31.10.22: Öder November

Auf in den Montag, der beinahe ein Freitag ist, ein freier Tag wäre uns aber dennoch lieber gewesen. Hier in Bayern dürfen wir uns über einen Mangel an Feiertagen ja nicht beklagen – dennoch erinnern wir uns gerne an 2017, als anlässlich des 500sten Jahrestages des Lutherischen Thesenanschlags auch der Reformationstag im mehrheitlich katholischen Bundesland ein gesetzlicher Feiertag war. So ist dieser in diesem Jahr wieder eher im Norden und Osten des Landes arbeitsfrei, während Allerheiligen am 1. November im Süden gefeiert wird. Nur in Hessen und Berlin ist weder Reformationstag noch Allerheiligen. Wir müssen uns aus arbeitsrechtlichen Gründen aber natürlich an die Regelungen unseres Bundeslandes halte, weswegen heute ein Morgenmagazin erscheint, morgen dafür nicht.

Allerheiligen haben frühchristliche Missionare in ihrer Verzweiflung darüber erfunden, dass die gerade erst bekehrten Heiden immer noch ihre Naturgötter aus keltischen Zeiten verehrten und die Nacht von Oktober auf November als nicht nur zwischen den Jahren, sondern auch als zwischen den Welten ansahen. So hat man eben den ersten November also einfach allen Heiligen gewidmet, egal, ob es sich dabei um Märtyrer handelte, Wundertätige oder Naturgewalten, die nördlich der Alpen schon immer verehrt wurden und nun unter einem neuen Namen wirkten.

Der Oktober ging mit ungewöhnlich hohen Temperaturen hierzulande zu Ende, in Cupertino mit nicht ungewöhnlich hohen Zahlen. Dennoch gibt uns die Aussicht auf das laufende Quartal zu denken. Sicher, Apple tut gut daran, aufgrund der vielen Unwägbarkeiten der globalen Krisen und Kriege, Erwartungen an künftige Umsätze etwas zurückhaltender zu formulieren. Und im Septemberquartal gab es für Apple in diesem Jahr zwei Besonderheiten: Ein sehr erfolgreiches Macbook Air M2 zu Beginn des Berichtszeitraums und etwas mehr als eine Woche am Ende, in dem Apple jede Menge iPhones verkaufte, die sonst im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres bilanziert worden wären.

Insbesondere der Mac werde sein hohes Niveau von Q4 nicht halten können, hieß es. Was uns eben stutzig macht: Ja, haben die gar keine neuen Geräte mehr in der Pipeline, die wir seit Wochen verzweifelt herbei zu schreiben versuchen? Möglich – es ist aber auch möglich, dass wir schon bald neue Maschinen sehen, sie aber erst dann in den Handel kommen, wenn das Quartal zu mehr als der Hälfte vorbei ist. Und wir kennen ja die Thematik der Lieferzeiten.

Diese Woche halten wir die Füße noch still, der morgige 1. November ist für eine Präsentation eher unwahrscheinlich. Nicht wegen des hiesigen Feiertags, aber Apple-CEO Tim Cook wird morgen 62 Jahre alt. Da man ihm Eitelkeit nicht nachsagen kann, wird er den Eindruck vermeiden wollen, dass er sich und die Mac-Welt mit neuen Rechnern just an seinem Ehrentag beschenkt.

Lesetipps für den Montag

Unterschiede: Apple versorgt zwar noch die beiden älteren macOS-Versionen mit Sicherheitsupdates, schließt damit aber nur solche Lücken, die das Unternehmen als kritisch betrachtet. In einem letzte Woche veröffentlichten Support-Dokument stellt Apple den Unterschied zwischen Upgrades und Updates heraus: Upgrades sind die Hauptversionen wie macOS 13 Ventura oder iOS 16, diese bekommen auch stets alle Sicherheitspatches. Updates wie jenes auf iOS 15.7.1 aus letzten Woche dient aber nur für schwerwiegende Sicherheitsprobleme. Was Apple also implizit einräumt: Weniger kritische Lücken in alten Systemen bleiben bestehen.

Später: Der Bloomberg-Redakteur Mark Gurman trifft oft präzise Vorhersagen zu kommenden Apple-Produkten, seine Kontakte in die Lieferkette und zu Apple selbst sind offenbar recht gut. So darf man beinahe als Bestätigung sehen, was Luca Maestri letzte Woche nur angedeutet hat: Auch Gurman geht mittlerweile davon aus, dass die bisher für November erwarteten neuen Macs erst im kommenden Frühjahr zu sehen sein werden. Ins gleiche Horn stößt der unter dem Namen Yeux122 bekannte Leaker, Macbooks Pro mit 14- und 16-Zoll- Bildschirm und M2-Prozessoren werde ee in diesem Jahr nicht mehr geben, Apple habe die Veröffentlichung verschoben.

Neu und nicht neu: Wie der Analyst Ming-Chi behauptet, werde es am Kamerasystem des iPhone 15 Pro keine Änderungen geben. Apple werde das 8P-System nicht in das Modell des kommenden Jahres einbauen. 8p bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Objektiv aus acht Elementen zusammengebaut ist, bisher sind es sieben. Mit einer weiteren Plastiklinse könnte man bei Weitwinkelobjektiven das Rauschen reduzieren. Festhalten wolle Apple aber an Plänen, das iPhone 15 Pro Max exklusiv mit einem Periskopsystem auszustatten. Auf diese Weise könnte ein bedeutend größer Zoom möglich sein.

Flucht: Apples Zulieferer Foxconn hat Probleme mit den strengen Infektionsschutzmaßnahmen in Zhengzhou. In der Fabrik, in der bis zu 100.000 Arbeiter iPhones zusammenbauen, gelten strenge Quarantänemaßnahmen, seitdem die Behörden die Stadt in den Corona-Lockdown geschickt haben. Die Arbeiter dürfen die Fabrik nicht verlassen, sollen aber weiter arbeiten. So gibt es laute Klagen über schlechte Versorgung mit Lebensmitteln. Am Wochenende kursierten Videos in sozialen Netzen, die angeblich Foxconn-Mitarbeiter zeigen, die aus der Fabrik über Mauern und Felder fliehen. Der Betreiber hat indes eine bessere Versorgung versprochen und dass Mitarbeiter, die nicht bleiben wollen, von Bussen abgeholt würden. Aus der Fabrik in Zhengzhou kommt etwa ein Zehntel der iPhone-Produktion. Laut des Analysten Ming-Chi Kuo werde der Covid-Ausbruch aber keine Auswirkungen auf die Verfügbarkeit der aktuellen Modelle haben – Foxconn verschiebe Pläne, im November und Dezember die Produktion zu reduzieren, was der Saisonalität geschuldet wäre. Apple vergebe zudem mehr Aufträge an Manufakturen wie Pegatron oder Luxshare, was aber erst im ersten Kalenderquartal 2024 wirksam werde.

