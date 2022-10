26.10.22: Lauter Updates

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Haben nun alle, die es können und wollen, macOS Ventura auf ihre Macs installiert? Die letzten Tage hatten wir auf der Macwelt deutlich gesehen, dass Sie sich für unsere Berichterstattung zum neuen Mac-Betriebssystem stark interessieren, aber dafür sind wir ja da. Jedes Jahr auf’s Neue um die Zeit, 2021 etwa startete macOS Monterey am 25. Oktober, damals ein Montag.

Jedes Jahr ein neues Betriebssystem wird das nicht ein bisschen langweilig? Wir geben zu, Apples Einjahresrhythmus hat Vorteile, permanente Weiterentwicklung, dafür jedes Jahr nur ein paar neue Features und nicht mehr die großen Sprünge von einst. In diesem Jahr kommt vor allem der Stage Manager hinzu, die gemeinsame iCloud Foto Mediathek weiß ebenso zu begeistern und die Neuerungen bei der Kommunikation wie der zeitversetzte Versand von E-Mails oder die Korrekturmöglichkeiten in Nachrichten, das war längst überfällig. Die anderen Neuerungen sind mehr oder minder Kosmetik.

Komplett neue Betriebssysteme hatte Apple in der Frühzeit der Großkatzen-Ära gebracht, aber eben in weit größerem Abstand als heute. Mit am längsten musste man auf Mac-OS X 10.5 Leopard warten, als es endlich heute vor 15 Jahren in den Handel ging – damals noch auf DVD verbreitet. Wir erinnern uns an die Geschichte vom Montag an dieser Stelle: Der Tiger, Mac-OS X 10.4, war am 30. April 2005 auf die Leute losgelassen worden, zweieinhalb Jahre sollte er der Weisheit letzter Dinge sein – und insgesamt elf Punk-Updates in der langen Zeit seines Bestehens kommen, in der etwa auch der Umstieg auf die Intel-Plattform fiel.

Es war aber auch jede Menge Zeug, was Apple neu in Mac-OS X 10.5 Leopard baute, vorgestellt auf der WWDC 2006. Das womöglich wichtigste neue Feature: Das in das System integrierte Backup namens Time Machine. Hinzu kamen ein neues 3D-Dock, ein verbesserter Automator, eine erweiterte Suche Spotlight, die nun auch auf das Netzwerk zugriff, die virtuellen Arbeitsbereiche namens Spaces und vieles mehr. Was aber Snow Leopard verzögerte, war etwas ganz anderes: das iPhone.

Denn dieses zeigte Apple ein gutes halbes Jahr nach dem Leoparden – und zog von dessen Entwicklung jede Menge von Fachkräften ab, die an der Finalisierung von iPhone-OS zu werkeln hatten. Die Geschichte zeigt: Der Plan ging auf. Und für das nächste Betriebssystemupdate, das auf Mac-OS X 10.6 Snow Leopard, nahm sich Apple nicht mehr so viel vor und optimierte lieber am Code des Leoparden.

Lesetipps für den Mittwoch:

Nächste Runde I: Kaum ist macOS Ventura in finaler Fassung erschienen, erhalten Entwickler bereits die erste Beta von Version 13.1. Neu ist darin vor allem die App Freeform, eine Whiteboard-Anwendung, mit der man auf Mac, iPhone, und iPad Notizen, Links, Bilder und Audio-Dateien in Echtzeit in Arbeitsgruppen teilen kann. Freeform hatte Apple im Juni auf der WWDC vorgestellt. Die Public Beta von macOS 13.1 Ventura dürfrte heute im Laufe des Tages zur Verfügung stehen.

Nächste Runde II: Ebenso zunächst für Entwickler sind die ersten Betas von iOS 16.2 und iPadOS 16.2 erschienen. Auch hier ist die Freeform-App eine wesentliche Neuerung, dazu besteht die Möglichkeit, Home-Geräte auf eine neue Architektur umzustellen, sofern alle damit verknüpften Geräte auf die jüngste Version aktualisiert sind. Eine Neuerung wird es auch bei den gerade erst eingeführten Live-Aktivitäten geben, die sich in kürzeren Intervallen aktualisieren lassen, hat 9to5Mac herausgefunden.

Gespräch: USB-C kommt in iPhones, bestätigt Apples Marketing-Chef Greg Joswiak beim vom Wall Street Journal veranstalteten Tech Live Event. Wann das genau der Fall sein wird, sagte er nicht, wohl aber, dass Apple der EU-Regelung zum einheitlichen Ladestandard nachkommen muss. Zusammen mit Software-Chef Craig Federighi erklärte er auch, das iPhone sei alles andere als langweilig geworden, die Kundschaft würde in jedem Jahrgang Neues finden und das sehr schätzen. Zuletzt seien das im iPhone Pro die 48-MP-Kamera und die Dynamic Island gewesen, man habe aber jede Menge weitere Innovationen in der Pipeline, die man über Jahre hinweg entwickelt habe. Eine Taschenrechner-Anwendung für das iPad ist offenbar nicht darunter, der App Store halte aber jede Menge Alternativen bereit. Die Entscheidung, iMessages (Nachrichten) weiter nicht für Android anzubieten, verteidigte Federighi mit dem Argument, man könne dann nicht für die Kernkundschaft die gewünschten Innovationen umsetzen, wenn man mit einer Nachrichten-App für Android keine kritische Masse erreiche.

