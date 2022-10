Warum die iPad-Auswahl jetzt nur noch verwirrend ist

Apple hat vergangene Woche neue iPads vorgestellt, die uns noch eine Weile beschäftigen werden. Das neue iPad der 10. Generation kommt in einer komplett neuen Form, die es mit dem Air und dem Mini in Einklang bringt, und das neue iPad Pro ist das schnellste Tablet aller Zeiten, mit einem M2-Prozessor und Wi-Fi 6E. Einfach ausgedrückt: Die neuen Tablets von Apple sind die stärksten, die es je gab, und bieten den Verbrauchern an beiden Enden des Spektrums mehr Möglichkeiten.

Aber der Kauf eines iPads ist auch verwirrender als je zuvor. Apple hat jetzt fünf verschiedene iPad-Arten im Angebot, die bei 429 Euro beginnen und bis zu 2.000 Euro und mehr reichen. Hier ist die Aufschlüsselung der Modelle:

iPad (9. Generation, 64 GB): 429 Euro

iPad (10. Generation, 64 GB): 579 Euro

iPad (9. Generation, 256 GB): 629 Euro

iPad Mini (64 GB): 649 Euro

iPad (10. Generation, 256 GB): 779 Euro

iPad Air (64 GB): 769 Euro

iPad Mini (256 GB): 849 Euro

iPad Air (256 GB): 969 Euro

iPad Pro (11 Zoll, 128 GB): 1.049 Euro

iPad Pro (11 Zoll, 256 GB): 1.179 Euro

iPad Pro (11 Zoll, 512 GB): 1.429 Euro

iPad Pro (12,9 Zoll, 128 GB): 1.449 Euro

iPad Pro (12,9 Zoll, 256 GB): 1.579 Euro

iPad Pro (12,9 Zoll, 512 GB): 1.829 Euro

iPad Pro (11 Zoll, 1 TB): 1.929 Euro

iPad Pro (12,9 Zoll, 1 TB): 2.329 Euro

iPad Pro (11 Zoll, 2 TB): 2.429 Euro

iPad Pro (12,9 Zoll, 2 TB): 2.829 Euro

Und bei diesen Preisen sind noch nicht einmal die Mobilfunkoptionen berücksichtigt, die das iPad Pro, das iPad Air und das iPad der 10. Generation um 200 Euro, das iPad Mini und das iPad der 9. Generation um 170 Euro verteuern. Auch die Tatsache, dass 64 GB Speicherplatz nicht wirklich genug für ein Gerät sind, das ein „Computer“ sein soll, wird nicht berücksichtigt.

Die Auswahl an iPads ist bei Apple zwar gut, in der aktuellen Form aber recht verwirrend. Wenn Sie zum Beispiel 700 bis 800 Euro ausgeben wollen, können Sie zwischen einem iPad 10, iPad 9, iPad Mini und iPad Air auswählen. Und alle diese Modelle haben unterschiedliche Bildschirme, unterschiedliche Prozessoren und unterschiedliche Farboptionen.

Das iPad 10 wird nicht mehr in Space Grau angeboten Apple

Drei verschiedene iPads haben im Wesentlichen das gleiche 11-Zoll-Display.

Das iPad der 10. Generation hat keine Antireflexionsbeschichtung, die 2014 eingeführt wurde.

Jedes iPad, das Apple verkauft, hat einen anderen Prozessor.

64 GB Speicherplatz sind zu wenig und 256 GB Speicherplatz ist für die meisten Nutzer zu viel.

Das iPad der 10. Generation ist das einzige Modell, das eine Selfie-Kamera im Querformat hat.

Das iPad Pro hat neueres Bluetooth (5.3) als das iPad der 10. Generation (5.2) und das iPad Air und Mini (5.0).

Das iPad Mini ist das einzige Modell, das keine von Apples Tastaturhüllen unterstützt.

Das iPad der 10. Generation unterstützt immer noch nicht den Apple Pencil der zweiten Generation.

Man muss sich also nicht nur durch fast zwei Dutzend Optionen wühlen, wenn man sich für ein Tablet entscheidet, sondern auch die kleinen Unterschiede zwischen den verschiedenen Produktlinien berücksichtigen, die dem Laien vielleicht nicht auffallen. Die meisten Käufer könnten wahrscheinlich nicht den Unterschied zwischen dem unlaminierten Display des iPad der 10. Generation und dem laminierten Display des iPad Air erkennen oder die Geschwindigkeit eines A15 im Vergleich zu einem A13 spüren. Wie sollen Verbraucher eine kluge Kaufentscheidung treffen, wenn sie eine Vergleichstabelle erstellen müssen, nur um die verschiedenen Funktionen herauszufinden?

Das Dilemma mit dem iPad Air

Und für wen ist das iPad Air jetzt gedacht? Es hat einen M1-Prozessor und unterstützt den Apple Pencil der zweiten Generation, wenn Sie jedoch das iPad im Beruf einsetzen möchten, sollten Sie lieber zum iPad Pro 11 Zoll greifen. Wenn Sie das iPad lieber fürs eigene Sofa und Wohnzimmer benötigen, sollten Sie einfach das iPad der 10. Generation kaufen und 190 Euro sparen. Und was ist mit dem iPad Mini? Ist es das wert, 70 Euro mehr als das iPad der 10. Generation für einen kleineren Bildschirm und einen etwas besseren Prozessor auszugeben?

Und dann ist da noch die Frage der nächsten Generationen. Das iPad der 10. Generation ist gerade erst auf den Markt gekommen. Wir wissen also nicht, wie oft es aktualisiert wird, aber wir wissen etwas über die anderen Modelle:

iPad Mini: Letzte Aktualisierung im September 2021; nächste erwartete Aktualisierung März 2023

iPad Air: Letzte Aktualisierung im März 2022; nächste erwartete Aktualisierung September 2023

iPad Pro: Letzte Aktualisierung im Oktober 2022; nächste erwartete Aktualisierung März 2024

Wenn Sie also im Februar ein iPad kaufen, müssen Sie damit rechnen, dass das wenig später die nächste Generation des iPad Mini herauskommt. Wenn Sie im Sommer ein iPad erwerben, steht wahrscheinlich eine Aktualisierung des iPad Air unmittelbar bevor.

Das neue iPad sollte die Kauf-Auswahl vereinfachen, aber es hat die Produktpalette nur noch unübersichtlicher gemacht. Und es erweckt den Eindruck, dass Apple immer noch nicht so recht weiß, was es mit seinem Tablet-Sortiment anfangen soll und deshalb immer mehr an den Markt bringt, um zu sehen, was erfolgreich wird. Irgendwann mal werden die Nutzer das Spiel nicht mitspielen und lieber beim Vorgänger bleiben, als bei dem aktuellen verwirrenden (und teurer gewordenem) Angebot eine Auswahl zu treffen.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation „Macworld“ und wurde aus dem Englischen übersetzt.

