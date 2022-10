Apple Watch, Mac und iPhone gegenseitig entsperren

Apple hat das iPhone zum Zentrum Ihres digitalen Lebens gemacht und es zu einer Art Medien-, E-Mail-, Gesundheits- und Sicherheitszentrale gemacht. Die Apple Watch ist eine weitere Destillation der wirklich persönlichen Technologie. Apple nutzt die Nähe und andere Hinweise, damit sich Watch, iPhone und Mac gegenseitig entsperren können, ohne dass eine zusätzliche Authentifizierung erforderlich ist. Sie haben drei Optionen.

Entsperren Sie Ihr iPhone mit Face ID über eine Apple Watch

Apple hat in iOS 14.5 und watchOS 7.4 eine Funktion hinzugefügt, um das Problem zu lösen, dass Masken Gesichter für die korrekte Face-ID-Erkennung verdecken. Unter „Einstellungen“ > „Face ID & Code“ können Sie „Mit Apple Watch entsperren“ aktivieren. Dies funktioniert nur mit iPhones, die über Face-ID verfügen und bei denen Sie Face ID aktiviert haben.

Macwelt

Damit Sie Ihr iPhone mit Ihrer Watch entsperren können, müssen Sie einen Code für Ihre Watch festlegen und die Handgelenkerkennung aktivieren. Verwenden Sie die Code-Einstellungen der Watch-App, um einen Code hinzuzufügen und die Handgelenkerkennung zu aktivieren – die Apple Watch bleibt so lange entsperrt, solange Sie diese an Ihrem Handgelenk tragen. Wi-Fi und Bluetooth müssen ebenfalls auf beiden Geräten aktiviert sein. Ihre Uhr und Ihr iPhone müssen sich in einem Abstand von maximal 10 Metern befinden. Das ist die Standardentfernung für Bluetooth, aber die Reichweite kann variieren – in der Nähe funktioniert es zuverlässiger als in größerer Entfernung.

Darüber hinaus muss die Entsperrung Ihres iPhones über Face-ID aufgrund der von iOS erkannten Gesichtsverdeckung fehlschlagen. Dann, und nur dann, wird Ihr iPhone über die Authentifizierung durch Ihre Apple Watch entsperrt. Wenn es funktioniert, erhalten Sie ein paar Vibrationen über haptisches Feedback auf Ihrer Uhr und auf Ihrem iPhone wird kurz ein Banner angezeigt. Außerdem wird kurzzeitig eine Schaltfläche „Sperren“ auf Ihrer Uhr angezeigt, die Sie antippen können, wenn Sie Ihr iPhone versehentlich entsperrt haben. Wenn Sie auf „Sperren“ tippen, müssen Sie beim nächsten Mal den Code verwenden, um das iPhone zu entsperren.

Es scheint zwar viele Bedingungen zu geben, aber ich habe gesehen, dass es auch dann funktioniert, wenn Face-ID mit einer Maske in „Einstellungen > Face ID & Code“ auf meinem iPhone aktiviert ist und Face-ID mich nicht sofort erkennt.

Für weitere Informationen lesen Sie: iOS 15.4: iPhone mit Maske entsperren – so geht’s

Entsperren der Apple Watch mit einem iPhone

Umgekehrt können Sie auch Ihr iPhone verwenden, um Ihre Watch zu entsperren. Gehen Sie in der Watch-App zu „Code“ und aktivieren Sie „Mit iPhone entsperren“. Wenn Sie Ihre Apple Watch gerade erst um das Handgelenk gebunden haben oder sie aus einem anderen Grund gesperrt ist, wird durch das Entsperren Ihres iPhones in der Nähe auch die Apple Watch entsperrt. Auf Ihrem iPhone wird kurz ein Banner mit einer Sperrtaste angezeigt, auf die Sie tippen können, um den Vorgang abzubrechen. Wenn Sie nicht darauf tippen, ist die Apple Watch entsperrt.

