Whatsapp ist offline – am Problem wird gearbeitet (Update: Geht wieder)

Update von 11:10 MESZ: Nach rund zwei Stunden Ausfall funktioniert Whatsapp wieder, hier und da kann es wahrscheinlich noch nicht ganz rund laufen. Wir hören noch vereinzelte Berichte darüber, dass Whatsapp Web nicht so richtig will, auch wenn es bei uns selbst funktioniert.

Abgesehen von der Stellungnahme gegenüber The Verge (s.u.) hat Whatsapp bisher keine weiteren Informationen zum Ausfall gegeben. Möglicherweise bleibt aufgrund einer doch recht kurzen Dauer auch aus.

Ursprünglicher Beitrag:

Wenn Sie sich wundern, warum Ihr Smartphone heute Vormittag ungewöhnlich ruhig ist, dann liegt das möglicherweise daran, dass der beliebte Messenger-Dienst Whatsapp technische Probleme hat. Öffnen Sie die App, werden Sie aktuell von der Mitteilung „Verbinde…“ begrüßt. Alle Nachrichten, die Sie verschicken wollen, gehen dementsprechend nicht raus und sind mit einer kleinen Uhr statt Haken markiert. Auch auf der Webseite „Alle Störungen“ häufen sich seit ca. 9 Uhr MESZ User-Beschwerden.

Whatsapp ist sich des Problems bewusst und arbeitet an einer Lösung, erklärt die Meta-Tochter in einer Stellungnahme gegenüber The Verge. Wie lange es dauern wird, ist jedoch nicht bekannt.

Verbindungsprobleme bei Whatsapp sind selten, kommen aber durchaus vor. Der letzte große Ausfall fand vor etwa einem Jahr statt und hielt mehrere Stunden an, weil sich die Router-Konfiguration im Rechenzentrum geändert hatte und nur vor Ort behoben werden konnte. Damals war jedoch die komplette Produktpalette von Meta betroffen – von Whatsapp über Facebook bis hin zu Instagram. Diesmal ist nur Whatsapp offline, was Hoffnung auf schnelle Besserung verspricht.

Wir halten Sie über den Status von Whatsapp auf dem Laufenden und aktualisieren den Artikel, sobald mehr bekannt oder das Problem behoben ist.