reMarkable 2: Diese Features sind besser als beim iPad

Das reMarkable 2 kostet 349 Euro und sieht auf den ersten Blick wie ein Tablet aus. Doch ist es viel weniger als das – und gleichzeitig so viel mehr. Es richtet sich an Nutzer, die Gedanken auf (digitales) Papier bringen möchten, planen, strukturieren, organisieren – an Nutzer, die ein möglichst authentisches Schreibgefühl erleben möchten, wie auf echtem Papier. Das alles können Sie auch mit einem iPad erledigen? Sicher. Aber wenn Sie für bestimmte Aufgaben erst einmal ein reMarkable genutzt haben, wollen Sie danach nie wieder ein iPad haben. Hier sind fünf Features, die beim reMarkable 2 deutlich besser sind als auf dem iPad.

01. Design

Das reMarkable 2 ist flach. Ultra flach. Es ist so flach, dass es ein Wunder ist, dass man es überhaupt via USB-C laden kann, denn das Gerät selbst ist mit 4,7 mm kaum dicker als der Anschluss selbst.

Auf der Rückseite befinden sich vier kleine Gummifüße, die das Wegrutschen beim Benutzen verhindern. Der Stift wird wie bei vielen iPad-Modellen an der Seite magnetisch angeheftet – kein Wunder also, dass viele Kritiker das reMarkable 2 mit einem iPad vergleichen.

Warum Sie diesen Vergleich jedoch nicht ziehen sollten, erkläre ich an anderer Stelle. Nur bei einem Aspekt soll das iPad für einen Vergleich herhalten: Denn die gewohnt hohe Verarbeitungsqualität vom iPad vermisst man auch beim reMarkable 2 nicht! Vorder- und Rückseite sind aus Glas, wobei die Vorderseite ein ganz besonderes Feature hat.

02. Display

Wie soll ein 10,3 Zoll großes, monochromes Display mit einer Auflösung von 1872 x 1404 Pixel in einem reMarkable 2 gegen ein iPad-Display mit einer 2360 x 1640 Auflösung bei 264 ppi ankommen?

Ganz einfach: Für seinen Anwendungsbereich hat das reMarkable-Display, was auf dem reinen Datenblatt zunächst schlechter aussieht, erstaunlich viele Vorteile. Zum einen ist das reMarkable 2 damit nicht nur ein hervorragendes digitales Notizbuch ohne unnötigen technischen Schnickschnack, es wird damit auch zum perfekten E-Book-Reader. Über die kostenlose App für Ihren Computer oder Ihr Smartphone können Sie schnell und unkompliziert E-Books im PDF oder epub-Format auf das Gerät überspielen. Zudem sind die Akkulaufzeiten dank des Bildschirms mit E-Ink-Technologie besonders lang. Bis zu zwei Wochen können Sie mit einer Ladung auf dem reMarkable 2 lesen und schreiben – wobei gerade das Schreiben besonderen Spaß bereitet.

03. Schreibgefühl

Seit Apple den Apple Pencil im September 2015 vorgestellt hat, dient das iPad als digitaler Notiz- und Zeichenblock. Die zweite Generation des Apple Pencil, von dem sich reMarkable, wie bereits gerade erwähnt, ein kleines bisschen inspirieren ließ, brachte mit seiner abgeflachten Kante mit programmierbaren Features ein ganz neues Nutzererlebnis auf das iPad. Und dennoch hat das iPad ein „Problem“ – es fühlt sich bei Benutzung des Apple Pencil zu technisch an. Der Apple Pencil gleitet auf der Glasoberfläche des iPads zu sanft, ohne jeglichen Widerstand. Zwar hat man auf dem iPad mit diversen Software-Tools und Farben eine Menge Freiheiten, doch das Schreiben oder Malen an sich ist nicht optimal.

Das reMarkable 2 setzt auf eine raue Glasoberfläche. Das Marketing-Sprech „Digital Paper“ entspricht also der Wahrheit. Das Kritzeln auf dem reMarkable 2 kommt dem Schreiben auf echtem Papier sehr nahe. Wer den Marker Plus für 129 Euro nutzt, bekommt ein integriertes Radiergummi am Stiftende dazu, was den Workflow noch natürlicher gestaltet. Im Gegensatz zum Apple Pencil müssen der Marker (79 Euro, ohne Radiergummi) oder Marker Plus nicht geladen werden, beide halten jedoch magnetisch am Gehäuserand.

