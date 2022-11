Amazon Prime Music: 100 Millionen Songs für alle, aber …

Amazon-Prime-Kunden bekommen nun Zugriff auf 100 Millionen Songs des Dienstes, bisher war die Auswahl auf zwei Millionen beschränkt. Wer mehr möchte, musste Amazon Music Unlimited bestellen, dort waren bisher auch hochaufgelöste Titel (Ultra-HD) und solche in 3D-Audio exklusiv.

Amazon Music Unlimited bestellen

Abonnenten des mit Apple Music vergleichbaren Dienstes sollten sich den Downgrade von Unlimited aber zweimal überlegen – und die Kundschaft von Apple Music besser dabei bleiben: Denn als herkömmlicher Prime-Kunde ohne weiteres Musik-Abo kann man auf den vollen Katalog nur im Zufallsmodus zugreifen, sich etwa alle Titel eines Künstlers oder eine zufällige Auswahl eines Genres oder einer Wiedergabeliste anhören. Das ist vergleichbar mit den Anfängen des Dienstes Pandora, der eine “Radio”-Liste erstellte, die Musik basierend auf einem Song, Album oder Künstler zusammenstellt.

Zum neuen Angebot gehören auch “werbefreie Top-Podcasts”, wie Amazon gestern in seinem Firmenblog ankündigte. Generell legen Streamingdienste immer mehr Wert auf Podcasts, denn diese können sie im Gegensatz zu Musik exklusiv vorhalten und so Unterscheidungsmerkmale schaffen. So stellt Amazon auch eine Reihe neuer Podcasts vor und in der App Amazon Music Features zum Entdecken neuer Podcasts.

Einschränkungen und Unterschiede

Amazon Music Unlimited kommt ohne Einschränkungen, kostet aber 8,99 Euro monatlich – zusätzlich zu den Prime-Gebühren. Apple Music hat seit Ende letzten Jahres mit Apple Music Voice ein ebenso abgespecktes Angebot, über das man auf 100 Millionen Titel zugreifen kann. Hier bestehen Einschränkungen bezüglich der Zusatzfeatures, es gibt im Voice-Abonnement, das speziell auf den Homepod Mini, die Airpods und Carplay zugeschnitten ist, unter anderem kein 3D-Audio oder Lossless, auch keine Videos und Texte zum Mitsingen. Apple Music Voice kostet trotz der jüngsten Preiserhöhungen für einige Apple-Services immer noch 4,99 Euro im Monat.

Unsere Meinung

Der Zufallsmodus ist indes ein gutes Angebot, will man Musik wie die von Led Zeppelin hören, ruft man dann aber aus den Vorschlägen ein Album auf, das man noch nicht kennt oder schon lange nicht mehr gehört hat, kann man auch dessen Titel nur in zufälliger Reihenfolge anhören. So war der Shuffle nicht gedacht – der iPod kannte etwa eine Variation, bei der man Alben in zufälliger Reihenfolge anhören konnte, aber eben eines nach dem anderen. Insbesondere bei Live- oder Konzertalben ist der Shuffle mehr als störend, von Hörspielen ganz zu schweigen. Immerhin: Wer über einen Alexa-Lautsprecher dann auch ganze Alben hören will, kann auch über Apple Music lauschen, die Trennung der Dienste ist nicht mehr so streng – bei Musik dazu recht wenig sinnvoll.