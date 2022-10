iPhone SE 4 Release: Wann kommt das neue Einsteiger-iPhone?

Ohne Frage, iPhones sind teuer, seit der letzten Preisanpassung in den vergangenen ein paar Wochen für manche wahrscheinlich viel zu teuer. Apple versucht, mit diversen Produktplatzierungen auch am unteren Ende der Preisskala etwas Passendes für Kunden parat zu haben. Seit einigen Jahren gehören besondere iPhones dazu, die iPhones der Serie SE.

Das erste iPhone SE wurde im Frühling 2016 veröffentlicht, die zweite Generation ging im Frühling 2020 an den Start, die dritte Generation ist nur einige Monate alt, das iPhone SE 3 verkauft Apple seit März 2022. Anhand von drei Modellen kann man kein wirkliches Muster erkennen, das sich dann in die Zukunft extrapolieren lässt, aber zu Apples Einstiegs-iPhones gehört nicht nur das SE. 2013 hat Apple das Plastik-iPhone iPhone 5C vorgestellt, das als ein Einstiegs-iPhone dienen sollte. In der langen Lücke zwischen dem iPhone SE der ersten und der zweiten Generation gab es noch das iPhone XR. Das Gerät passt preislich nicht so richtig in das Raster, hat doch Apple beim Marktstart für das iPhone XR 849 Euro verlangt. Dieses blieb jedoch drei Jahre im Angebot und kostete vor seiner Einstellung günstige 579 Euro.

Nimmt man also das iPhone 5C mit in die „Familie“, wird ein Muster sichtbar: Die meisten Einsteiger-iPhones verkauft Apple zwei Jahre. Das stimmt bei iPhone 5C (2013 bis 2015), iPhone SE der ersten Generation (2016 bis 2018), iPhone SE der zweiten Generation (2020 bis 2022). Nur das iPhone XR tanzt leicht aus dieser Reihe, das Gerät wurde von 2018 bis 2021 verkauft.

Extrapoliert man dieses Muster auf die Zukunft, kann man mit der großen Wahrscheinlichkeit annehmen, dass der Nachfolger der dritten SE-Generation erst 2024 zu erwarten ist. Apple wird das iPhone SE 3 im Angebot behalten, aber gegebenenfalls den Preis reduzieren, wie dies der Fall beim iPhone der ersten Generation war (von 479 Euro auf 409 Euro). Apple hat im März für das iPhone SE 3 noch 519 Euro verlangt, momentan kostet das Gerät im Apple Store 549 Euro – recht teuer für ein Einstiegs-iPhone.