Diese Funktion wurde schon früh mit der Watch eingeführt – so früh, dass Apple nicht dokumentiert hat, wann sie erstmals verfügbar war. Das funktioniert mit jeder beliebigen Kombination aus Apple Watch und iPhone.

Das Entsperren Ihres iPhones kann auch das Entsperren der zugehörigen Apple Watch auslösen. Macwelt



Entsperren eines Macs mit einer Apple Watch

Im Jahr 2016 brachte Apple mit macOS 10.12 Sierra eine Möglichkeit, Ihren Computer über eine Apple Watch in der Nähe entsperren zu können. Das funktioniert mit allen Watch-Modellen und den meisten Mac-Modellen mit macOS-Versionen, die seit Ende 2016 veröffentlicht wurden – auch mit dem aktuellen macOS 13 Ventura. Die Uhr und der Mac müssen mit derselben Apple-ID angemeldet sein und die Zwei-Faktor-Authentifizierung muss im Apple-ID-Konto aktiviert sein.

In Ventura hat Apple die Einstellung an einen logischeren Ort verlegt: „Touch ID & Passwort“ – respektive „Anmeldepasswort“ auf Macs ohne Fingerabdruckerkennung. Macwelt



Gehen Sie in Mac-Betriebssystemen von Sierra bis Monterey zu „Systemeinstellungen“ > „Sicherheit & Datenschutz“ > „Allgemein“ und markieren Sie „Apple Watch zum Entsperren von Apps und Mac verwenden“. Geben Sie Ihr Anmeldepasswort ein. macOS kommuniziert dann mit Ihrer Watch, die entsperrt sein und an Ihrem Handgelenk getragen werden muss, und aktiviert die Funktion.

Im neuen macOS 13 Ventura – wo Sie die Einstellungen unter „Touch ID & Passwort“ oder „Anmeldepasswort“ finden – werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Entsperrfunktion zu aktivieren, so wie ich es getan habe, nachdem ich sie auf einem anderen Mac in meinem Netzwerk aktiviert hatte, auf dem noch macOS 12 Monterey lief. Um sie zu aktivieren, verschieben Sie einfach den Regler in der genannten Systemeinstellung.

Wenn Ihr Mac das nächste Mal gesperrt ist, reicht es aus, sich in der Nähe aufzuhalten, während Sie Ihre Uhr tragen, um macOS zu entsperren. Es gelten die üblichen Haftungsausschlüsse: Es funktioniert nur zum Entsperren, nicht zum Anmelden. Sie müssen das Kennwort Ihres Mac-Accounts eingeben, wenn Sie den Rechner neu starten, wenn er ausgeschaltet ist oder wenn Sie sich abgemeldet haben.

Ihre Watch fordert Sie auf, zum Entsperren Ihres Macs einen Doppelklick auszuführen. Macwelt

Mit dieser Funktion können Sie auch Ihre Uhr verwenden, anstatt ein administratives Kennwort einzugeben oder Touch-ID auf damit ausgestatteten Macs oder mit dem Magic Keyboard mit Touch-ID auf Apple-Silicon-Macs zu verwenden. Ihre Watch macht Sie mit haptischen Signalen auf sich aufmerksam und fordert Sie dann auf, mit einem Doppelklick auf die Seitentaste zuzustimmen. Aus Sicherheitsgründen lässt Apple Sie Ihren Mac nicht entsperren, wenn der Bildschirm freigegeben ist.

Macwelt

Sie können selbst überprüfen, ob das automatische Entsperren auf Ihrem Mac funktioniert: Halten Sie die Wahltaste gedrückt und wählen Sie die Systeminformationen aus dem Apfel-Menü und klicken Sie auf WLAN. Der Eintrag unter „Automatisches Entsperren“ zeigt, ob es geht.

Dieser Artikel ist zuerst bei unserer Schwestersite Macworld.com erschienen und wurde aus dem Englischen übertragen.