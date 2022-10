Sie haben das iPhone via Kabel an Ihren Mac angeschlossen und möchten etwa ein Backup erstellen, nach Updates suchen oder große Datenmengen (etwa mehrere Videos oder Fotos) auf den Mac überspielen? Kein Problem, sofern das iPhone denn auch tatsächlich im Finder angezeigt wird. In manchen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass Ihr Gerät dort jedoch nicht auftaucht. Hier sind verschiedene Lösungsansätze:

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig angeschlossen ist. Dies erkennen Sie daran, dass Ihr iPhone aufgeladen wird. Stellen Sie sicher, dass das Gerät entsperrt ist und dass der Home-Bildschirm angezeigt wird. Sorgen Sie in den Finder-Einstellungen dafür, dass iOS-Geräte im Finder angezeigt werden. Gehen Sie über Finder > Einstellungen > Seitenleiste und aktivieren Sie CDs, DVDs und iOS-Geräte.

Sollte Ihr iPhone noch immer nicht angezeigt werden, können Sie den Finder zu einem Neustart zwingen. Drücken Sie dafür die Tastenkombination Command + Options + Escape, wählen Sie den Finder und klicken Sie Neu starten.