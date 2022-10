Smarte Fernseher in Deutschland beliebter als Homepod und Co.

Mehr als die Hälfte aller deutschen Haushalte besitzt einen smarten Fernseher mit Internet-Verbindung. Absolut sind das 22,3 Millionen Haushalte in Deutschland oder knapp 59 Prozent.

Smarte Lautsprecher sind etwas weniger verbreitet, ungefähr jeder siebte Haushalt (15 Prozent, 5,8 Millionen) hat sich ein solches Gerät zugelegt. Smarte Haushaltsgeräte wie Staubsauger, Kühlschränke oder Waschmaschinen gab es ebenfalls in knapp jedem siebten Haushalt (14 Prozent, 4,9 Millionen). Nur jeder zehnte Haushalt hat sich bis Anfang 2022 ein smartes Thermostat oder einen Stromzähler oder eine smarte Beleuchtung zugelegt, diese Geräte sind in 3,7 Millionen Haushalte vorhanden. Noch etwas weniger verbreitet sind smarte Sicherheitssysteme wie Alarmanlagen, Überwachungskameras und Rauchmelder – 3,6 Haushalte in Deutschland haben sich solche Gadgets zugelegt.

!function(){“use strict”;window.addEventListener(“message”,(function(e){if(void 0!==e.data[“datawrapper-height”]){var t=document.querySelectorAll(“iframe”);for(var a in e.data[“datawrapper-height”])for(var r=0;r<t.length;r++){if(t[r].contentWindow===e.source)t[r].style.height=e.data[“datawrapper-height”][a]+”px”}}}))}();

Das Statistische Bundesamt hat noch die Verbreitung der smarten Geräte nach Nettoeinkommen eines Haushalts pro Monat ausgewertet. Die größten Unterschiede gibt es bei smarten Fernsehern: 71 Prozent aller Haushalte, die pro Monat 2.500 bis 18.000 Euro netto verdienen, besitzen bereits einen smarten Fernseher. Die Haushalte mit 2.500 Euro netto und weniger kommen auf nur 49 Prozent. Bei den restlichen Kategorien der smarten Geräte schwankt die Verteilung in den Haushalten nicht so stark, der Unterschied beträgt im Schnitt zehn Prozentpunkte zwischen den Haushalten unterhalb und oberhalb der 2.500-Euro-Grenze.

Es fällt auf, dass die Deutschen in Sachen Smart-Home vor allem auf Unterhaltung wie Smart-TV setzen. Selbst smarte Lautsprecher à la Alexa, Homepod oder Google Home sind nur rudimentär verbreitet, obwohl sie im Schnitt preiswerter sind als die Fernsehgeräte.

