27.10.22: Der Einfall mit dem Ausfall

Das Kernkraftwerk Isar II ist seit einer Woche offline, wegen Wartungsarbeiten. Auch wenn man sehr vorsichtig sein muss und nicht jede Korrelation eine Kausalität bedeutet, ist es doch überraschend, dass der Strompreis in den letzten Tagen doch wieder gefallen ist. Der für Gas erst recht, was einerseits an vollen Speichern und andererseits an Mai-Temperaturen im Oktober liegen könnte.

Die Angst vor einem Blackout mag übertrieben sein, aber wenn es dann doch mal im kommenden Winter für längere Zeit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt hat und die Leute ihre in den Sommermonaten angeschafften Heizlüfter alle gleichzeitig anwerfen, könnte es schwierig werden. Eine solche Situation würden auch nicht ein Dutzend Kernkraftwerke lösen helfen, so schnell sind die nun mal nicht auf Leistung zu bringen, im Gegensatz zu Gaskraftwerken.

Was auch immer passiert, es wäre lästig bis gefährlich, jedoch eher nicht tödlich. Im Gegensatz zu einem weltweiten Stromausfall, der über Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre andauern kann. Ein solches Szenario ist gar nicht einmal so unwahrscheinlich und hat wenig mit der akuten nuklearen Bedrohung durch Russland zu tun. Es wird jedoch zu einer globalen Katastrophe, wenn sich das Magnetfeld der Erde umpolt – fast ohne Vorwarnung und nicht schnell genug, um das Leben und die Zivilisation in der Zwischenzeit nicht dem Sonnenwind schutzlos auszuliefern. Mit den meisten elektrischen Anlagen ginge es sofort zu Ende. Und ja, auch das iPhone funktioniert dann nicht mehr als solches, wenn alle Funkmasten offline gehen.

Eine Katastrophe wie diese hatte das US-Militär nach dem Zweiten Weltkrieg als sogar recht wahrscheinlich angesehen, Atombombenexplosionen in der Atmosphäre, die zwar keine Gebäude zerstören, aber elektrische Anlagen. Daher ja die Idee, Informationsnetze dezentral zu spinnen. Das, was wir eben heute Internet nennen und das für die Zivilisation mittlerweile kaum weniger wichtig ist als der elektrische Strom. Wenn mal ein Knoten ausfällt, kein Problem, je größer und wichtiger die Knoten, desto weniger harmlos ist das zwar, aber das Internet kann viel aushalten – auf die technische Infrastruktur bezogen.

Seinen ersten und an sich auch letzten Totalausfall hatte das Internet heute vor 42 Jahren erlebt, respektive sein Vorgänger Arpanet, in dem gerade einmal vier Standorte in Kalifornien und Utah miteinander vernetzt waren. Sogenannte IMPs dienten als Vorgänger der Router – dazu, über das Netz versandte Nachrichten zu standardisieren. Einer der IMPs, der mit der Nummer 29 fiel wegen eines Hardwareschadens aus und ließ daher etliche Bits fallen, ein anderer, der IMP50 bekam Nachrichten mit kaputten Zeitstempeln zugesandt, erzählt Smartersmp.com über jenen fatalen 27. Oktober. Die Fehler vermehren sich im Netz rasant, die zur Behandlung derartiger Störungen konzipierte Software kam nicht mehr hinterher, das gesamte Netz kollabierte. Erst nach sechs Stunden waren die Schäden behoben und das Arpanet wieder online.

Die Betreiber des Arpanet haben aber daraus gelernt, auch wenn es auch heute immer wieder mal Ausfälle bei einigen Providern gibt, sind die nie sonderlich flächendeckend oder sonderlich lang. Es sei denn, es fällt uns der Himmel in Form von Sonnenwind oder Gammastrahlen auf den Kopf.

Lesetipps für den Donnerstag

Neu gestaltet: Apple überarbeitet die Webansicht seines iCloud-Angebotes, derzeit ist das neue Design in der Beta-Phase. Sichtbar ist der neue Look unter beta.icloud.com, die eigene iCloud lässt sich nach dem regulären Login auf die Beta-Version umstellen. Die Organisation der persönlichen Daten geschieht nun über konfigurierbare Widgets. In der Grundanstellung sind Widgets für Kalender, Erinnerungen, Fotos und Mail zu sehen, weitere Widgets gibt es für “Wo ist?”, Pages, Numbers und Keynote. Wie lange die Beta-Phase dauern soll, hat Apple bisher nicht bekannt gegeben.