04. Weniger Ablenkung

Wenn Sie schon mal auf dem iPad produktiv gearbeitet haben, wissen Sie, wie groß die Versuchung ist, „nur mal eben“ schnell was im Internet nachschauen zu wollen. Oder sie erhalten eine Push-Mitteilung einer App und wollen „nur mal eben“ schauen, was es Neues gibt. Dank Multitasking und ultraschnellen Prozessoren sind die Ablenkungs-Chancen gewaltig groß. Das iPad ist wohl die bessere Wahl, wenn Sie Dinge recherchieren möchten, doch das reMarkable ist das bessere Tool, um konzentriert Ihre Gedanken und Ideen aufs digitale Papier zu bringen. Das Display ist beim Arbeiten viel angenehmer zu betrachten als auf dem iPad, hier müssen Sie sich keine Gedanken um Night Shift oder True Tone machen und gegebenenfalls Einstellungen vornehmen, wenn die Software nicht automatisch Ihren Bedürfnissen gerecht wird. Nach wenigen Wochen Praxis-Test stellt sich das Arbeiten auf dem reMarkable als klarer Vorteil heraus, ich habe deutlich mehr geschrieben als zuvor und konnte mir meine Dinge besser merken. Mit dem reMarkable hat man das Beste aus beiden Welten: die digitalen Vorteile sowie die Vorteile vom handschriftlichen Schreiben.

05. Weniger ist mehr

Das Sprichwort „Weniger ist mehr“ trifft nur dann auf das reMarkable zu, wenn man ein iPad als Vergleich heranzieht. Denn im Vergleich dazu hat das iPad deutlich mehr zu bieten. Suchen Sie ein Gerät, auf dem Sie Filme und Serie schauen, Mails verschicken, Fotos betrachten oder gelegentlich das ein oder andere Game spielen können? All das können Sie mit dem reMarkable nicht. Und genau deshalb hinkt auch der Vergleich mit einem iPad oder Tablet anderer Hersteller, weil das reMarkable gar kein Tablet mit all den smarten Funktionen sein will. Es sieht optisch wie ein Tablet aus und gerade mit der magnetischen Stifthalterung ist ein Vergleich mit einem iPad zunächst recht naheliegend. Doch ist das reMarkable 2 eigentlich ein eBook-Reader mit Zeichen- und Schreibfunktion. Oder andersherum: ein digitaler Notizblock inklusive E-Book-Reader.

Das reMarkable 2 kommt mit jeder Menge nützlicher Features. So erhalten Sie Zugriff auf jede Menge Templates, die zum Schreiben oder Zeichnen verwenden können – sogar Musiker kommen mit Notensystem auf ihre Kosten.

Über den jederzeit kündbaren Bezahl-Service „Connect“ (2,99 Euro im Monat, beim Kauf eines reMarkable 2 im ersten Jahr komplett gratis) bekommen Sie unlimitierten Cloud-Speicher. Über eine Desktop- oder Smartphone-Anwendung können Sie direkt auf Ihre Dokumente auf Ihrem reMarkable zugreifen. Sie können Ihre Handschrift in digitalen Text umwandeln lassen und ihre Dokumente anschließend direkt per Mail verschicken. Schreiben Sie Dokumente in Word, können Sie über ein kostenloses Add-in mit nur einem Klick die Dateien an Ihr reMarkable schicken und dort nochmal in Ruhe gegenlesen, Passagen anstreichen und handschriftlich Notizen hinzufügen. Sie können acht verschiedene Stifte nutzen und in verschiedenen Ebenen arbeiten, was gerade für kreative Köpfe von Vorteil ist.

Fazit

Das reMarkable 2 (hier kaufen) ist kein iPad. Und das iPad ist kein reMarkable. reMarkable deckt mit seinem Gerät zwei Bereiche ab:

Schreiben und Zeichnen Lesen

Dies können Sie auch mit einem iPad, doch kann das iPad dies nicht so perfekt wie das reMarkable, weil es sonst auf andere Dinge verzichten müsste. Das Display im iPad ist viel brillanter als im reMarkable, doch fühlt sich dort das Schreiben nicht so natürlich an. Die Akku-Laufzeiten sind deutlich schlechter, genauso wie das Leseerlebnis. Das reMarkable 2 ist das perfekte Tool für alle, die konzentriert arbeiten und gleichzeitig den Vorteil der Technik nicht missen wollen. Es sollte sich nicht die Frage stellen, ob Sie ein iPad oder reMarkable kaufen. Beides ist für sich genommen ein perfektes Arbeits-Tool – für unterschiedliche Bereiche. Ist der Preis gerechtfertigt? Durchaus. Vergleicht man es mit anderen E-Book-Readern und packt obendrauf die Schreibfunktionen, ist der Preis völlig in Ordnung. Die Frage ist, ob Ihnen diese Features das Geld wert ist.