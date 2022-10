28.10.22: Gute Zahlen, vertraute Muster

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Zu den Zahlen Apples kommen wir später hier im Text, gestern Nacht nach Börsenschluss in New York hatte der Mac-Hersteller die Bilanz für das vierte Quartal seines Geschäftsjahres vorgelegt und damit die Gesamtbilanz für 2021/22.

Es ist uns längst in Fleisch und Blut übergegangen, dass New York sechs Stunden hinter unserer Zeit herhinkt und Cupertino deren neun – in der nächsten Woche wird diese Gewissheit aber nicht gelten. Denn während die EU in der Nacht zum Sonntag die Uhren wieder zurückstellt, ist es in den USA eine Woche länger Sommer. Also Sommerzeit, respektive Daylight Saving Time, erst in der Nacht zum 6. November beginnt wieder die Normalzeit. Bis dahin wird es in New York fünf Stunden früher sein und in Cupertino acht.

Selten kommt es vor, dass Apple-Events in jenen Tagen liegen, in denen die Uhren mal anders gehen. Das war etwa am 30. Oktober 2018 der Fall – und da Apple nicht auf dem eigenen Grund präsentierte, sondern in Brooklyn, begann die Keynote für unsereins ungewöhnlich früh, um 15 Uhr MEZ. Die Show war zudem unheimlich ergiebig, mit den iPads Pro in der heute bekannten Form mit USB-C und Face-ID und vor allem aktualisierten Macs. Macbook Air und Mac Mini, die viele schon auf dem Abstellgleis wähnten, bekamen endlich wieder nennenswerte Aktualisierungen. Die des Mac Mini gingen sogar so weit, dass eine Variante mit besserer Ausstattung selbst heute noch im Apple Store erhältlich ist – als praktisch letzter Intel-Mac.

Damit wird vermutlich bald Schluss sein, der November, der in Bayern wie üblich mit einem Feiertag beginnt, sollte einen Mac Mini M2 Pro bringen – und ein paar andere Updates auch noch. Eine Keynote, bei deren Starttermin wir genau rechnen müssen, ist nicht in Sicht. Wie die iPads im Oktober sollten die Macs im November per Pressemitteilung angekündigt werden, zwei bis drei Stunden, nachdem der Apple Store wegen Wartungsarbeiten offline ging. Wir rechnen mit dem 8. November – und können dabei wieder das vertraute Muster von den neun Stunden Zeitversatz zu Cupertino veranschlagen, denn in jeder Woche werden die Uhren wieder richtig gehen.

Lesetipps für den Freitag

Rekord: Google, Meta und Amazon haben eher enttäuschende Zahlen abgeliefert, aber auf Apple ist eben Verlass. Die 90,1 Milliarden US-Dollar Umsatz bedeuten einen neuen Rekordwert für das vierte Quartal des Geschäftsjahres und liegen um acht Prozent höher als vor einem Jahr. Der Gewinn stieg um 4 Prozent auf 1,29 US-Dollar pro verwässerter Aktie oder 20,7 Milliarden US-Dollar insgesamt. Erneut war das iPhone der beste Umsatzbringer mit knapp 43 Milliarden US-Dollar Umsatz für die Kategorie, zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Damals war aber die neue iPhone-Reihe erst später in den Handel gegangen. Den größeren Sprung haben die Umsätze mit dem Mac gemacht, von 7,2 auf 10,5 Milliarden US-Dollar – vor allem das neue Macbook Air M2 dürfte hier gewirkt haben. Das Geschäft mit Wearables verbesserte sich um zehn Prozent auf 9,7 Milliarden US-Dollar, auch die Services legten übers Jahr zu, auf 19,2 Milliarden US-Dollar. Das ist aber eine halbe Milliarde weniger als im Vorquartal, zuletzt waren Services kontinuierlich gewachsen, unabhängig von den Jahreszeiten. Für das gerade angelaufene Quartal will Apple keine Prognosen abgeben, Finanzchef Luca Maestri erwartet jedoch ein gebremstes Wachstum. Insbesondere der Mac werde wieder deutlich weniger Umsätze einfahren – kein Wunder, neue Geräte hat Apple seit dem Sommer nicht vorgestellt.

Da geht noch mehr: In der Bilanzpressekonferenz gestern erklärte Apple-CEO Tim Cook, dass Apple Mühe habe, die starke Nachfrage nach dem iPhone 14 Pro zu befriedigen. Sie sei stärker als erwartet und man unternehme alles, um das Angebot signifikant zu steigern. Doch werde es noch eine Weile zu Lieferschwierigkeiten kommen.

