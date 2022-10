25.10.22: (Don’t) Look up

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Als langjährige Macwelt-Leser wissen Sie, dass es nichts hilft, Tatsachen zu leugnen – sie sind und bleiben Tatsachen, alternative Fakten sind keine. Über die Auslegung der Tatsachen kann man sich konstruktiv streiten und den besten Weg zur Lösung von Problemen suchen, gewiss. Aber einfach verneinen, dass die Art Homo sapiens sapiens mit ihrem Verhalten seit der industriellen Revolution das Klima des Planeten nachhaltig verändert und das nicht zum Guten für die Art, bringt nicht weiter. Der geniale Netflix-Film “Don’t Look Up!” hat dieses menschliche Verhalten des Ignorierens von unangenehmen Wahrheiten karikiert und abstrahiert.

Heute sind wir aber zwiegespalten, ob wir Ihnen raten sollen, gegen Mittag den Blick gen Himmel zu richten oder es besser sein zu lassen. Keine Angst, es ist kein Komet im Anflug, sondern ein gar nicht mal so seltenes Naturschauspiel zu sehen, eine partielle Sonnenfinsternis. Längst sind wir den Zeiten erwachsen, in denen unsere Vorfahren fürchteten, ein riesiges Monster würde die Sonne anknabbern oder gar verschlucken. So fasziniert der Blick auf die Vorderseite des Mondes, die heute die dunkle ist. Und gleichzeitig ist er gefährlich für Ihre Augen, also bitte entweder nicht hinschauen oder nur mit einer Sonnenfinsternis-Brille. Sie müssen übrigens kaum Angst haben, dass Ihr iPhone das Spektakel nicht überlebt, wenn Sie es auf Foto oder Video bannen wollen – Sie haben sicher auch schon den einen Sonnenauf- oder Untergang fotografiert, ohne dass das Telefon in Ihren Händen schmolz. Sie halten da auch nicht dauernd drauf und schützen vor allem Ihre Augen, indem Sie eben nicht mit dem iPhone zusammen auf die Sonne schauen oder noch schlimmer, eine Spiegelreflexkamera verwenden und durch den Sucher blicken. Also: (Don’t) Look Up!

Lesetipps für den Dienstag

Geteilte Bilder: Mit der gestrigen Veröffentlichung von iOS 16.1, iPadOS 16.1 und macOS 13 Ventura ist auch die geteilte iCloud-Fotomediathek verfügbar. Mit dieser können mehrere Personen, etwa einer Familie, eine gemeinsame Mediathek mit Fotos und Videos befüllen. Je mehr Inhalte hinzukommen, umso größer muss der iCloud-Speicher sein, die Option mit 2 TB iCloud-Speicher ist sicher kein Fehler. Einrichten kann man die geteilte Mediathek an iPhone, iPad und Mac – Roman Loyola erklärt die Details.

Erste Apps: Mit iOS 16.1 kommen auch die Live-Aktivitäten, die vor allem die Widgets auf dem Sperrbildschirm und die Dynamic Island interessanter machen. Nur ohne Apps, die das unterstützen, ist das alles nichts. Die ersten Entwickler haben ihre Apps mit Live-Aktivitäten fertig. Darunter sind etwa Carrot Weather oder der Flugtracker Flighty.

Mehr Sicherheit: Ist ein neues Hauptupdate für macOS erschienen, pflegt Apple die beiden Vorgängerversionen noch weiter und veröffentlicht regelmäßig Sicherheitsupdates. So auch gestern geschehen für Monterey und Big Sur, die Updates auf die Versionen 12.6.1 respektive 11.7.1 erhielten. Wer nicht gleich auf Ventura aktualisiert oder dies mangels Kompatibilität nicht kann, sollte auf seinen Mac auf alle Fälle das passende Update installieren, da damit drei Sicherheitslücken geschlossen werden. Die bekannten Lücken stopft auch macOS 13 Ventura.

Teurer: Alles wird teuer, nun auch Apples Services Apple Music und Apple TV+ – das hat auch Auswirkungen auf das Bundle Apple One mit allen Services im Paket. Apple TV+ wird nun monatliche 6,99 Euro statt 4,99 Euro kosten, der Preis von Apple Music steigt von 9,99 Euro für Einzelpersonen und 14,99 Euro für die Familie auf 10,99 respektive 16,99 Euro. Die Premium-Version von Apple One kostet inzwischen 32,95 Euro statt 28,95 Euro im Monat. Apple nimmt die Preisänderung ohne große Ankündigung vor, informiert bisher auch seine Kunden nicht per Mail. Gegenüber 9to5Mac erklärt das Unternehmen die höheren Preise mit gestiegenen Kosten für die Lizenzierung von Musik, Künstler würden jetzt auch mehr Geld pro Stream bekommen. Bezüglich Apple TV+ räumte Apple ein, der Einstiegspreis von 4,99 Euro im Monat sei dem zum Start noch überschaubaren Angebot geschuldet gewesen, mittlerweile sind die Inhalte deutlich vielfältiger.

