nachricht nachträglich korrigieren (bis zu fünfmal innerhalb von 15 Minuten) oder rückgängig machen (innerhalb von zwei Minuten). Bei der widerrufenen Sendung erhält der Empfänger einen Hinweis, korrigierte Nachrichten werden gekennzeichnet, und sowohl Sender als auch Empfänger können sich den Verlauf ansehen. Beim Empfänger erfordert das aber jeweils die aktuellen Versionen der Betriebssysteme, also macOS Ventura und iOS/iPadOS 16. In Mail lassen sich Nachrichten erst zu einem späteren Zeitpunkt versenden sowie der Versand eines elektronischen Briefs stornieren, wozu man bis zu 30 Sekunden Zeit hat. Außerdem kann man sich an Nachrichten erinnern lassen. Die Suchfunktion in Mail haben die Entwickler ebenfalls aufgerüstet. Ausführlichere Informationen zu den Änderungen in Mail, Nachrichten, Facetime und Safari haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Damit man wichtige E-Mails nicht aus den Augen verliert, kann man sich an sie erinnern lassen. Macwelt

Kamera-Übergabe: iPhone als Webcam

Das Highlight in Facetime ist die Kamera-Übergabe (Continuity Camera), mit der man ein iPhone als Webcam verwenden kann. Das funktioniert außer in Facetime auch in Teams und Zoom. Eine Face Time Sitzung lässt sich zudem ohne Unterbrechung auf einem anderen Gerät fortsetzen, also beispielsweise auf dem iPhone beginnen und auf dem Mac weiterführen, oder umgekehrt. Safari ist nun für Passkeys gerüstet, das neue Identifizierungsverfahren ohne Passwörter. Noch gibt es aber kaum Web-Sites, die Passkeys anbieten. Neu im Browser ist auch die Möglichkeit, Tabgruppen mit anderen Personen zu teilen.

Macwelt

Programme und Apps: Wetter und Uhr neu auf dem Mac

Für Fotos soll es noch in diesem Jahr eine geteilte iCloud-Mediathek geben, die von bis zu fünf weiteren Personen genutzt werden kann. Man muss darauf aber noch etwas warten. Was jetzt schon funktioniert, sind die Duplikaterkennung, das Übertragen von Bearbeitungsschritten von einem Bild auf andere Bilder, das Entzerren von Fotos sowie das automatische Freistellen von Objekten. Ausführlichere Informationen zu Fotos finden Sie hier.

Zwei Apps, die es bisher nur auf dem iPhone und dem iPad gab, gibt es jetzt auch auf dem Mac: Wetter und Uhr. Nach Apple 2020 die Wetter-App Dark Sky gekauft hatte, haben die Apple-Entwickler deren Funktionen in Apples Wetter-App integriert und zudem die Qualität der Informationsquellen deutlich verbessert. Neuerungen gibt es ebenfalls in Notizen. Man kann die Notizen nun zeitlich gruppieren, Notizen mit dem Benutzerpasswort anstatt eines separaten Passworts schützen und mehr Kriterien für intelligente Ordner festlegen. Im Programm Erinnerungen gibt es jetzt eine Übersicht über erledigte Aufgaben, man kann wichtige Listen anpinnen und Listen als Vorlagen sichern. Und in Karten lassen sich bei den Routen jetzt auch Zwischenstopps festlegen. Mehr über die neuen und verbesserten Apps lesen Sie hier.