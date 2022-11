Rewind: So erinnert Sie Ihr Mac an alles, was je geschah

“Wir zeichnen alles auf, was Sie gesehen, gesagt oder gehört haben, und machen es durchsuchbar”, heißt das Versprechen der Entwickler von Rewind für macOS. Das klingt zunächst einmal mehr beängstigend als verheißungsvoll, denn erfährt jetzt nicht sozusagen jeder, der Zugriff hat, was ich auf meinem Mac in der Vergangenheit so getrieben habe?

Doch die Macher von Rewind versprechen, die Privatsphäre der User zu schützen, indem alle Aufnahmen nur lokal auf dem Mac gespeichert werden, sodass man nur selbst Zugang dazu hat.

Ein Hauch von Windows 10-Timeline

Wie soll das perfekte Gedächtnis des Mac funktionieren? Manche kennen eine ähnliche Funktion vielleicht aus Windows 10, die sogenannte Timeline oder auch “Aktivitätsverlauf” (der mit Windows 11 wieder sang- und klanglos verschwunden ist): hier konnte man auch noch Tage später mit einer Zeitleiste oder über die direkte Suche finden, was man vor Tagen etwa in einer Mail geschrieben oder in einem Word-Dokument bearbeitet hat, welche Internetseiten man besucht hat und anderes mehr. Wie das im Detail funktionierte, zeigt übersichtlich die Webseite Tutonaut.

Rewind hört mit …

Doch Rewind für macOS, das sich noch in der Erprobungsphase (Beta-Status) befindet, will noch viel weitergehen. Denn hier geht es eben auch um Dinge, die man nicht nur geschrieben, sondern auch gesagt oder gehört hat. Das lässt sich am Beispiel eines Zoom-Meetings deutlich machen, die einzige Videoschalte, die bisher von Rewind direkt unterstützt wird. Dazu führen die Entwickler aus: Optional lasse sich eine komplette Zoom-Konferenz samt Video und Audio aller Beteiligten aufzeichnen. Der Videoinhalt bleibt demzufolge komplett auf dem eigenen Mac. Um allerdings die gesprochenen Worte durchsuchbar zu machen, erfahren diese eine Transkription in geschriebenen Text, und dazu wird dann doch ein Cloud-Dienst (wohl Scribe) genutzt. Gespeichert werden sollen aber letztlich sämtliche Daten inklusive der transkribierten Texte nur auf dem eigenen Rechner.

Wie sehr man diesen Versicherungen und der Sicherheit dieses Verfahrens letztlich traut, ist jedem User selbst überlassen. Um auch gegenüber dieser App eine gewisse Privatheit auf dem eigenen Mac zu garantieren, kann man aber beispielsweise Rewind-Aufzeichnungen beim Surfen mit Chrome oder mit Safari in Inkognito– respektive privaten Fenstern ausschließen.

Problematisch hinsichtlich Datenschutz könnte es auch werden, dass Rewind nicht nur die eigenen Worte aufnimmt, sondern auch die der Gesprächspartner in Zoom. Diese müssen zuvor einer Aufzeichnung zustimmen – jeder der Teilnehmenden.

Bitte recht freundlich, Sie werden gefilmt! Rewind

Nun mag man sich fragen, wie solche Unmengen insbesondere von Multimedia-Dateien überhaupt gespeichert werden, ohne dass die eigene Festplatte ganz schnell überläuft. Hier versprechen die Entwickler eine beeindruckende Kompressionsrate der Rohdaten bis auf den 3.750sten Teil, sodass man auch mit einer kleineren Festplatte oder SSD jahrelang auskomme. Was das in konkreten Zahlen und Mengen bedeutet, führt der Entwickler in einem Beispiel auf Twitter aus: Aus 10,5 GB Rohdaten würden so zum Beispiel 2,8 MB. Um das Verfahren flüssig zu machen, sollen sämtliche Ressourcen wie native APIs des macOS genutzt werden.

Wie das Tool prinzipiell funktioniert, zeigt ein zweiminütiges Video des Mitbegründers und CEOs von Rewind Dan Siroker auf Youtube. Die Zeitleiste erinnert uns tatsächlich auch optisch ein wenig an die Timeline aus Windows 10.

Diese Rewind-Leiste mutet demnach wie eine Zeitreise auf dem eigenen Rechner an und lässt sich auch nach den genutzten Apps und Programmen sortieren. Das Wichtigste ist dabei die direkte Textsuche, warum auch die Transkriptionen von gesprochenen Worten nötig sind, um die passenden Stellen zu finden.

Noch keine Details zur Verfügbarkeit und zum Preis

Noch lässt sich Rewind nicht einfach so nutzen oder kaufen, es läuft noch im Testbetrieb. Um teilnehmen zu können, muss man sich auf der Webseite mit seiner E-Mail-Adresse registrieren und abwarten, bis man eine Reaktion und Einladung erhält. Auch über die genauen Systemvoraussetzungen (außer der direkten Unterstützung der M1 – und M2-Chips von Apple) ist noch nichts bekannt, ebenso wenig über den Preis.