Variiert: Magsafe ist praktisch und da Apple die drahtlose Ladetechnik im Rahmen seines Mfi-Programms lizenziert, können auch Dritthersteller Ladelösungen für iPhone und Apple Watch anbieten. Die sehen aber teilweise etwa seltsam oder gar langweilig aus, denn bei Apple bekommen Dritthersteller nur Zugriff auf den runden Standardcharger aus weißem Silikon, der oft nicht zum restlichen Design passt. Laut Apple Insider soll sich das bald ändern, Apple werde alternative Charger anbieten die sich mit anderen Materialien überziehen oder färben lassen.

Umzug: Apples Erfolg der letzten beiden Jahrzehnte basiert auf einer bis dato gewonnenen Wette auf China, wo Apple etwa 90 Prozent seiner Produkte fertigen lässt, schreibt The Economist. Die Lieferkette aufgebaut hat der heutige CEO Tim Cook, dem ein gutes Verhältnis zur chinesischen Regierung nachgesagt wird: Apple entfernt den Machthabern suspekte Apps aus dem App Store und behält iCloud-Daten in China, wo die Behörden Zugriff darauf haben. Doch seit 2019 ward Tim Cook nicht mehr in China gesehen – stattdessen empfängt er etwa Vietnams Ministerpräsidenten in Cupertino. Und in Indien schießen Fabriken für iPhone und Co. wie Pilze aus dem Boden, wie die Zeitung weiter zu berichten weiß. Sprich: Apple will von China wieder unabhängig werden, das nicht nur der zweitwichtigsten Absatzmarkt ist, sondern derzeit der bei weitem wichtigste Produktionsstandort. Das hat geopolitische Gründe auf der einen Seite, ganz konkrete aber auf der anderen: Die harten Lockdowns der Zero-Covid-Politok Chinas haben Apples Produktion in diesem Herbst hart getroffen.

Schneller: Die nächsten Macbooks Pro mit M2-Chip sollen auch einen um bis zu einem Drittel schnelleren RAM bekommen, besagen im Forum von Macrumors kursierende Spekulationen. Samsung soll LPDDR5X-RAM liefern, mit dem 300 GB/s Speicherbandbreite beim M2 Pro und 600 GB/s beim M2 Max möglich sein sollen, und das bei 20 Prozent weniger Leistungsaufnahme. Neue Macbooks Pro könnten noch im November auf der Bildfläche erscheinen.

Lange Lebensdauer: Sicher, es ist recht bequem, das iPhone über Nacht an ein Ladegerät zu hängen oder auf eine Magsafe-Matte abzulegen. Das Problem dabei: Es lädt dann immer auf 100 Prozent, was den Akku mehr stresst, als es solle. Zudem ist die Anzahl der Ladezyklen, die ein iPhone-Akku überstehen kann, ohne nennenswert nachzulassen, recht begrenzt. Dabei definiert ein Ladezyklus immer die Aufladung um 100 Prozent. Wenn Sie also Ihr iPhone länger bei bester Akku-Gesundheit belassen wollen, laden Sie besser immer nur um 50 Prozentpunkte auf, also etwa von 25 auf 75 Prozent.

Mehr von Foundry:

China simuliert Atomwaffenschlag gegen Satelliten

Chinesische Forscher simulieren die Vernichtung von Satelliten durch Atomwaffen. Weiter …

Deutsche Post: Darum kommen viele Briefe und Pakete so spät

Viele Briefe und Pakete kommen derzeit nur mit Verspätung zum Empfänger. Das ist der Grund. Weiter …

Spyware-Verdacht: WM-Apps in Katar ermöglichen Überwachung

Wer zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar reisen will, sollte über die Anschaffung eines Zweit-Handys nachdenken. Die offiziellen Apps öffnen Cyberspionen Tür und Tor, kritisiert der Öffentlich-rechtliche Rundfunk in Norwegen. Weiter …

UBS und Microsoft bauen Banken-Cloud

Damit UBS seine zentralen Bankensysteme in Microsofts Azure-Cloud verlagern kann, arbeiten beide Unternehmen eng zusammen. Weiter …