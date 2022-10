Update auf iOS 15.7.1 unbedingt installieren: Apple schließt fiese Sicherheitslücke

Das Update auf iOS 15.7.1 war eigentlich schon am Montag, den 24. Oktober 2022 fällig: Apple hat an dem Tag das Update auf iOS 16.1 veröffentlicht, in den Sicherheitsnotizen zu der aktuellsten Version fand sich eine Kernel-Lücke, die bereits aktiv für Angriffe ausgenutzt wurde.

Den gleichen Fehler behebt Apple nun bei iOS 15.7.1, das Update ist dringend allen anzuraten, da der Kernel-Bug (und weitere ernstzunehmende Fehler) nun dem breiten Publikum bekannt ist.

Insgesamt hat Apple 18 Schwachstellen in 15.7.1 behoben, recht viele fanden sich im Kernel. Dazu schloss der Entwickler zwei Bugs in Safari in Webkit, der eine davon hätte verursacht, dass eine speziell programmierte Webseite an vertrauliche Nutzer-Daten ohne seine Erlaubnis gelangen konnte. Auch im Backup fand sich ein Sicherheitsfehler: Eine App konnte damit den Zugang auf das gesamten iOS-Backup erlangen.

Allein schon wegen diesen geschlossenen Schwachstellen lohnt sich das Update auf iOS 15.7.1. Es ist nicht bekannt, ob Apple damit auch Fehler der Bedienung behoben hat. So berichten einige Nutzer im Macrumors-Forum, dass iOS 15.7 einen Fehler bei Face-ID hätte.

Das Update auf iOS 15.7.1 findet sich in der Einstellungen-App im Bereich “Allgemein” unter dem Reiter “Software-Updates”. Da Apple momentan zwei mobile Betriebssysteme unterstützt, müssen Sie genau darauf achten, welche Versionsnummer im Update-Fenster angezeigt wird. Sind Sie noch auf iOS 15, wird prominent das Update auf iOS 15.7.1 oben angezeigt. Um auf iOS 16 zu aktualisieren, müssen Sie auf eine deutlich kleinere Fläche mit dem Text “Auf iOS 16 aktualisieren” klicken.