Jetzt aktualisieren: Wer es noch nicht getan hat, sollte sein iPhone jetzt dringend auf iOS 16.1 aktualisieren, denn dieses schließt eine kritische Sicherheitslücke. Wie Apple vermeldet, handelt es sich um CVE-2022-42827, eine Lücke im Kernel, die offenbar bereits aktiv ausgenutzt wurde. In den anderen am Montag veröffentlichten Sicherheitsupdates ist sie auch geschlossen, unklar ist, ob sie noch in iOS 15.7 besteht – das geplante Update auf iOS 15.7.1 hat Apple offenbar wegen Problemen mit der Face-ID zurückgehalten.

Hip to be square: Unsere Kollegen und wir haben es an vielen Stellen schon gesagt: Apples iPad-Linie ist seit letzter Woche mehr als verwirrend. Sicher wird Apple nicht mehr zu dem einfachen Schema mit vier Quadranten zurückkehren können, das Steve Jobs 1998 definierte: Laptops und Desktops für Endverbraucher und Profis. Es ist “hip to be square” meint das Macalope und erinnert damit an einen Song von Huey Lewis & The News und an eine Redensart, die ungefähr bedeutet, dass es angesagt ist, spießig zu sein. Was an sich ja das Gegenteil von dem ist, für das Apple steht, wenn man der Werbung glaubt: “Here’s for the crazy ones” gegenüber “I used to be a renegade, … , and had to settle down.” Aber wie das Macalope wieder mal unnachahmlich ausführt, man kann schon verrückt werden. Lauter unterschiedliche Prozessoren, seltsame Differenzen beim Gewicht und beim Update-Rhythmus – es ist zum Verzweifeln. Man würde sich beinahe wünschen, es zieht mal wieder jemand Striche, so wie es einst Steve Jobs tat, um die Verwirrung um alle die Centris und Performas zu beenden, die den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen ließen.

Streit: Apple und Spotify bekommen sich wieder in die Haare, Audio-Bücher sind diesmal der Grund. Apple habe wiederholt ein Update für die Spotify-App abgelehnt und nicht für den App Store zugelassen, weil Spotify die Kundschaft auf externe Bezugsquellen für Inhalte hinwies. Seit dem letzten Jahr ist es “Reader”-Apps gestattet, Links auf Websites zu präsentieren, auf denen man Abos abschließen und andere Käufe tätigen kann, so umgehen die Anbieter Apples In-App-Käufe und die damit verbundenen Gebühren in Höhe von 15 respektive 30 Prozent des Preises. SPotify beklagt sich, Apple würde erneut den Wettbewerb behindern, in einem der New York Times gegebenen Statement erklärt Apple jedoch, die abgelehnten Versionen der Spotify-App hätten die gemeinsam erarbeiteten Richtlinien verletzt. Nachdem Spotifys Entwickler aber die Hinweise Apples berücksichtigt hatte, konnte eine dritte Fassung der aktualisieren App freigegeben werden.

Abgeschlossen: Das schier ewige Hin-und-Her mit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk sollte diese Woche zum Abschluss kommen. Musk habe erklärt, dass die notwendigen Papiere bis zum 28. Oktober zusammengestellt seien. Seinen Bankern habe er mitgeteilt, dass dann 46,5 Milliarden US-Dollar an Eigen- und Fremdfinanzierung für die Übernahme und Abschlusskosten bereitstünden.

Mehr von Foundry:

Weihnachten 2022: Einlieferfristen Brief und DHL-Paket

Die Deutsche Post hat mitgeteilt, bis wann Sie Postkarten, Briefe und Pakete aufgeben müssen, damit diese rechtzeitig zu Weihnachten eintreffen. Weiter …

Xiaomi Mi 3 E-Scooter im Test: Viel Power und hoher Fahrkomfort

Seit Sommer 2022 sind die 2021 gelaunchten neuen E-Scooter-Modelle des chinesischen Herstellers Xiaomi auch auf dem deutschen Markt erhältlich (3, 3 Lite und 4 Pro). Wir konnten einen der elektrischen Tretroller testen, den Mittelklasse-Scooter Xiaomi Mi 3. Weiter …

Warum heißt eBay eigentlich eBay?

Fragen Sie sich auch manchmal, woher eBay seinen Namen hat? Oft verbergen sich spannende Geschichten hinter den Namen der Unternehmen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Weiter …

Energieeffizienzgesetz: Rechenzentren sollen Energie sparen

Die Bundesregierung will deutsche Unternehmen per Gesetz zum Energiesparen verpflichten. Davon betroffen sind auch die hiesigen Rechenzentren. Weiter …