Riesig: Gerade erst hat Apple die iPads erneuert, wobei die Pro-Modelle mit dem M2 nur wenige Änderungen bekamen. Dennoch ist das Angebot schon verwirrend groß und insbesondere das 12,9-Zoll-Modell dringt in seinen besseren Ausstattungen in Sphären vor, die preislich bisher eher den Macbooks Pro vorbehalten waren. Im kommenden Jahr soll die Verwirrung wohl noch größer werden, behält Wayne Ma von The Information Recht. Denn seinem Bericht zufolge arbeite Apple an einem 16-Zoll-Modell des iPad Pro, das sich mit seinem großen Retina-XDR-Display an Digitalkünstler und andere Kreative richtet. Mit M2 oder gar M3 ausgestattet, wird das iPad Pro 16” ab Hersbts 2023 teurer denn je und auch mehr denn je mit Macbooks Pro konkurrieren. Gerüchte über ein größeres iPad Pro sind nicht neu, bisher war allerdings von einem 14-Zöller die Rede, der schon in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen sollte. Aus dem Bericht von The Information geht nicht hervor, ob Apple mit den Größen experimentiert oder gar zwei neue Großgeräte in petto hat.

Korrigiert: Man kann nicht behaupten, Apple würde nie auf Kritik reagieren, manchmal passiert das sogar recht schnell. So waren diese Woche Entwickler darüber entsetzt, dass in einem neuen Slot für Werbung im App Store Anzeigen für fragwürdige Glücksspiel- und Online-Casino-Apps aufgetaucht waren, die im Kontext der Inhalte überhaupt nicht passten. Bis auf Weiters stoppt Apple nun die Anzeige von Anzeigen, die für “Glücksspiel und einige andere Kategorien” werben. Entwickler können einerseits Apple für eine werbliche Platzierung im App Store bezahlen, haben auf der anderen Seite aber keinen Einfluss darauf, welche Werbung im Kontext ihrer eigenen Werke erscheint.

Comeback: Schon auf der WWDC hatte bei langjährigen Mac-Nutzern eine launische Nebenbemerkung von Craig Federighi über den Ursprung des neuen Namens Ventura für macOS Begeisterung ausgelöst. Denn “Clarus, the dogcow“ kommt in das System zurück, nach langen Jahren der Abwesenheit. Die Grafik erscheint in kompatiblen Programmen wie Apples eigenen (Pages, Numbers, Keynote) im Dialog für das Papierformat. Einst hatte die Grafikerin Susan Kare das Symbol entwickelt, um Anwendern auf den damals sehr pixligen Bildschirmen die Orientierung zu erleichtern – ein Schwarz-Weiß-Grafik, von der man nicht wusste, ob sie eine Kuh oder einen Hund darstellen soll.

Nicht vorbei: In der Foxconn-Fabrik im südchinesischen Zhengzhou, in der das taiwanische Unternehmen für Apple iPhones fertigen lässt, hat es einen erneuten Ausbruch von Covid-19 gegeben. Wie Foxconn erklärt, betreffe das nur einen kleinen Teil der Belegschaft, lokale Infektionsschutzregeln werde man anwenden. Die Produktion sei aber relativ stabil und von den Maßnahmen kaum eingeschränkt.

Schon vorbei: Wir sagen es immer wieder – Apple ist erstaunlich konsequent beim Aufgeben alter Technologien. In macOS Ventura hat es nun ein beinahe schon antikes Format getroffen, dass die Standard-Anwendung Vorschau nun nicht mehr nutzt: Postscript und Encapsulated Postscript. Dateien mit der Endung .ps und .eps könne man nur noch bis einschließlich macOS Monterey in Vorschau nutzen, legt Apple in einem Support-Dokument dar. Es gibt aber einen Workaround für Ventura-Nutzer, denn die Dateien lassen sich direkt in die Drucker-Warteliste legen, um sie zu drucken. Einen Grund für das Ende von Postscript nennt Apple nicht, auch beim Weglassen von Erklärungen ist Apple Weltklasse.

