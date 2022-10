Keine neuen Macs im November – verschoben auf März 2023

Binnen zwei Jahre wolle man den Umstieg des Mac von Intels Chip auf eigenes Silizium abschließen, erklärte Apple-CEO Tim Cook auf der WWDC im Juni 2020. Zu ticken begonnen hat die Uhr mit den ersten Apple-Silicon-Macs im November des gleichen Jahres – die Zweijahresfrist läuft aber allmählich ab. Und wenn Mark Gurman und andere Apple-Leaker ins Schwarze treffen, wird es in diesem Jahr auch keine neuen Macs mehr geben.

Verschoben werden demnach vor allem die M2-Varianten der Macbooks Pro mit 14- und 16-Zoll-Bildschirmdiagonale, aber auch ein Mac Mini mit M2-Chip, der den letzten noch verkauften Intel-Mac-Mini aus dem Angebot Apples verdrängen könnte, wird nicht vor dem Frühjahr 2023 erscheinen. Angedeutet hatte das bereits Apples Finanzchef Luca Maestri bei der Bilanzpressekonferenz am Donnerstagabend. Im Dezember-Quartal werde der Mac-Umsatz, der gerade noch ein Allzeithoch erreichte, “substantiell gegenüber dem Vorjahr zurückgehen”. Im Herbst 2021 hatte Apple die Macbooks Pro 14 und 16 Zoll mit M1 Pro und M1 Max herausgebracht, der Vergleich werde als “herausfordernd”. Im Septemberquartal hatte Apple besonders von Macbook Air M2 und Macbook Pro M2 13 Zoll profitiert – es sieht also ganz danach aus, als ob in diesem Jahr kein Kassenschlager ansteht.

Cook und Maestri mit Andeutungen

Aufhorchen lässt auch ein Satz von Tim Cook, den er direkt an Analysten richtete: “Während wir uns der Weihnachtszeit nähern und unsere Produktpalette feststeht, möchte ich unseren AppleCare- und Channel-Teams für ihre Arbeit danken, die sie zur Unterstützung unserer Kunden leisten.” Der Dank im Voraus für die umsatzstärkste Jahreszeit ist vordergründig, dass aber die Produktpalette für das Weihnachtsgeschäft feststeht, mehr als nur ein Zwischenton – recht viel klarer äußert sich Apple selten zu kommenden oder nicht kommenden Produkten.

Leaker mit Einblicken

Auf der koreanischen Website Naver.com schreibt ein Blogger namens yeux1122, dass Quellen aus der Lieferkette verraten hätten, die für November geplanten Macbooks Pro seien verschoben worden, vermutlich werde es die neuen Macs im März 2023 geben. Auch der meist recht gut informierte Bloomberg-Redakteur Mark Gurman geht nun vom ersten Quartal im Jahr 2023 aus, noch in der Ausgabe seines Newsletters “Power On” vom 23. Oktober hatte er mit Updates für den Mac noch 2022 gerechnet. Aber vor allem Tim Cooks Bemerkung habe ihn umdenken lassen. Laut Gurman plane Apple die Updates auf macOS 13.3 und iOS/iPadOS 16.3 für den Februar – es wäre dann also die beste Gelegenheit, neue Macs zu bringen.

Das Jahr 2023 sollte dann auch den letzten Apple-Silicon-Mac bringen, einen Mac Pro mit bis zu 48 GPU- und 152-GPU-Kernen. Der Chip könnte M2 Extreme heißen und im Wesentlichen ein nochmals verdoppelter M2 Ultra sein. Als Apple im März dieses Jahres den M1 Ultra für den Mac Studio vorstellte, erklärte Hardwarechef John Ternus, die M1-Familie wäre mit diesem Chip komplett. Ein Mac Pro wird also in jedem Fall mit einem SoC der zweiten M-Generation angetrieben. Apple hatte schon mal weniger Andeutungen über künftige Produkte fallen lassen als dieser Tage.