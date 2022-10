Apple Music und Apple TV+ werden teurer

Die Kollegen der „Macworld“ und „iMore“ haben Preiserhöhungen bei manchen Abos von Apple Music, Apple TV+ und Apple One in den USA bemerkt und auch in Deutschland gehen die Preise für Apples Dienstleistungen nach oben. Bei Apple Music haben sich die Preisangaben bei einem Einzel- und Familienabo geändert: Das Einzelabo kostet nun 10,99 Euro statt 9,99 Euro pro Monat, für das Familienabo muss man nun pro Monat 16,99 statt 14,99 Euro zahlen. Die günstigeren Angebote wie Apple Music Voice und Apple Music für Studierende bleiben jedoch gleich: 4,99 Euro kostet das Siri-Abo Apple Music Voice, 5,99 Euro zahlen Studierende für das Abonnement.

Auch Apple TV+ hat sich im Preis geändert: Statt 4,99 Euro pro Monat müssen Kunden künftig 6,99 Euro zahlen.

Da die beiden Angebote zum das Paket von Apple One gehören, haben sich die Preise für das Komplett-Abo von Apple ebenfalls erhöht: Apple One für Einzelpersonen kostet nun 16,95 statt 14,95 Euro, für Familien 22,95 statt 19,95 Euro, Premium – 31,95 statt 28,95 Euro pro Monat.

Abo Preis alt Preis neu Unterschied Unterschied % Apple Music Einzelabo 9,99 Euro 10,99 Euro 1 Euro 10 % Apple Music Familie 14,99 Euro 16,99 Euro 2 Euro 13 % Apple TV+ 4,99 Euro 6,99 Euro 2 Euro 40 % Apple One Einzelperson 14,95 Euro 16,95 Euro 2 Euro 13 % Apple One Familie 19,95 Euro 22,95 Euro 3 Euro 15 % Apple One Premium 28,95 Euro 31,95 Euro 3 Euro 10 % Neue und alte Preise für Apple Abos im Vergleich

Angesichts des niedrigen Preises von Apple TV+ hat sich die Preiserhöhung um zwei Euro als am heftigsten erwiesen, der Preis für das Streaming-Abo steigt um 40 Prozent. Hat man bei Apple mehrere Dienste abonniert, selbst wenn das ein iCloud+-Abo ist, ist momentan Apple One das attraktivste Angebot. So haben sich die Preise für Apple Music und Apple TV+ in Summe um drei Euro erhöht, steigt der Preis bei Apple One Einzelperson um zwei Euro.

Die Preise für iCloud+ hat Apple zum Glück nicht erhöht.