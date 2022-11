Apple-Projekte an Münchner Unis: Schmiede talentierter Entwickler

Djay von Algoriddim muss man den Macwelt-Lesern nicht ausführlich vorstellen, die App wurde schließlich mehrfach von Apple ausgezeichnet. Doch weniger ist bekannt, dass die Entwickler der App an der TU München studiert haben und während der Studienzeit an Projekten wie iPraktikum teilnahmen. Auch andere Studenten, die das iPraktikum absolvierten, haben erfolgreich eigene Apps gestartet, wie uns der Gründer des Projekts, der emeritierte Professor Bernd Brügge verrät.

Wie alles begann

Das erste iPraktikum lief im Sommer 2008, kurz nachdem Apple sein iPhoneSDK vorgestellt hatte und den Weg zum App Store und Apps von Dritten erst frei gemacht hat. Den ersten Kontakt mit Apple hatte Professor Brügge noch während seiner Studienzeiten in den 90er-Jahren an der Carnegie-Mellon-University in den USA. Wie der Zufall will, traf Brügge dort bei seinem PhD-Studium auf Bruce Horn, einen Apple-Ingenieur der ersten Stunde, der unter anderem für den Finder zuständig war. Horne hatte sich eine Pause bei Apple ausgehandelt, um ebenfalls den PhD-Grad an der Universität zu erlangen. Durch ihn hat Brügge den ersten Macintosh kennengelernt, die Begeisterung für die schlauen Maschinen, die für Menschen gemacht wurden, dauert bis heute an.

Praxis-bezogene Projekte

Von seinem Studium in den USA hat Professor Brügge nicht nur die Begeisterung für Macs und später für iPhones mitgebracht, sondern auch eine besondere Sicht auf Studiumsziele. Die Erwartungshaltung einer deutschen Uni war, die theoretischen Grundlagen für die Studierenden bereitzustellen, die sie dann nach dem Studium im Arbeitsleben einsetzen können. Das iPraktikum ist nach etwas anderem Prinzip aufgebaut. Zum einen gibt es bei jedem iPraktikum ein konkretes Unternehmen, das an die Teilnehmer sein Problem heranträgt. Während einer kurzen Zeit, meistens einige Tage, sollten die Teilnehmer eine Software-Lösung für das geschilderte Problem präsentieren. Die Projekte, die bei iPraktikum entstanden sind, sind laut Professor Brügge immer noch im Einsatz bei den Unternehmen, die das beauftragt hatten.

Klinikum Rechts der Isar

Die Projekte, die in den 14 Jahren im Rahmen von iPraktikum entstanden sind, reichen von einem Algorithmus, der den Knetgrad von Teig feststellen kann, über ein komplett digitales Orchester bis zu einem Navi-System in den Krankenhäusern. Das letztere ist im Klinikum Rechts der Isar im Einsatz und hilft den Pflegekräften, eingelieferte Schlaganfallpatienen schneller und sicherer durch die Krankenhausgänge zu navigieren. Das Problem bei einem Schlaganfall ist, dass der Blutklumpen dem Gehirn die Aufnahme von Sauerstoff behindert, in der Regel dauert es knapp eine Stunde, bis schwerwiegende Folgen des Sauerstoffmangels eintreten und der Patient entweder gar nicht oder erst nach einer langwierigen Reha zu seiner alten Form findet.

Die Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie unter der Leitung vom PD Dr. Tobias Boeckh-Behrens hat sich überlegt, wie man den Patienten innerhalb dieser kritischen Stunde sicher in einen verfügbaren OP bringt. Der Weg zwischen der Notaufnahme und OP schien noch optimierungsfähig zu sein. So haben die Studierenden an der TU München während eines iPraktikums ein Navigationssystem für die Abteilung ausgearbeitet. An einem Krankenbett wird ein iPad befestigt, das der Pflegekraft den richtigen Weg zum Operationssaal hinweist. Gleichzeitig misst der Bewegungssensor die Geschwindigkeit des Krankenbettes und gibt Hinweise, ob die Pflegekraft und der Patient gut in der Zeit liegen, oder gegebenenfalls ein Geschwindigkeitsschub notwendig ist. Das klingt sicherlich wenig spektakulär, doch die Ergebnisse im Wohlergehen der Patienten messbar. Laut dem PD Dr. Tobias Boeckh-Behrens sind mit dem neuen Navigationssystem pro Monat rund zwölf Rollstühle weniger notwendig. Das heißt, das neue System hilft, die Schlaganfallpatienten rechtzeitig in den OP-Saal zu bringen und so erspart ihnen lange Reha-Zeiten.

Fazit

Während das Entwicklungsbüro von Apple in München es bereits mehrmals in die Schlagzeilen geschafft hat, laufen Apple-bezogene Projekte an der Technischen Universität München eher im Stillen. Offiziell ist Apple kein Träger von iPraktikum & Co., anders als es bei der Apple Academy in Neapel der Fall ist. Doch auch ohne offizielle Unterstützung Apples profitieren die Studierenden von den Verbindungen mit dem Unternehmen: Noch in Zeiten vor der Corona-Pandemie konnten mehrere Projekt-Teilnehmer nach San Francisco zur WWDC reisen. Die TU München ist auch Inhaber einer University Developer Licence von Apple, die eine Möglichkeit eröffnet, selbst entwickelte Apps auf die iPhones im Umgang von App Store zu bringen.

Dank iPraktikum wurde München zu einer deutschen Schmiede talentierter iOS-Entwickler, die auch nach dem Studium mit ihren Ideen und Apps die Welt verändern.