Nachgelegt: Apple hat am Donnerstagabend iOS 15.7.1 veröffentlicht, das auch die Sicherheitslücken schließt, die bereits iOS 16.1 und iPadOS 16.1 anfangs der Woche adressierten. Angeblich hätten Probleme mit der Face-ID das kritische Sicherheitsupdate verzögert. Wer nicht auf iOS 16 aktualisieren kann oder will, sollte dringend iOS 15.7.1 installieren, eine der Sicherheitslücken könnte bereits in freer Wildbahn ausgenutzt worden sein.

Nicht schneller: Seit diesem Mittwoch sind die neuen iPad-Modelle des Herbst 2022 im Handel, erste Testberichte trudeln ein. Dabei haben die Kollegen von The Verge einen interessanten Umstand entdeckt: Denn trotz des Umstiegs auf USB-C ist der Datentransfer vom und zum iPad der zehnten Generation gegenüber dem des Vorgängermodells mit Lightning nicht schneller geworden: 480 Mbps. Das ist USB-2-Geschwindigkeit und deutlich langsamer als bei den anderen mit USB-C ausgestatteten iPads: Die iPad Pro erreichen mit Thunderbolt 3 bis zu 40 Gbps, das iPad Ait mit USB 3 immerhin 10 Gbps, das aktuelle iPad Mini kommt auf 5 Gbps.

Der große Kürbis: Halloween am kommenden Montag wird den meisten Leuten hierzulande herzlich egal sein, in den USA ist die Geisterparty indes ein Riesenspaß für Groß und Klein. Doch eine Tradition ändert sich in diesem Jahr: Das Special der Peanuts “It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown” wird nicht mehr im Free-TV wie etwa PBS übertragen. Der Grund: Apple TV+ hat sich exklusiv die Rechte an den Peanuts gesichert. Immerhin streamt Apple TV+ das Special von heute bis einschließlich den 31. Oktober gratis über die TV-App, der Abschluss eines Abos ist nicht erforderlich. Zumindest nicht in diesem Jahr.

Die große Übernahme: Das Hick-Hack um Twitter hat ein Ende, Elon Musk hat den Dienst nun doch für 44 Milliarden US-Dollar übernommen. Erste Amtshandlung des neuen Besitzers war, das Gesinde vom Hof zu jagen. CEO Parag Agrawal, Finanzchef Ned Segal und Rechtsabteilungsleiter Vijaya Gadde mussten ihre Habseligkeiten nehmen und wurden von Sicherheitskräften aus ihren Büros geleitet. In einem Tweet tritt Musk der Kritik entgegen, unter ihm würde Twitter (noch mehr) zu einem Ort der Hassrede und der Hetze. Twitter dürfe aber kein “Ort des Grauens” werden, sondern solle “warm und einladend für alle” werden.

Nützlich: Über Stage Manager auf dem iPad gibt es geteilte Meinungen. Das Hauptproblem ist ja, dass das iPad seit seinem Anbeginn auf einzelne Fenster setzte, alles was danach hinsichtlich Split View oder Multitasking kam, wirkt irgendwie aufgesetzt und nicht natürlich. Hinzu kommt, dass die neue Funktion neueren iPads Pro und dem iPad Air mit M1-Chip vorbehalten ist. Auf dem Mac ist es etwas anderes, der Stage Manager kann gerade auf kleineren Bildschirmen seine Nützlichkeit beweisen – und das auch auf allem Macs, die macOS Ventura ausführen können. Roman Loyola zeigt auf Macworld im Detail, wie man den Stage Manager einrichtet und nutzt.

Mehr von Foundry:

Aldi verkauft riesigen 75-Zoll-TV zum Schnäppchenpreis

Fans großer Fernseher aufgepasst: Aldi hat derzeit einen riesigen 75-Zoll-Fernseher im Angebot – zu einem verlockenden Preis. Weiter …

ARD startet neues Kulturprogramm – das steckt dahinter

In einem neuen Online-Portal werden künftig alle Kulturinhalte gebündelt, die von der ARD und den regionalen Ablegern produziert werden. Weiter …

108 Megapixel-Kamera und mehr: Motorola stellt das Moto g72 vor

Hochauflösend und über eine Milliarde Farben, so bewirbt die Lenovo-Tochter Motorola ihr neues Smartphone Moto g72. Mit ihren Werten lässt sie die Konkurrenz preislich alt aussehen. Weiter …

Argo AI wird abgewickelt: Ford und VW gehen beim autonomen Fahren getrennte Wege

Das hoch gehandelte Automotive Startup Argo AI ist am Ende. Ford und VW waren unzufrieden mit den Ergebnissen. Für die Entwicklung autonomer Fahrsysteme bedeutet das einen herben Rückschlag. Weiter …