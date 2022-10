Sicherheitsupdates für macOS Big Sur und Monterey

Obwohl macOS Ventura 13 jetzt verfügbar ist, gibt es immer noch viele Mac-Nutzer, die ältere Versionen von macOS verwenden, entweder weil sie nicht auf die neue Version aktualisieren können oder einfach nicht wollen. Apple hat diese Nutzer nicht vergessen – am Montag hat Apple macOS Big Sur 11.7.1 und macOS Monterey 12.6.1 veröffentlicht, die wichtige Sicherheitsupdates beinhalten.

Will man nicht auf macOS Ventura umsteigen, sondern Sicherheitsupdates für Monterey oder Big Sur holen, klickt man im Update-Fenster auf „Weitere Infos…“ Macwelt

Um die Updates zu installieren, öffnen Sie die Systemeinstellungen und klicken Sie auf Softwareaktualisierung. Möglicherweise sehen Sie ein Feld „Jetzt aktualisieren“, in dem Sie aufgefordert werden, eine Aktualisierung auf macOS Ventura durchzuführen. Wenn dies der Fall ist, klicken Sie auf den Link „Weitere Infos…“ unter dem Satz „Andere Updates sind verfügbar“. Es wird ein neues Fenster angezeigt, in dem das Update aufgelistet ist, und Sie können auf „Jetzt installieren“ klicken, um die Installation durchzuführen. Dies wird einige Minuten dauern und Ihr Mac muss neu gestartet werden.

Diese Sicherheitslücken hat Apple mit macOS Big Sur 11.7.1 geschlossen:

Ein Fehler fand sich im Framework AppleMobileFileIntegrity, eine unberechtigte App konnte Zugang zu den geschützten Teilen des Systems erlangen. Eine potenzielle Lücke hat Apple in seinem Abschottungssystem Sandbox geschlossen, eine App mit Root-Rechten konnte auf die Privatinformationen des Nutzers zugreifen, obwohl sie dazu keine Erlaubnis bekommen hat. Eine Lücke fand sich auch in der Programmiersprache Ruby, die vorinstalliert mit einem macOS kommt. Apple hat die Lücke selbst nicht geschlossen, sondern die Version der Programmiersprache auf die Versionsnummer 2.6.10 aktualisiert, in der die Lücke bereits behoben ist.

Unter macOS Monterey wurden die gleichen Lücken behoben, Apple weist zusätzlich auf einen nicht näher definierte Lücke in Kalender hin.

Wer bei macOS Monterey oder Big Sur bleibt, muss noch Safari separat aktualisieren. Der Browser kommt nun in der Version 16.1 und schließt ebenfalls vier Lücken in Webkit. Keine der Schwachstellen wurde bislang aktiv ausgenutzt, ein Sicherheitsupdate, insbesondere bei Safari lohnt sich aber immer.